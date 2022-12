Heaven Shall Burn: Stars des modernen Metal

Bald wieder mit seinen vier Kollegen in der Region zu sehen: Eric Bischoff, Bassist von Heaven Shall Burn

Düsseldorf. Zuletzt spielten sie vor 30.000 Fans in Mexiko, 2023 sind Heaven Shall Burn Headliner in Wacken. Zuvor steht ein Konzert in Düsseldorf an.

Es ist davon auszugehen, dass die Bandmitglieder von Heaven Shall Burn das diesjährige Weihnachtsfest wirklich als ein „frohes“ in Erinnerung behalten. Just zu Heiligabend konnte die Thüringer Metalcore-Formation bekanntgeben, dass sie im kommenden August erstmals als Headliner auf dem größten Genre-Festival Deutschlands, dem legendären Wacken Open Air, auftreten wird. „Das ist für uns etwas ganz Besonderes“, schrieb die Gruppe auf ihren Präsenzen in den Sozialen Medien und versah die Nachricht mit den Wörtern „Starting From The Tent“, zu deutsch „im Zelt begonnen“.

In Zelten spielen Heaven Shall Burn auf Festivals schon lange nicht mehr, den kleinen Bühnen sind die aus Saalfeld und Jena stammenden Musiker entwachsen. Erst zu Monatsbeginn reiste das Quintett für einen Festivalauftritt nach Toluca in Mexiko, um beim „Hell & Heaven Metal Fest“ vor rund 30.000 Fans aufzutreten. Bald startet die Hallentournee durch Kontinentaleuropa und das Vereinigte Königreich, die ursprünglich schon im November 2021 stattfinden sollte, wegen der Corona-Pandemie und damit einhergehenden Maßnahmen aber verlegt wurde. „Als ob das Virus von jemandem erfunden wurde, der die Live-Industrie kaputtmachen will“, sagt Gitarrist Maik Weichert im Gespräch.

Heaven Shall Burn: Jura und Gitarre, Intensivpflege und Mikro

Von den Zeiten, in denen die Krankenhäuser mit Corona-Erkrankten überfüllt waren, könnte vor allem Frontmann Marcus Bischoff im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied singen. Während andere Musiker, die in großen Hallen und auf gigantischen Festivals spielen, ausschließlich mit der Musik ihr Geld verdienen, arbeiten die Mitglieder von Heaven Shall Burn über weite Teile des Jahres noch in anderen Berufen, Bischoff gar als Intensivkrankenpfleger.

Maik Weichert hingegen ist als Jurist tätig – was ihn weiterhin voll und ganz erfüllt: „Wir sind schon an einem Punkt angekommen, an dem das Ausüben eines weiteren Jobs Idealismus ist. Vor langer Zeit beschlossen wir, dass wir das weitermachen. Wir haben, was die Besetzung der Band angeht, auch viel Konstanz – das mag daran liegen, dass wir alle noch unser normales Leben neben der Musik leben, mit einem anderen Job. Da tankst du viel Energie für den Rock’n’Roll-Zirkus. Wenn ich in der Bibliothek vor meinen Büchern sitze, freue ich mich auf vier Wochen Touren. Nach einer Tour freue ich mich aber auch wieder auf meine Bücher.“

Lang, lang ist’s her: Maik Weichert 2012 auf dem Area4 Festival auf dem Flugplatz Borkenberge zwischen Lüdinghausen und Haltern am See. Es sollte das letzte Festival der Reihe bleiben. Foto: BAUER, Dirk / WAZ FotoPool

Zeit für Bücher hatte Weichert rund zwei Jahre lang mehr als gewünscht, an Touren war nicht zu denken, schon gar nicht bei einer harten Metalband wie Heaven Shall Burn, bei der Konzerte mit Abstand und Hygienemaßnahmen einfach nicht funktionieren.

Nummer eins in den Charts: Riesenerfolg zu Pandemiebeginn

Dabei konnte die Band just, als das Virus die Welt lahmlegte, den größten Erfolg ihrer Geschichte feiern. „Of Truth And Sacrifice“, das neunte Studioalbum, kletterte Ende März 2020 auf Platz eins der deutschen Charts und ließ dabei sogar den 2011er-„DSDS“-Gewinner und Popstar Pietro Lombardi hinter sich. „Diese Nummer eins ist dann wichtig, wenn es um Dinge geht wie die Platzierungen auf Festivals, bei irgendwelchen Verhandlungen mit Managements. Da wird dir oft was aufs Brot geschmiert, wenn du die Eins nicht hast“, weiß Weichert.

Ob ein Headliner-Auftritt auf dem Wacken Open Air ohne die Spitzenposition möglich gewesen wäre, darüber können Heaven Shall Burn nur spekulieren. Ganz sicher riesig ist allerdings die Vorfreude auf die kommende Tour. Diese absolvieren die fünf Musiker gemeinsam mit befreundeten Gruppen. Neben Trivium sind Obituary und Malevolence im Aufgebot, gerade mit ersteren besteht seit vielen Jahren eine Freundschaft. „Dass Trivium mit dabei sind, ist für uns wichtig. Wir planen zusammen mit ihnen. In einigen Ländern sind die um einiges größer als wir, zum Beispiel in Großbritannien.“ Dort, und auch beispielsweise im schwedischen Stockholm, bleibt Heaven Shall Burn nur die Rolle der Vorgruppe.

In Deutschland geht es für Maik Weichert & Co. allerdings kaum noch höher, schneller, weiter; hier spielt das Quintett bei der Tour jeden Abend das Hauptset. Also auch in Düsseldorf – und sieben Monate später und rund 470 Kilometer nördlicher beim größten Auftritt der Bandgeschichte.

Heaven Shall Burn, 20.1., 18.15 Uhr, Mitsubishi Electric Halle, Siegburger Str. 15, Düsseldorf. Karten ca. 53 €.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps