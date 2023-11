Jan Böhmermann spielt 2025 in der Essener Grugahalle

Essen. TV-Satiriker Jan Böhmermann geht 2025 wieder auf Konzerttournee. Ein Konzert findet in der Essener Grugahalle statt. Wann der Vorverkauf startet.

Er kann eben auch Musik: Im vergangenen Januar begeisterten Jan Böhmermann und sein aus dem „ZDF Magazin Royale“ bekanntes Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld auf Tour unter anderem im Bochumer RuhrCongress – einen spektakulären Überraschungsauftritt von Herbert Grönemeyer inklusive.

2025 geht der umstrittene Moderator und Entertainer erneut mit seiner 18-köpfigen Begleitband auf Tournee. Zwei Termine der genannten Konzertreise finden in Nordrhein-Westfalen statt. Ein Auftritt ist für den 14. Januar im Kölner Palladium geplant, den Tourabschluss gibt es am 1. Februar in der Essener Grugahalle. Der Vorverkauf für die Shows startet am Mittwoch, 29. November, um 9 Uhr, online auf eventim.de.

Jan Böhmermann geht 2025 auf „Eisern Ehrenfeld“-Tour

Die Tour läuft unter dem Motto „Eisern Ehrenfeld“, was der 42-jährige Satiriker nicht ganz ohne Pathos kommentiert: „Eisen ist ein hervorragender Wärmeleiter, zieht magnetisch an, hat eine hohe Konduktivität, ist stabil und wenn es mit frischer Luft in Berührung kommt, passieren wundersame Dinge. In Eisen erkennen das Rundfunk-Tanzorchester und ich uns wieder, eisern ist unsere Entschlossenheit und ‘Eisern Ehrenfeld’ ist unser Schlachtruf!“

Bochum: Grönemeyer-Überraschungsbesuch beim Böhmermann-Konzert

Bereits zum vierten Mal werden der Satiriker und das Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld gemeinsam touren und dabei Comedy-Stücke wie Coverversionen beliebter Hits aus Rock und Pop darbieten. Auch 2025 dürfen Fans wieder mit Überraschungsgästen rechnen, verrät die Ankündigung. Neben dem eingangs erwähnten Auftritt von Herbert Grönemeyer in Bochum standen bei der vergangenen Tour auch Stars wie Scooter-Frontmann H.P. Baxxter oder Antilopen-Gang-Rapper Danger Dan plötzlich neben Böhmermann auf der Bühne.

Mit vollem Körpereinsatz: Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld live, hier bei einem Konzert in Hamburg im Januar 2023. Foto: Roland Magunia / FUNKE Foto Services

Termine: Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld live: 14.1.2025 Köln (Palladium), 1.2.25 Essen (Grugahalle).

