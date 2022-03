Ghost – hier rockt der Papst

Essen. Die schwedischen Make-up-Rocker Ghost veröffentlichen ihr fünftes Album „Impera“. Live gibt’s die neuen Songs im April in Köln.

2018 war es, als die Fans erfuhren, wer hinter der Maske des Ghost-Frontmanns steckte: Tobias Forge hatte als Sänger und Mastermind der schwedischen Hardrocker lange sein Inkognito genossen und sich hinter wechselnden Pseudonymen wie Papa Emeritus oder Cardinal Copia versteckt – und dazu bei Konzerten großzügig Make-up aufgetragen. Ein Rechtsstreit mit Ex-Bandmitgliedern brachte schließlich seinen Klarnamen ans Licht – und in Interviews war ihm anschließend eine gewisse Erleichterung am Ende des Versteckspiels anzumerken.

Ghost: Historischer Grammy für die Schweden

Denn dafür standen Ghost mittlerweile auch zu sehr im Fokus der Öffentlichkeit. In ihrer Heimat Schweden bereits Stars, verdankte die maskierte Truppe international nicht zuletzt der Grammy-Auszeichnung für den Song „Cirice“ im Jahr 2016 noch einmal einen ordentlichen Popularitätsschub. Eine historische Anerkennung, schließlich war es das erste Mal, dass der Grammy für die beste Metal-Performance nicht an eine amerikanische oder englische Band ging.

Am Freitag, 11.3., wird nun das nächste Karrierekapitel der Ghost’schen Erfolgsgeschichte aufgeschlagen: Mit „Impera“ erscheint das fünfte Album der skandinavischen Maskenrocker. Am 19.4. gibt’s den angesagten Metal-Mummenschanz dann auch live in der Kölner Lanxess-Arena zu erleben.

Erfolg mit „Dance Macabre“

Hiesigen Rockradio-Hörern dürften Ghost vor allem durch ihren Song „Dance Macabre“ vom Album „Prequelle“ bekannt sein. Der geht ins Ohr wie einst ­ABBA und steht mit seiner Eingängigkeit im 80er-Retrorocksound fast im Kontrast zum Horrorshow-Auftritt der Band.

Konzerte inszeniert Tobias Forge (im Fantasie-Papst-Ornat) nämlich fast wie eine okkulte Messe. Die Musiker an seiner Seite heißen stets „nameless Ghouls“, also namenlose Monster, und sind ebenfalls maskiert. Früher trugen sie Mönchskutten, zuletzt hatte ihnen der Frontmann schicke Masken im Steampunk-Style verpasst.

Tobias Forge: Der Bandleader als Diktator

Allesamt sind sie perfekt an ihren Instrumenten, haben aber nichts zu sagen. „Ich werde niemals ein guter Bandleader sein, weil ich dafür zu sehr Diktator bin“, gab Tobias Forge in einem Interview mit der Wiener Kronen Zeitung einmal zu. Bei einem talentierten und visionären Songschreiber kann das, wie geschehen, kreativ ausgesprochen ertragreich sein und zum Erfolg führen. Es kann aber auch Ärger geben – wie erwähnt ebenfalls geschehen.

In vollem Ornat: Frontmann Tobias Forge tritt aktuell als „Papa Emeritus IV“ vor seine Fans. Foto: Ghost / Promo

Aus dem Rechtsstreit mit seinen Ex-„Ghouls“, die pekuniär gerne etwas mehr am Erfolg partizipiert hätten, ging Forge siegreich hervor. Auch die damit verbundenen Schlagzeilen sind inzwischen verblichen. Derweil werden die Hallen, in denen Ghost zur Hardrock-Messe laden, immer größer.

Ein Rockkonzert mit 15-minütiger Pause

In der Region waren sie zuletzt im Februar 2019 im Bochumer RuhrCongress zu erleben. Vor mehreren Tausend Fans spielten Forge alias Cardinal Copia und seine Ghoul-Band weit über zwei Stunden. Inklusive einer 15-minütigen Pause, was bei Rockkonzerten doch eher ungewöhnlich ist. Musikalisch konnten Ghost dabei aus dem Vollen schöpfen, denn mit dem Album „Pequelle“ hat sich die musikalische Bandbreite noch einmal um einige Facetten erweitert. Die gefallen in ihrer Eingängigkeit – zitiert werden Hardrock-Acts wie Blue Oyster Cult, aber auch Toto und Synthiepop – nicht zuletzt dem Radio. Was – klar – frühe Fans vergrätzt, dafür aber zahlreiche neue generiert.

Der satanische Barry Manilow

Ob des gelungenen Mixes aus Metal, poppigen Hooks und okkultem Budenzauber nannte der englische Guardian Tobias Forge schon den „satanischen Barry Manilow“. In England und den USA füllen Ghost bereits die Arenen – zuletzt von Januar bis März auf einer ausgedehnten Co-Headliner-Tour mit Volbeat.

Mit dem Erscheinen vom „Impera“ dürfte sich der Aufwärtstrend fortsetzen, denn abermals hat Forge (diesmal als Papa Emeritus IV) ein abwechslungsreiches Rock-Paket geschnürt. Die Palette reicht von orchestralem Metal über 80er-Jahre-Rock und Powerpop bis hin zur fulminanten Rock-Ballade. Das Fachblatt „Metal Hammer“ kürt „Impera“ in seiner aktuellen Ausgabe zum Monatssieger. Man darf gespannt sein, ob Ghost mit dem neuen Werk in den Album-Charts (zuletzt in Deutschland Platz zwei, in den USA Platz drei) noch einmal höher klettern können.

Ghost live: 19.4. Köln (Lanxess Arena), Karten ab 59 € gibt’s hier. Am 10.3., 20 Uhr, gibt’s einen Livestream zur Albumveröffentlichung auf dem Youtube-Kanal der Band.

