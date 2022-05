Harry Styles veröffentlicht drittes Album „Harry’s House“

Harry Styles bringt Farbe in die Musikwelt.

Essen. Der britische Sänger Harry Styles veröffentlicht am Freitag sein neues Album „ Harry’s House“. Den ersten Song gab es bereits zu hören.

Die Karten für Harry Styles „Love On Tour“-Konzert im Juli in Köln waren schnell vergriffen. Für alle, die leer ausgegangen sind, gibt es einen kleinen Trost – der erfolgreiche Brite veröffentlicht am Freitag sein neues Album „Harry’s House“.

Die Platte soll von Joni Mitchells Song „Harry’s House/Centerpiece“, der 1975 auf dem Album „The Hissing Of Summer Lawns“ erschienen ist, inspiriert worden sein. Styles ist bekennender Fan der kanadischen Musikerin, die zwischen Jazz, Rock, Pop und Folk changiert. Bereits zu den Aufnahmen seines letzten Albums „Fine Line“ soll der Grammy-Gewinner „in einem ziemlich großen Joni-Loch“ gesteckt haben.

Live-Debüt auf dem „Coachella“-Festival

Entstanden sind daraus 13 Popsongs. Einen davon veröffentlichte der ehemalige One-Direction-Sänger bereits vorab und machte die Fans neugierig auf das, was da noch kommen mag. „As It Was“ ist ein luftig-leichter Synthie-Pop-Track. Beim Live-Debüt der Single auf dem amerikanischen „Coachella“-Festival zeigten sich die Fans jedenfalls begeistert und schmetterten schon textsicher mit.

Spätestens als Country-Pop-Sängerin Shania Twain plötzlich gemeinsam mit Harry Styles auf der Bühne stand und „Man! I Feel Like a Woman!“ sang, gab es im Publikum kein Halten mehr. Aber das dürfte wohl nur ein kurzes Intermezzo gewesen sein. Nach Deutschland kommt der Superstar wieder solo – dafür mit neuem Album im Gepäck.

