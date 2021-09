Großes Stadion-Konzert: Andrea Berg 2022 in Düsseldorf

Düsseldorf. Andrea Berg blickt 2022 auf eine 30-jährige Karriere zurück. Für das große Jubiläumskonzert in Düsseldorf gibt es ab sofort Karten.

Lang, lang ist es her: im September 1992 startete Schlagersängerin Andrea Berg ihre erfolgreiche Karriere mit dem Album „Du bist frei“. Das Album konnte seinerzeit noch nicht die deutschen Charts erreichen, erst nach einer Wiederveröffentlichung 2004 kletterte das Debüt immerhin auf Platz 49. Platinstatus hat der Longplayer über die Jahre trotzdem erreicht. Ein klares Zeichen für die enorme Popularität der 55-Jährigen – und die plant für den runden Karrieregeburtstag nun Großes.

Die gebürtige Krefelderin wird 2022 eine Auswahl ihrer Hits auf einer fünf Shows umfassenden Jubiläumstour singen. Neben zwei Auftritten in ihrer Wahlheimat Aspach (bei Ludwigsburg) und jeweils einem Gig in Berlin und Wien steht auch ein Konzert in Nordrhein-Westfalen an. Am 4.12.22 wird Berg in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena auf der Bühne stehen – wie gut, dass die vor allem als Stadion des Fußball-Zweitligisten Fortuna bekannte Arena über einen Innenheizung verfügt, frieren muss also niemand.

Zuvor will Berg die bereits zweimal verlegte Deutschland-Tournee zum noch aktuellen Album „Mosaik“ spielen. Ob die Konzertreise inklusive der Show am 20. Januar 2022 in der Dortmunder Westfalenhalle stattfinden kann, steht derzeit noch nicht fest. Karten für die Jubiläumsshow in Düsseldorf gibt es ab sofort für ca. 60 €. Auch Tickets für das Konzert in Dortmund sind noch verfügbar, die günstigste Preiskategorie liegt hier bei ca. 70 €. Wer sich vorab warm hören will: Im vergangenen Jahr erschien bereits das 36 Songs umfassende Album „Mosaik Live – Die Arena Tour“.

