Ill-Young Kim: „Ich war mit Kraftwerks Florian befreundet“

Essen. Ex-Viva-Moderator Ill-Young Kim ist heute als Comedian und Schauspieler tätig. Im Interview erinnert sich der Kölner an einen besonderen Dreh.

Er gehörte zur Moderatorenriege der goldenen Musiksender-Generation: Zwischen 1996 und 2003 stand Ill-Young Kim als Moderator bei Viva und Viva Zwei vor der Kamera. Viele Jahre und Schauspielengagements später entwickelte der 47-jährige Kölner Lust, es auch mal als Comedian zu probieren. In seinem Solo „Kim kommt!“ geht der Sohn südkoreanischer Eltern unter anderem auf Vorurteile gegenüber Asiaten ein. Über sein Programm und mehr sprach er mit Patrick Friedland.

Wofür stehen Sie als Comedian?

Kurzweilige Unterhaltung, ich will einfach die Leute zwei Stunden ablenken, zum Lachen bringen und vielleicht auch ein wenig ihren Horizont erweitern. Ich mache jedenfalls kein Kabarett mit erhobenem Zeigefinger.

Wann kam der Gedanke, es als Comedian zu versuchen?

Vor zehn Jahren war der Punkt erreicht, an dem ich dachte: Jetzt mache ich das. Ich schaue selber gerne seit langer Zeit Stand-ups. Dann ging ich den klassischen Werdegang, habe ganz klein angefangen auf offenen Bühnen vor fünf Leuten. Irgendwann merkt man, dass es besser und besser wird.

Es gab keinen Bekanntheitsbonus wegen ihrer TV-Karriere?

Manchmal war es schon so, dass die Leute mich erkannt haben. Sie hatten mich aber nicht erwartet. Oft war das Publikum aber auch sehr jung, quasi die Generation nach der Viva-Generation. Es kommt aber öfter vor, dass ich angesprochen werde, ob ich wirklich der aus dem Musikfernsehen bin. Viele sind aber ein bisschen unsicher, weil Asiaten ja eh alle gleich aussehen (lacht).

„Ich vermeide das Wort Integration“

War ihnen direkt klar, dass Sie in Ihrem Programm viele Geschichten um Asiaten herum erzählen?

Das lag auf der Hand. Es ist eben meine Biografie. Man erzählt aus dem eigenen Leben, über eigene Erfahrungen. Es ist für mich aber nicht so, dass ich mir denke: ‚Ihr seid die Deutschen, ich bin der Migrationshintergrundmensch.‘ Wer mich auf der Bühne sieht und sprechen hört, der merkt, dass ich deutsch bin. Deswegen vermeide ich es tunlichst, das Wort Integration zu erwähnen, weil ich so etwas gar nicht erlebt habe.

Wie viel ist denn überspitzt und wie viel wahr?

Jeder Comedian überspitzt und karikiert seine Geschichten, Comedians wollen ja unterhalten. Aber in jeder Geschichte steckt ein wahrer Kern. Wenn ich erzähle, dass ich meine Eltern damals im China-Restaurant nicht mehr wiedergefunden habe, dann stimmt das so. Und Asien ist ja ohnehin immer ein Thema, in der Politik und Wirtschaft, allen voran China, die „gelbe Gefahr“ und das alles. Wenn dann einer wie ich vor dem Publikum steht, glauben die mir vielleicht eher das, was ich erzähle.

Sieht man Sie auf der Bühne, fällt auf, dass die locker-lässige Art aus Viva-Zwei-Zeiten immer noch da ist.

Ja, ich denke schon. Das kam mir zugute. Aber Stand-up-Auftritte waren schon eine bessere Schule als die Moderation. Wenn ich jetzt eine Show moderiere, mache ich das durch meine Stand-up-Erfahrungen sehr viel besser. Ich habe mehr Routine und Sicherheit.

Wie sind denn die Reaktionen von Asiaten im Publikum?

Ich ziehe jetzt nicht speziell ein asiatisches Publikum. Aber die, die kommen, freuen sich total und werden auch immer ins Programm einbezogen. Da ist auch niemand beleidigt. Die Portion Selbstironie haben alle. Die sehen, wie ich mit den Klischees spiele und erkennen sich meist auch wieder.

„Für Auftritte in Korea ist mein Koreanisch zu schlecht“

Gab es mal Reaktionen aus Südkorea?

Nee. Als Schauspieler war ich da mal mit einem ZDF-Film. Das liegt aber auch daran, dass Stand-up-Comedy in Südkorea noch in den Kinderschuhen steckt. Die haben da eine ganz andere Comedykultur. Abgesehen davon ist die Popkultur in Südkorea in den letzten 10, 15 Jahren so gewachsen, dass die gar nicht mehr so richtig ins Ausland schielen. Es ist jetzt ein Influencer-Land. Aber vielleicht werde ich ja mal vom Goethe-Institut nach Seoul eingeladen …

Der Wunsch, dort aufzutreten, wäre da?

Ja, aber mein Koreanisch ist dafür leider zu schlecht. Ich müsste da vor einem deutschen oder englischen Publikum auftreten. Ich gehöre zu dieser entwurzelten Migrantengeneration, meine Eltern legten immer großen Wert darauf, dass wir Deutsch sprechen. Das ist so dieses asiatische Assimilieren, „wir wollen nie auffallen“, wir wollen immer „die guten Ausländer“ sein (lacht).

„Autokino ist nicht mein Ding“

Womit haben Sie sich die Zeit in den letzten Monaten vertrieben?

Sehr viel Netflix geschaut, viel mit den Kindern geschimpft, viel geschlagen worden von der eigenen Frau. (lacht). Existenzängste habe ich jetzt nicht gefahren, aber deprimierend war es schon. Für uns Comedians geht es ja jetzt langsam wieder bergauf, aber diese Autokino-Geschichten wären nicht mein Ding. Da kannst du auch alleine nachts auf dem Parkplatz auftreten. Ich dachte mir: Wenn das die Zukunft ist, werde ich doch noch Lehrer. Nebenbei mache ich ja auch noch „Schloss Einstein“, die Dreharbeiten haben wieder angefangen. Aber: Es ist alles immer noch sehr unsicher, wir bangen alle, vor allem um die Spielstätten, müssen aber optimistisch sein. Hoffentlich können wir im Herbst und Winter wieder durchstarten.

Haben Sie wie viele andere Asiaten, beziehungsweise asiatischstämmige Mitbürger, rassistische Erfahrungen wegen Corona machen müssen?

Eigentlich nicht. Ich habe aber Geschichten gehört von Leuten, die sowas erlebt haben. Ich wurde allerdings ein wenig vorurteilsbelastet gegenüber Asiaten (lacht). Interessant. Ja. Die wahrscheinlich aber auch, als sie mich gesehen haben. Wo ich mit der Fledermaus unterm Arm umherspaziert bin.

Kommen wir mal zu Ihrer früheren Leidenschaft: Machen Sie eigentlich noch Musik?

Nee. In den wilden Jahren, also den 90ern, habe ich noch elektronische Musik produziert. Aber durch die Familie und die Stand-up-Comedy wurde das abgelöst. Natürlich habe ich jetzt aber einen Podcast – wie jeder Comedian, der eine Beschäftigungstherapie braucht. Den mache ich zusammen mit Masud Akbarzadeh, er heißt „Persisches Kimchi“.

„Die neue Generation elektronischer Musik geht an mir vorbei“

Und wie sieht es mit dem Hören elektronischer Musik aus? Gehen sie zu Festivals wie Parookaville oder Tomorrowland?

Ich stecke in der EDM-Generation gar nicht drin. Avicii und so gehen an mir vorbei. Zu meiner Zeit kam eben diese ganze revolutionäre elektronische Tanzmusik, da war noch Idealismus hinter, bei irgendwelchen illegalen Kellerpartys. Heutzutage – was aber auch nicht verkehrt ist – ist das alles sehr von einem hedonistischen Lebensgefühl geprägt. Alle haben die gleichen Ziele im Leben, Job, Sicherheit, und zur Belohnung jedes Wochenende feiern. Ein gesellschaftliches Ausbrechen ist nicht mehr im Trend. Ich persönlich höre lieber weiter den alten Kram aus Detroit und Chicago, Underground Resistance, welches ja auch wieder sehr angesagt ist. Meine Party-Zeiten sind jedenfalls vorbei.

