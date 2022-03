„Havana Nights“- Show verspricht einen Ausflug nach Kuba

Essen. Ein Hauch von Karibik: „Havana Nights“ kommt im März nach NRW. Neben Tanz und Livemusik bietet die Show auch eine besondere Form der Akrobatik.

Zigarrengeruch liegt in der Luft, bunte Oldtimer stehen am Straßenrand und Musik dringt aus den Bars in den kleinen Gassen, in denen Kubanerinnen Salsa tanzen: Diese Bilder einer exotischen Kulisse transportieren die 30 Tänzerinnen, Artisten und Musikerinnen der „Havana Nights Company“ – und lassen das Publikum die kühlen, fast noch winterlichen Temperaturen in Deutschland für einen Moment vergessen. Denn plötzlich befindet es sich auf der karibischen Sonneninsel Kuba. „Die Show ist eine heiße Party“, fasst der Show-Produzent Shalva Beniashvili das Bühnenspektakel zusammen, das im März auch auf den NRW-Bühnen zu sehen ist.

Tänze von Salsa bis Breakdance

In dem karibischen Tanz-Musical erzählen die kubanischen Künstlerinnen und Künstler die Geschichte des Touristen Luca, der zum ersten Mal nach Kuba reist. Diese neue bunte Welt beeindruckt ihn. Während er seinen Blick schweifen lässt, entdeckt er die wunderschöne Aleyna. Und schon ist es um ihn geschehen. Doch Aleynas Brüder sind von seiner Zuneigung nicht begeistert und Luca muss sich unbeholfen auf den Straßen Havannas behaupten, um Vertrauen, Respekt und nicht zuletzt Aleynas Herz für sich zu gewinnen.

Zu den begleitenden Tanzeinlagen heißt es in der Ankündigung, das Kreativ-Team habe sich auf die Besonderheiten des modernen und klassischen Tanzes sowie die Vielfalt der kubanischen Stilrichtungen konzentriert. „Als Botschaft der Lebensfreude und der guten Laune Kubas präsentieren die Künstler eine feurige Mischung aus Salsa, Merengue, Hip-Hop, Breakdance und kubanischer Zirkustradition“, verraten die Veranstalter. Damit zeige die Show nicht nur kubanischen Tanz, sondern auch internationale Einflüsse.

Kubanerinnen der„Havana Nights Company“ tanzen Salsa – und auch in der Liveband spielen nur Frauen. Foto: agenda-production

Mit dabei sind neun Artisten des weltbekannten „Circo Nacional de Cuba“, dessen Zirkusshow „besonders die Kinder lieben“, sagt Produzent Shalva Beniashvili. So sei „Havana Nights“ gute Unterhaltung für Jung und Alt. Geturnt wird unter anderem auf dem sogenannten „Russischen Barren“. Dabei balancieren zwei Artisten ein Brett zwischen sich auf den Schultern, ein Dritter springt von diesem ab, macht einen Salto in der Luft und landet leichtfüßig wieder auf dem Brett.

Akrobaten fliegen in die Luft

Ein weiteres Akrobatikelement ist eine gefederte Rampe, von dem die Akrobaten bis zu sieben Metern in die Luft fliegen können. Zudem gibt es Luftakrobaten die, anstelle eines Seils, die Körper (Knie und Nacken) ihrer Team-Mitglieder nutzen, um darauf mit ihren Körpern Figuren zu formen.

Neben den Akrobaten soll eine neunköpfige kubanische Girl-Band dem Publikum die musikalischen Traditionen Kubas näher bringen. „In unserer Band sind nur Frauen, die live auf der Bühne Schlagzeug, Percussion, Trompete, Bassgitarre und Piano spielen“, kündigt Beniashvili an. „Die Zuschauer sollen Havanna sehen, hören und fühlen können.“

Wurzeln in den Straßen Havannas

Der „Circo Nacional de Cuba“ wurde bereits 1959 gegründet, mit Wurzeln in den Straßen Havannas. „Die Menschen hatten damals, anders als beispielsweise in Deutschland, keinen Zirkus und in dem Sinne dann auch keine Zirkusschule“, erzählt der „Havana Nights“-Produzent. Dennoch basiere die Akrobatik auf einer jahrhundertealten Tradition, die immer wieder um neue Ideen erweitert wird.

Denn Kubanerinnen und Kubaner seien damals wie heute viel auf den Straßen Kubas unterwegs, spielen gemeinsam Domino oder Ball. „Aus diesem Tun auf der Straße ist dann die Zirkusartistik entstanden – und die ist nicht mit der klassischen europäischen Artistik vergleichbar.“ Denn während sich der Europäer gründlich auf seine Nummer vorbereite, tanze der Kubaner schon, bevor seine Nummer überhaupt begonnen hat, sagt Beniashvili und lacht. „Die kubanischen Körper bewegen sich die ganze Zeit und sind nicht zu stoppen.“ Bei der über zweistündigen Show sei bereits ab der ersten Sekunde Party auf der Bühne – bei der dem Publikum keine andere Wahl bleibe als mitzufeiern.

>>> INFO: „Havana Nights“ kommt nach Düsseldorf und Köln

Termine: 8.3. Köln (20 Uhr, Musical Dome), 25.3. Düsseldorf (19.30 Uhr, Capitol Theater).

Karten: ab ca. 48 € gibt’s auf www.ruhrticket.de.

