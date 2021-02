Helge Schneider und Doro kommen zum „Strandkorb Open Air“

Mönchengladbach. Der Terminkalender für die coronakonforme Veranstaltungsreihe „Strandkorb Open Air“ in Mönchengladbach füllt sich mit Stars aus der Region.

Mit mehr als 40 gut besuchten bis ausverkauften Shows gelang dem Team des Mönchengladbacher SparkassenParks im vergangenen Jahr ein überraschender Festival-Erfolg. Grund genug, für 2021 eine zweite Auflage zu planen -- selbstverständlich wieder mit dem bewährten Hygienekonzept.

Pro „Insel” im Innenraum des Stadions werden 50 Strandkörbe aufgestellt. Die Besucher (jeweils zwei Personen pro Korb, Karten müssen im Zweierpack bestellt werden) bekommen räumlich von den anderen Inseln getrennte Parkplätze, Zugänge und Sanitäreinrichtungen zugewiesen und dürfen während der Auftritte aufstehen, tanzen und mitsingen.

Bislang wurden unter anderem die Mittelalter-Rocker In Extremo (6.8.), Rocksänger Daniel Wirtz (9.8.) und der von „Deutschland sucht den Superstar” bekannte ­Pietro Lombardi (5.9.) für diesen Sommer bestätigt.

Am heutigen Dienstag um 12 Uhr startet der Vorverkauf für weitere Shows. Mit dabei sind auch Stars aus der Rhein-Ruhr-Region, so macht sich am 5.8. etwa die Düsseldorfer Heavy-Metal-Queen Doro auf den kurzen Weg nach Mönchengladbach. Zudem im Programm: die Oberhausener Kabarettistin Gerburg Jahnke (4.8.) und das Mülheimer Multitalent Helge Schneider (19.8.). Der selbsternannte „Ästhet von Königs Gnaden und Rumtata-Präsident der schrägen Töne“ stellt dabei ein Soloprogramm mit dem Titel „Let’s Lach“ vor. Karten und alle weiteren Termine gibt’s auf www.strandkorb-openair.de.