Welche Ziele haben Sie denn noch?

Auftreten, auftreten, auftreten. Und hoffen, dass die Leute sich amüsieren. Ich habe mir einen Beruf ausgesucht, wo man nie aufhört zu wachsen. Es ist sicher das Spannendste, was ich je gemacht habe. Als Stand-up-Comedian hörst du nie auf, zu lernen. Und wenn man denkt, man könne nichts mehr lernen, sollte man aufhören.

Sie hatten bei Viva Zwei die große und seltene Ehre, den kürzlich verstorbenen Kraftwerk-Musiker Florian Schneider interviewen zu dürfen. Was war er für ein Typ?

Er war super offen. Wir waren befreundet, haben telefoniert und gesimst. Ich habe ihn als angenehmen Menschen und Familienvater kennengelernt und bin auch sehr unvoreingenommen an ihn rangegangen. Ich bin auf einem Konzert von Senor Coconut, der live Kraftwerk-Cover im Bossanova-Stil aufführte, zu ihm hin, habe ihn zu mir und meiner Freundin gezerrt und dann gesagt, dass ich die Sendung „Electronic Beats“ auf Viva Zwei moderierte. Und gefragt, ob er nicht mal Lust hätte, vorbeizuschauen.

Es entstand ein legendäres Gespräch mit ihnen als Che Guevara und Florian Schneider als Latino-Drogenpate „Don Schneider“ …

Er kam selbst auf die Idee, das so zu bringen. Es sollte aussehen wie ein Beitrag auf einem kubanischen Piratensender, das Gespräch auf Spanisch. Dann kam er mit dem Kostüm an, hat sich selbst geschminkt und wir haben uns die ganze Zeit scheckig gelacht. Ich war baff, dass er das mitgemacht hat.

Sie waren beide offenbar nicht geübt im Zigarrenrauchen, wie die Hustenanfälle vermuten lässt …?

Nee. Ich hatte noch nie zuvor Zigarren geraucht, er vielleicht ein paar Mal. Ich fand es absolut ekelhaft, mir war auch ein bisschen schlecht danach. (lacht) Aber es war großartig. Und immer noch wird gesagt: Der Florian hat nie Interviews gegeben, außer das eine Mal und dann noch dieses andere Mal auf Viva Zwei bei diesem Koreaner. Schon geil, ein bisschen Musikgeschichte mitgeschrieben zu haben. Trotz allem ist es immer noch sehr traurig. Florian Schneider ist zu früh gegangen.

Haben Sie noch Kontakt zu Viva-Leuten?

Simon Gosejohann ist ein alter Freund. Ansonsten läuft man alten Kollegen in Köln ab und zu über den Weg. Den Mola sehe ich alle Jahre mal zufällig, das ist immer nett. Aber viele sind in alle Winde verstreut und arbeiten irgendwo in der Medienbranche. Wir sind ja alle Medienhuren, die nichts Anständiges gelernt. haben. (lacht.)Es gibt aber immer wieder Viva-Jubiläumstreffen, da wird was organisiert – und alle sind da und sehen auch immer noch recht jugendlich aus und freuen sich dann.

>>> INFO: Ill-Young Kim mit seinem Comedy-Soloprogramm „Kim Kommt!“ auf Tournee

Termine: 20.8. Düsseldorf (Rennbahn), 5.9. Köln (Atelier-Theater), 30.9.+13.12. Düsseldorf (Takelgarn Theater), 29.10. Hattingen (Kleine Affäre), 21.1. Mönchengladbach (Theater im Gründungshaus) 23.1. Rheinberg (To Hoop), 28.1. Köln (Stollwerck), 10.3. Bergkamen (Sohle 1), 20.3. Drolshagen (Rische’s). Infos zum Kartenvorverkauf: illyoungkim.de.