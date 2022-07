Giovanni Zarrella: „Ich bin auf dem Höhepunkt meines Glücks“

Essen. Giovanni Zarrella ist endlich solo erfolgreich. Deutsche wie internationale Hits auf italienisch singt er bald auf Tour – wir sprachen mit ihm.

An die Spitze, weit nach unten und wieder zurück – so lässt sich die Karriere von Giovanni Zarrella grob zusammenfassen. Auf große Erfolge mit der Castingband Bro’Sis („I Believe“) folgten nach deren Auflösung 2006 einige Solo-Flops und die Teilnahme an TV-Dokus wie „Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger“. Die Idee, deutsche Schlagerhits auf Italienisch einzusingen, katapultierte den 42-Jährigen jüngst aber wieder auf Chartplatz eins. Über das Erfolgsalbum „Ciao!“, die Liebe der Deutschen zum Italo-Pop und Tour- sowie Fernsehpläne sprach Zarrella mit Patrick Friedland.

Sie traten zuletzt sehr spontan bei einer Hochzeit in Ahrweiler als Überraschungsgast auf – wie war es?

Giovanni Zarrella: Schön war es, wirklich sehr schön. Eine total spontane Aktion. Ich bin angeschrieben worden von der Trauzeugin und dachte mir dann, komm, das machst du. War nicht das erste Mal, vor zwei Jahren hatte ich das in Köln schon mal gemacht. Wenn es zeitlich passt und man in der Nähe ist, bricht sich keiner einen Zacken aus der Krone, mal hinzufahren.

Kann es sein, dass Ihr Postfach seitdem mit weiteren derartigen Anfragen überquillt?