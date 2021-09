Interview In Düsseldorf und Köln: Sasha kündigt „One Man Show“ an

Essen. Im Interview verrät Sasha, dass im Herbst 2022 sein Bühnenprogramm „This Is My Time“ startet – und dass ihn sein 50. Geburtstag nicht kalt lässt.

Sasha geht mit seiner ersten eigenen One-Man-Show auf Tour. Der Titel: „This is my Time“ (z. Dt. „Jetzt ist meine Zeit“), ein Bühnenprogramm über sein bewegtes Leben. „Jetzt erst?“, möchte man fragen. Denn der deutsche Popstar hat schon in der Vergangenheit so einige Erfolge gefeiert. Angefangen mit dem Hit „If You Believe“ über zahlreiche Auftritte in Film und Fernsehen bis hin zum gefeierten Dinosaurier … Was der 49-jährige Wahl-Hamburger noch alles auf der To-Do-Liste hat, wie er den Lockdown überstanden hat und ob Dick Brave noch einmal zurückkehren wird, erzählte er Maxi Strauch im Interview.

Sie feiern die Rückkehr der Konzertkultur gleich mit einer neuen Single. „Waterfalls“ klingt nach einem Mutmach-Song. Ein Anti-Corona-Lied?

Ein Song für alle, die sich solange in eine schönere Zeit träumen wollen, bis sie endlich da ist.

Wie ist es für Sie, endlich wieder auf der Bühne zu stehen?

Ich habe es sehr vermisst. Es ist was anderes, ob man sich freiwillig eine Auszeit nimmt, oder mit scharrenden Hufen da steht und nicht darf. Es ist schön, wieder auf der Bühne zu stehen und ich danke allen Veranstaltern, die sich solche Mühen gemacht haben, unter den krassen Auflagen Konzerte stattfinden lassen zu können. Und den Zuschauern danke ich noch mehr, dass sie nicht müde werden trotz oft verschobener und abgesagter Konzerte weiterhin Tickets zu kaufen.

Wie haben Sie die letzten Monate erlebt?

Ein ständiges Auf und Ab der Gefühle.

Die Zeit haben Sie jedenfalls kreativ genutzt: Als Dino bei The Masked Singer, „Schrott“-Songs für „Late Night Berlin“ gesungen, ein Gastauftritt bei der Metalcore-Band Eskimo Callboy. Humor gegen den Corona-Blues?

Humor ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge. Ich hätte alle diese Dinge auch ohne Corona gemacht,aber vielleicht nicht die Zeit dazu gehabt.

Generell scheinen Sie fast jeden Spaß mitzumachen: Was reizt Sie daran, in andere Rollen zu schlüpfen?

Das hat mir schon als Kind gefallen, da habe ich Popstars imitiert und Otto Waalkes Sketche nachgespielt … In meiner Jugend wollte ich sogar kurz mal Schauspieler werden.

Was kommt als Nächstes? Dick Braves Rückkehr?

Ist nie auszuschließen … Allerdings möchte ich nächstes Jahr erstmal meinen runden Geburtstag gebührend feiern – mit einer Biografie, einer eigenen TV-Show und einer live „One Man Show“, die ab Herbst ‘22 auf Tour gehen wird, mit großer Showtreppe und Band und Tänzern. Eine Art live erzählte und gespielte Biografie über mein Leben mit Musik. Da freue ich mich ex­trem drauf…und vielleicht kommt Dick Brave da auch vor (lacht).

„Mit großer Showtreppe und Band und Tänzern“, so kündigt Sasha seine Show „This Is My Time“ an. Foto: Jens Koch Photography

Nachdem Sie 2018 ein ganzes Album auf Deutsch herausgebracht haben, ist „Waterfalls“ wieder ein englischsprachiges Lied. Zurück zu den Wurzeln?

Ich fühle mich musikalisch in beiden Sprachen zuhause und habe mich immer von meinem Gefühl leiten lassen … Das sagt mir gerade, dass ich englische Popsongs machen möchte. Auf meinem deutschen Album „Schlüsselkind“ hab ich sehr viel aus mir rausgelassen, da muss ich vielleicht erstmal wieder ein bisschen sammeln.

Welche Sprache spricht das neue Album? Und wann erscheint es?

Ich denke nächstes Jahr zum Jubiläum wird auch ein Album erscheinen, was genau da drauf sein wird, hab ich noch nicht entschieden … Wie gesagt, das Gefühl entscheidet und hat sich noch nicht festlegen können.

Sie sind in Soest geboren und haben in Dortmund gelebt, wohnen allerdings jetzt in Hamburg. Vermissen Sie etwas an unserer Region?

Manchmal die Sprache. Wenn ich im Urlaub mal nette Leute breitesten Pott reden höre, fühle ich mich gleich ein bisschen wie zuhause.

Wird es Sie noch einmal zurück ins Ruhrgebiet verschlagen?

Das weiß man nie … Momentan fühlen wir uns als Familie noch sehr wohl in Hamburg. Aber bei vielen passiert es ja häufiger, dass sie im Alter wieder zu den Wurzeln zurückkehren. Ausschließen würde ich das nie, allerdings könnte ich mir einen Lebensabend irgendwo am Meer auch ganz gut vorstellen.

Nächstes Jahr feiern Sie Ihren 50. Geburtstag? „Nur eine Zahl“ oder einschneidendes Ereignis?

Ehrlich? Ganz kalt lässt mich das nicht, vor allem weil ich gerade erst Vater geworden bin. Aber ich freue mich auch drauf … Endlich wirklich erwachsen – oder doch nicht? (lacht)

Wünsche fürs nächste halbe Jahrhundert?

Für meinen Sohn da sein können und Gesundheit für meine Familie.

>>> Info: „This Is My Time“, 15.10.22 Köln (Palladium), 5.11.22 Düsseldorf (Capitol Theater). Der Vorverkauf startet Freitag, 10.9., um 10 Uhr auf eventim.de

Weitere Termine: 19.9.21 ZfR Strandkorb Edition, Bochum (20 Uhr, Kemnader See), 3.+4.12. Christmas Chaos - Michael Mittermeier, Rea Garvey und Sasha, Düsseldorf (20 Uhr, Mitsubishi Electric Halle)

