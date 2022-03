Bald wieder in der Region auf der Bühne: Lady Gaga.

Konzert Lady Gaga: Exklusive Live-Show in der Düsseldorfer Arena

Düsseldorf. Popstar Lady Gaga tourt im Sommer um die Welt. Mit dem "Chromatica Ball" kommt die US-Amerikanerin in die Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena.

Nicht nur der Corona-Pandemie wegen hat sich Lady Gaga auf europäischen Bühnen zuletzt rar gemacht. Nach 2014 spielte Stefani Germanotta, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, lediglich eine Show auf deutschem Boden - auf der "Joanne World Tour" freuten sich die Fans in Hamburg über ein exklusives Konzert.

Im kommenden Sommer wird die US-Amerikanerin dann nicht nur deutschen, sondern auch endlich wieder nordrhein-westfälischen Boden betreten. Am 17. Juli führt die lediglich 15 Stadionkonzerte in weltweit 14 Städten umfassende Tour zum aktuellen Album "Chromatica" Lady Gaga in die Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena.

Der Kartenverkauf startet am Mittwoch, 9. März, 10 Uhr, zunächst exklusiv für Kunden des Zahlungsdienstleisters PayPal sowie der Dienste Samsung Prio und MagentaMusik360 auf www.livenation.de. Karten beim Portal ticketmaster.de gibt es ab Donnerstag, 10. März, 10 Uhr, an allen anderen Vorverkaufsstellen ab Montag, 14. März, 10 Uhr.

Lady Gaga: Die Trauma-Tänzerin und ihr Album „Chromatica“

Lady Gaga stellt ihr Nummer-eins-Album "Chromatica" vor

Für Hits wie "Stupid Love", "Rain On Me", "Bad Romance" oder "Poker Face" räumte die Sängerin seit ihrem Debütalbum "The Fame" im Jahre 2008 unzählige Platin-Schallplatten ab, das "Chromatica"-Album kletterte in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und vielen anderen Ländern rund um den Globus auf Platz eins der Charts.

Zuletzt ließ es die 35-Jährige auf der Bühne etwas ruhiger angehen: Im vergangenen Herbst spielte sie in Las Vegas über Wochen regelmäßige "Jazz & Piano"-Shows, bei denen sie eigene und fremde Songs in reduziertem Klanggewand darbot. Bei der "Chromatica Ball"-Tour werden Fans aber wieder in den Genuss des typischen Dance-Pop-Stils kommen - und auch für eine dazugehörige kreative und spekatakuläre Bühnenshow mitsamt vieler Kostümwechsel ist Lady Gaga bestens bekannt.

Kleine Spende pro verkauftem Ticket

Für alle Shows werden pro Ticket 1 US-Dollar bzw. 1 Euro an die „Born This Way“-Foundation gespendet. Von Lady Gaga und ihrer Mutter Cynthia Germanotta 2012 gegründet, widmet die „Born This Way“-Foundation ihre Bemühungen jungen Menschen mit dem Ziel der Schaffung einer humaneren und mutigeren Welt. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, Communities aufzubauen, die Ressourcen zugänglich machen, genuine Beziehungen fördern und Aktionen vorantreiben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps