Helene Fischer auf der Posaune: Die Musikparade tourt wieder

Essen. In diesem Jahr dürften wohl auch die letzten ewig verschobenen Shows nun endlich stattfinden – dazu zählt in jedem Fall die Musikparade, die nach dreijähriger Zwangspause wieder die Hallen in ganz Deutschland füllen will.

Denn das internationale Aufgebot der selbst ernannten erfolgreichsten Tournee der Militär- und Blasmusik in Europa war während der Pandemie Fluch und Segen zugleich, zumindest seit 2020. Strenge Quarantäne-Auflagen verhinderten zum Beispiel das Ein- und Ausreisen einiger Musiker.

Trompeten, Drums & Co. bei der Musikparade

Und wenn die Musikparade ein Aushängeschild hat, dann sind es die unterschiedlichen Orchester, die mit Trompeten, Pauken, Pipes, Drums und Co. für Begeisterung sorgen. Sechs Musikkorps, Marching Bands sowie offizielle Militär- und Repräsentationsorchester aus allen Teilen der Welt spielen Titel von Military über Klassik und Swing bis hin zu Rock und Pop. Auf den Radetzky-Marsch folgt eine Helene-Fischer-Hymne, „Amazing Grace“ wird von einem Bon-Jovi-Hit abgelöst. Rund 100.000 Besucher möchten die Veranstalter aus Oldenburg damit begeistern.

Die Reihen in Hallen wie der Lanxess- oder der Rudolf-Weber-Arena füllen sich beachtlich. In Oberhausen zum Beispiel sind lediglich noch ein paar Restkarten zu ergattern – mehr Glück haben Leser vielleicht bei unserem Gewinnspiel. Wir verlosen Tickets für das musikalische Spektakel am 24. Februar in der Essener Grugahalle (s. Verlosebox).

Erste Musikparade 2001 in Oberhausen

Angefangen hat allerdings alles in Oberhausen: 2001 schlossen sich zum ersten Mal Marsch- und Militärkapellen zusammen, um das ausgefallene Genre als massentaugliches Event für die ganze Familie auf die Bühne der damaligen König-Pilsener-Arena zu bringen.

Seitdem reisen jährlich Musiker unter anderem aus Deutschland, den USA, Frankreich, Polen, Tschechien, der Ukraine und vielen mehr an, um gemeinsam zu musizieren. Das bringt nicht nur amtierende Weltmeister der Blasmusik vors Publikum, sondern auch Fahrrad fahrende Trompeter aus den Niederlanden und joggende Gebirgsjäger aus Italien.

Choreographien und Kostüme

Dass Macher und Protagonisten nicht nur von Tuten und Blasen Ahnung haben, zeigen die aufwendig produzierten Bühnenshows. Neben der Musik stehen ebenfalls die Choreographien und Tanzeinlagen, prächtige Uniformen und Kostüme sowie überraschende Showelemente im Mittelpunkt.

Ein Highlight ist sicherlich der Auftritt der schottischen Pipes und Drums. Dudelsackklänge erinnern ans Edinburgh-Tattoo in Schottland und entführen die Hörer mental in die Highlands.

Ensemble aus allen Nationen

Auch wenn die Auftritte der Musikparade bereits Tradition haben, weil sie jedes Jahr (mit Ausnahme der vergangenen pandemiegeplagten Jahre) im ersten Quartal durchs Land touren – Besucher dürfen sich laut Veranstalter auf eine revolutionierte Show freuen. Neue Musiker und Choreographien sowie Bühnenbilder wollen auch eingeschworene Stammgäste überraschen.

Der Ablauf bleibt allerdings ähnlich: Nachdem das „Nationenorchester“ die jeweilige Show eröffnet, spielt jedes zivile oder militärische Ensemble für sich – bevor die unterschiedlichen Nationen zum großen Finale wieder zusammenfinden.

Musikalische Völkerverständigung

Rund 300 Mitwirkende stehen dann gemeinsam auf der Bühne, um zu musizieren. Und um zu beweisen, dass Völkerverständigung auch und vor allem durch Musik funktioniert.

>>> Info: Musikparade 2023 – Europas größte Tournee der Militär- und Blasmusik: 24.2. Essen (19.30 Uhr, Grugahalle), 25.2. Münster (14.30+19.30 Uhr, Halle Münsterland), 26.2. Köln (16 Uhr, Lanxess), 18.3. Dortmund (15 Uhr, Westfalenhalle), 19.3. Oberhausen (15 Uhr, Rudolf-Weber-Arena). Tickets ab ca. 56 €, Infos: www.musikparade.com

