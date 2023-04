Japan-Tag 2023: Die wichtigsten Infos zum Programm

Düsseldorf. Klein-Tokio am Rhein: Am 13. Mai ist wieder Japan-Tag. Die Kultur des Inselstaats zeigt sich in Düsseldorf zum 20. Mal in verschiedenen Facetten.

Rund 8300 Japanerinnen und Japaner leben nach aktuellen statistischen Erhebungen in Düsseldorf, 410 japanische Firmen sind in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt tätig. Die Gemeinde in der 620.000-Einwohner-Stadt wuchs ab den 1950er-Jahren zunächst langsam, aber stetig, heute gehören Sushi-Restaurants, Manga-Läden und viele weitere landestypische Einrichtungen längst zum Stadtbild – heraus ragt dabei der Bereich rund um die Immermannstraße nahe des Hauptbahnhofs.

Einmal im Jahr wird die japanische Kultur besonders gefeiert. Schon zum 20. Mal steht der Japan-Tag am 13. Mai an. Entlang des Rheinufers erwartet die Besucherinnen und Besucher erneut ein vielfältiges Angebot bestehend aus Musik, Kulinarik, Kleidung, Tanz, Sport und Touristiktipps. Los geht es bereits um 10 Uhr. Dann öffnen die ersten Stände mit einem breiten Angebot an Mangas, dazu passendem Merchandise sowie Antiquitäten an der Reuter-Kaserne, gleiches gilt für das Samurai-Heerlager und das Kyudo-Bogenschießen in unmittelbarer Nähe zum Landtagsgebäude – bei letzterem können Gäste Geschick und Zielsicherheit unter Beweis stellen.

Japan-Tag 2023: Es gibt mehr Gastronomie-Angebote als früher

„O zapft is’“ auf rheinisch-japanische Art heißt es dann um 12 Uhr auf der Bühne am Burgplatz, wenn Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller im Rahmen der offiziellen Eröffnung selbstverständlich kein (Weiß-)Bierfass, sondern ein Sake-Fass anschlägt. Den klassischen japanischen Reiswein gibt es natürlich auf dem ganzen Gelände an unterschiedlichen Hütten zu kaufen und zu trinken. Weitere kulinarische Angebote umfassen Sushi, Hähnchen-Spieße, Ramen, Onigiri und vieles mehr, im Vergleich zu 2022 werden 13 zusätzliche Gastronomen vor Ort sein.

Ein ganz wichtiger Bestandteil des Japan-Tages sind traditionell die Cosplays. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher basteln teilweise über Monate Kostüme nach Vorbild ihrer Serien- und Mangahelden – von Nintendo-Figuren wie „Zelda“-Held Link über Sailor Moon bis hin zu Science-Fiction-Figuren unbekannterer Serien ist alles vertreten. Über den Tag präsentieren sich die Cosplay-Fans auf der Popkultur-Bühne am Johannes-Rau-Platz bei verschiedenen Wettbewerben. Wer gewinnt, wird dort gegen 18 Uhr verkündet. Wer siegt, gewinnt in Kooperation mit Sponsor Japan Airlines Flugmeilen im Wert eines Flugs nach Japan. Gleiches gilt für diejenige Person, die beim Manga-Zeichencontest (12-18 Uhr, Reuterkaserne) die Nase vorn hat.

Farbenprächtige Cosplays gehören zum Japan-Tag einfach dazu. Foto: nrz / NRZ

Singer/Songwriterin Kaho Nakamura als Top-Act

Die Burgplatz-Bühne sollte hingegen bevorzugt Freunde von landestypischer Musik anlocken. Über den Tag verteilt spielen verschiedene Taiko-Trommelgruppen, Bläserensembles, Chöre und die Hip-Hop-Formation D.Studio (16.30 Uhr). Musikalischer Höhepunkt ist der Auftritt der Singer/Songwriterin Kaho Nakamura, die ab 21.45 Uhr eine Stunde lang zu hören ist. Sie ist auch einigen als Synchronstimme von Suzu Naito im Anime „Belle“ bekannt. Direkt darauf folgt mit dem großen Feuerwerk der übliche krönende Abschluss – in diesem Jahr unter dem Motto „Die japanischen Jahreszeiten am Düsseldorfer Nachthimmel“.

Japan-Tag, 13.5., 10- ca. 0 Uhr, Rheinuferpromenade, Düsseldorf. Eintritt frei. Das gesamte Programm finden Sie auf www.japantag-duesseldorf-nrw.de.

