Der Internationale Museumstag 2022 feiert die Vielfalt

Das Essener Ruhrmuseum zeigt die Ausstellung „Eine Klasse für sich. Adel an Rhein und Ruhr“.

Essen. Kunsthallen, Industriedenkmäler & Co. laden zum Aktionstag am 15. Mai in über 1600 Museen deutschlandweit – auch NRW ist zahlreich vertreten.

Sie machen Geschichte erlebbar, gewähren Blicke auf kostbare Schätze, erklären Natur und Wissenschaft, zeigen eindrucksvolle Kunstwerke – über 1000 Museen in Nordrhein-Westfalen bringen ihren Besuchern und Besucherinnen Kulturgüter aller Art näher.

Wie vielfältig diese Landschaft aus Freilichtmuseen, Kunsthallen, Industriedenkmälern und Häusern ist, darauf macht jährlich der Internationale Museumstag aufmerksam.

Über 4000 Aktionen am Museumstag

Am Sonntag, 15. Mai, laden in ganz Deutschland über 1600 Museen ein – die rund 4000 Aktionen stehen unter dem bundesweiten Motto „Museen mit Freude entdecken“. Mit analogen wie digitalen Angeboten bieten sie besondere Einblicke, gewähren spielerischen Zugang, erzählen Geschichten und wollen begeistern.

In NRW beteiligen sich unter anderem die LVR-Museen. Die Antony-Hütte in Oberhausen lockt mit einer Führung der besonderen Art: Die Besucher kommen bei einem Rundgang einem echten Wirtschaftskrimi auf die Spur. (Beginn 14.30 Uhr. Eintritt: 7,50 €).

Verschiedene Angebote für die Familie

Im LVR-Niederrheinmuseum Wesel finden begleitend zur Sonderausstellung „Blick auf den Niederrhein – Luftbilder von Hans Blossey“ verschiedene Angebote für die Familie statt (11-17 Uhr, Eintritt frei).

Fehlen darf sicher nicht der LVR-Archäologische Park Xanten. Auf dem Gelände der römischen Stadt Colonia Ulpia Traiana finden Vorführungen römischen Handwerks an der römischen Herberge und den Handwerkerhäusern statt (11 bis 17 Uhr).

Kreatives und freier Eintritt

Aber nicht nur die LVR-Museen zeigen ihre eindrucksvollen Ausstellungen. Das Ruhr Museum in Essen wartet mit einem vielfältigen Programm auf: Von 12 bis 17 Uhr werden Familienführungen angeboten, ebenso ein Kettenflechter in Aktion und ein adeliger Herr in „Eine Klasse für sich“ sowie Kinderschminken, Quizze und Audioguide-Apps. Der Eintritt ist frei.

Am jährlichen Aktionstag beteiligen sich außerdem die Dortmunder Museen. Im Dortmunder U zum Beispiel wird es besonders kreativ, passend zur aktuellen Sonderausstellung „FLOWERS! Blumen in der Kunst des 20. & 21. Jahrhunderts“ erstellen Besucher Blüten-Buttons als Souvenir. Stündliche Führungen locken ebenfalls ins Zentrum für Kunst und Kreativität.

Bedeutung von Museen sichtbar machen

Die Liste beteiligter Kunsthäuser ließe sich fast ewig weiterführen – Ziel des Museumstags, der jährlich vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen wird, ist es, auf die Vielfalt und Bedeutung von Museen und die Arbeit der Museumsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen aufmerksam zu machen.

Informationen zu den beteiligten Stätten und ihren Aktionen am 15. Mai unter www.museumstag.de

