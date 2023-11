Kaya Yanar fühlt sich „Lost“: Mit neuem Programm in NRW

In der Region. Ticket-Vorverkauf startet: Mit seinem neuen Programm „Lost“ kommt Kaya Yanar nach Bochum und Düsseldorf – Fans müssen sich allerdings gedulden.

Bis Mitte kommenden Jahres zieht Kaya Yanar noch mit seinem aktuellen Bühnenprogramm „Fluch der Familie“ durchs Land, schaut in diesem Jahr sogar noch in Bochum (5.12. RuhrCongress), Essen (6.12. Grugahalle) und Düsseldorf (7.12. Mitsubishi Electric Halle) vorbei.

Kaya Yanar 2025 mit neuem Programm auf Tour

Der Comedian hat allerdings schon Pläne für 2025, dann präsentiert er sein neues Programm „Lost!“, denn so fühlt sich der 50-Jährige momentan – zwischen „Klimakleber, Geflüchtete, Trans-Personen, Gendersternchen, Wokeness, Political Correctness, Blackfacing, Brownfacing, Kulturelle Aneignung, Cancel Culture, Rassismus, Sexismus, Pflaumenmus. Ist die Welt komplizierter geworden oder Kaya einfacher? „Welche Witze kann er noch machen? Hat Humor Grenzen und wenn ja, wieviele?“

Diese Fragen will Kaya Yanar unter anderem am 8.2.25 in Düsseldorf (Mitsubishi Electric Halle) und am 9.2.25 in Bochum (RuhrCongress) beantworten. Tickets gibt’s ab Montag, 20.11., 10 Uhr, auf eventim.de.

