Heiraten 2023: Diese Hochzeitsmessen liefern Inspirationen

Essen. Im Januar startet die Hochzeitsmessen-Saison. Überall in der Region können sich Brautpaare inspirieren lassen.

Das letzte Geschenk ist ausgepackt, der Stollen restlos verputzt – Weihnachten ist vorbei und bei vielen steigt die Vorfreude auf das neue Jahr. Und damit auch die Vorfreude auf die Dinge, die 2023 anstehen. Bei so manch einem Paar rückt die Hochzeit immer näher. Die Planung des ach so schönen Tages ist aber eine Herausforderung. Allein, weil das Angebot an Kuchen, Kleidern, Karten & Co. so riesig ist. Wen die Google-Suche im Internet mehr überfordert, als dass sie hilft, der ist auf einer Hochzeitsmesse gut aufgehoben. Dort präsentieren Floristen, Konditoren und mehr live ihr Angebot. In gleich mehreren Städten öffnen große und kleine Hochzeitsmessen zu Beginn des Jahres ihre Pforten. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Hochzeitsmesse Essen

Mit einer Ausstellungsfläche von gut 8000 Quadratmetern ist die Hochzeitsmesse Essen eine der größten ihrer Art. Dementsprechend ist das Angebot natürlich auch besonders vielfältig. Besucherinnen und Besucher können sich zum Beispiel Inspirationen für die Tischdeko holen, sich durch Häppchen und Torten probieren sowie eventuell das eigene Traumkleid finden. In Essen stellen außerdem DJs und Live-Musiker ihr Können unter Beweis. Selbst für den passenden Auftritt vor Standesamt oder Kirche ist gesorgt: Ausgestellt sind nämlich auch allerlei Hochzeitsfahrzeuge – vom Oldtimer bis zur Kutsche.

Hochzeitsmesse Essen, 7.+8.1., 10-18 Uhr, Messen, Messeplatz 1. Tagesticket 15 €, Dauerticket 20 €, www.hochzeitsmesse-essen.de

Hochzeits- und Festmesse Siegen

Zwei Tage voller Ideen, Anregungen und Kontakten verspricht auch die Hochzeits- und Festmesse Siegen. Wie der Name schon verrät, geht es auf den 4000 Quadratmetern nicht nur um das Ja-Wort, sondern auch um Abi-Bälle, Taufen, Jubiläen und mehr. Vor Ort können Besucherinnen und Besucher beispielsweise das Papier der Einladungskarten ertasten, den Duft frischgebundener Blumen erschnuppern und über den Stoff von Abend- und Brautkleidern streichen.

Hochzeits- und Festmesse, 14.+15.1., 11-18 Uhr, Siegerlandhalle, Koblenzer Str. 151, Siegen. Tagesticket 10 € an der Tageskasse, Kinder (bis 14 J.) frei, www.hochzeitsmesse-siegen.de

Trau Dich! Düsseldorf

Bei der „Trau Dich!“ gibt es zwar auch ein vielfältiges Angebot zum Stöbern, aber zudem viel zum Ausprobieren und live erleben. Bei einer Brautmodenschau präsentieren die Aussteller Träume in Tüll (12+14+16 Uhr) und in Vorträgen geht es um das richtige Strukturieren der Hochzeit (tgl. 13.15 Uhr). Außerdem gibt es eine Zaubershow, die auch auf der eigenen Hochzeit die Gäste begeistern könnte und einen Blumenkranz-Workshop.

Trau Dich!, 14.+15.1., 10-17 Uhr, Areal Böhler, Hansaallee 321, Düsseldorf. Ticket 12 € (im Onlinevorverkauf, gilt für beide Tage), Tageskasse 13 €, www.traudich.de

Yes Wedding Bochum

Auch die Herren werden auf den Hochzeitsmessen fündig. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Auch in Bochum lässt eine kleine, aber feine Hochzeitsmesse die Träume von Paaren wahr werden. Verschiedene Musiker und DJs geben den Besuchern eine Hörprobe. Neben Brautkleidern warten auch Anzüge darauf, unter die Lupe genommen zu werden. Es stehen außerdem Ansprechpartner in Sachen Location, Freier Trauung und Hochzeitsplaner parat.

Yes Wedding, 15.1., 11-18 Uhr, Rotunde, Konrad-Adenauer-Platz 3, Bochum. Eintritt frei, yes-wedding.de

Hochzeitsmesse Lüdenscheid

Rund 30 Aussteller bauen ihre Stände in Lüdenscheid auf. Mit dabei sind natürlich auch hier zuckersüße Hochzeitstorten und Brautmode. Präsentiert werden zudem Fahrzeuge für den großen Auftritt und funkelnde Ringe. Zudem zeigen verschiedene Kosmetikstudios und Fotografen ihr Können.

Hochzeitsmesse, 22.1., 11-18 Uhr, Autopavillon AUDI Piepenstock, Nottebohmstr. 2, Lüdenscheid. Onlineticket 7 €, Tageskasse 9 €, Kinder bis 12 Jahre frei, www.meine-traum-hochzeit.de

Ganz Ich für Dich

Die Messe „Ganz Ich für Dich“ wandert von Januar bis März durch die Region und präsentiert an verschiedenen Standorten ihr Angebot. Paare, die noch ganz am Anfang der Planung stehen, können sich den ersten Schubser in die Richtige Richtung holen. Alle, die schon weiter sind, können ihrer Feier den letzten Feinschliff verpassen. Bei der familiären Messe kann natürlich ebenfalls durch das Angebot verschiedener Aussteller gestöbert werden.

Ganz Ich für Dich, 29.1. Essen (Event Zeche); 12.2. Bottrop (Kulturkirche Heilig Kreuz); 26.2. Mülheim (Franky’s am Güterbahnhof; 19.3. Bochum (Haus am See), jeweils 10.30-16 Uhr. Eintritt frei, www.ganzichfuerdich.de

Trau(m)tage Ennepetal

Floraldesignerin Ramona Kuhnig hat schon viele Brautpaare bei der Gestaltung des großen Tages unterstützt. Sie weiß daher, wie viel Planung hinter so einer Hochzeit steckt. Deshalb hat sie sich mit anderen Dienstleistern aus Ennepetal und Umgebung zusammengeschlossen und eine eigene Hochzeitsmesse auf die Beine gestellt. Mit dabei sind Juweliere, Trauredner, Make-up-Artisten und vieles mehr – es bleiben also keine Wünsche offen.

Trau(m)tage - Hochzeitsmesse, 26.2., 11-17 Uhr, Industriemuseum, Neustr. 53, Ennepetal. Tageskasse 8 €, VVK 6 € über www.wuppertal-live.de (Freischaltung erfolgt noch), www.traumtage-hochzeitsmesse.de

Hattingen heiratet

Wohl kaum eine andere Stadt im Ruhrgebiet bietet eine so schöne Hochzeitskulisse wie Hattingen mit all seinen traditionellen Fachwerkhäusern. Lokale und regionale Anbieter bringen Trauringe, Torten, Deko und vieles mehr mit.

Hattingen heiratet, 5.3., 11-17 Uhr, Diergardts „Kühler Grund“, Am Büchsenschütz 15, Hattingen, www.hattingen-heiratet.de

