Mandy Capristo geht bald mit „Disney In Concert“ auf Tour. Vorab spricht sie im Interview über die Internetgesellschaft und Oberflächlichkeiten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mandy Capristo: „Ich bin kein großer Freund von Trends“

So richtig festlegen mag sich Mandy Capristo offenbar nicht: Teilnehmerin der Castingshow „Popstars“, Moderatorin bei „The Dome“, Synchronsprecherin für einen „Rapunzel“-Film und zuletzt Musicaldarstellerin bei „Aladdin“ – alles kein Problem für die 29-Jährige. Im März singt die Mannheimerin einige der schönsten Hymnen der Trickfilm-Geschichte. Im Vorfeld der kommenden „Disney In Concert“-Tour sprach sie mit Patrick Friedland.

Was verbinden Sie mit Disney?



Ein Onkel hatte ein ganzes Disney-Zimmer, er hat Kassetten gesammelt. Das war ein großes Heiligtum, weil wir Kinder da nicht immer Zugang bekamen und damit etwas sehr Besonderes, wenn wir mal da rein und durften.

Haben Sie eine Lieblingsfigur?

Ich habe ja zuletzt die Prinzessin Jasmin im „Aladdin“-Musical spielen dürfen und deshalb mit ihr einen „Loyalitätspakt“ abgeschlossen (lacht).

Für viele Erwachsene funktionieren Disney-Produktionen heute als Flucht aus dem Alltag, die wohlige Kindheitserinnerungen wecken. Wie ist das bei Ihnen?

Flucht wäre zu viel gesagt. Mir tut es aber gut, gerade den Fokus mal auf so ein Projekt zu legen. Sonst redet man in meinen Job ja schon fast zwangsläufig dauernd nur über sich. Jetzt kann ich da endlich mal im Team arbeiten, das ist eine ganze andere Welt, auf die ich mich freue. Und die mir Inspirationen schenkt, um später wieder frisch solo durchstarten zu können.

„Ich kämpfe wie Mulan – aber möglichst filigran“

Mutige Rebellin wie Mulan, niedliche Maus wie Minnie oder zickige Diva wie Daisy: Welcher Disney-Figur sehen Sie sich am nächsten?

Am ehesten Mulan. Weil ich schon jemand bin, der für das kämpft, was ich richtig finde. Auch wenn ich für die Außenwirkung immer versuche, das möglichst filigran zu machen. Ich bin sehr früh in eine relativ oberflächliche Welt gekommen, konnte das für mich persönlich aber gut abschalten, wenn ich nach Hause gekommen bin. Manche, die mich gut kennen, halten mich zum Beispiel für sehr streng und sagen, dass man mir oft typisch italienisches Temperament anmerkt. Ich habe oft Momente, wo ich mir denke: ‘Sage nein, damit du dein persönliches Ja bekommst.’ Ich weiß nicht, ob man das schon rebellisch nennen kann, aber ich finde es wichtig, auch mal gegen den Strom zu gehen. Ich bin in gewissen Dingen auch ein wenig traditioneller und kein großer Fan von Trends.

Zum Beispiel?

Auf der einen Seite finde ich es toll, dass wir in einer Zeit leben, in der jeder sein Schicksal noch ein wenig mehr selbst in der Hand hat und beispielsweise anfangen kann, Firmen zu gründen. Aber zu Plattformen wie Instagram gesellen sich halt auch viele Illusionen. Das Victoria-Secrets-Model sieht im wahren Leben nicht so aus wie das Victoria-Secrets-Model. Wir Menschen haben alle, egal ob klein oder groß, Druck im Leben. Uns dann darüber hinaus noch mit etwas zu vergleichen, das eigentlich gar nicht existiert, beeinflusst Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Ich finde es toll, Sachen zu kreieren und sich damit gegenseitig zu inspirieren, aber ich denke mir oft: ‘Warum teilt Ihr alle diese wertvollen Momente? Wenn Ihr mit Eurem Freund einen romantischen Moment im Urlaub habt, dann genießt doch den Moment! Warum muss man aus jedem Moment ein Event für die ganze Welt machen?’ Die Leute draußen werden es sich eh nicht merken, weil solche Stories 1000 Mal am Tag gepostet werden. Das finde ich schade. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir gar nicht mehr richtig leben.

Also lieber noch Polaroid und Postkarte?

Auf jeden Fall. Und Briefe. Meinen letzten habe ich vor zwei Tagen geschrieben, ich habe sogar noch eine Briefe-Box zuhause.

Sehen Sie sich denn aktuell noch in einer „oberflächlichen Welt“?

Ja. Es ist leider meine Branche. Ich habe jetzt fast 15 Jahre Zeit gehabt, meine Haltung dem Ganzen gegenüber zu präzisieren und bin nun viel mehr bei mir als früher. Nun spiele ich nicht mehr alles mit.

„Ich kann jetzt endlich ohne schlechtes Gewissen ‘Nein’ sagen!“

Was würden Sie denn auf gar keinen Fall machen?

Da gibt es unglaublich viel. Ich bin kein Fan davon, auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen und will den Fokus schon auf die Musik legen. Nächstes Jahr kommt ja endlich ein neues Album. Ich habe mir in den letzten Jahren auch mal Zeit genommen, um einfach zu leben und nicht wieder irgendwelche Texte zu singen, die jemand für mich vorgeschrieben hat.

Sie brauchen aber die Abwechslung zum Glücklich sein?

Es gab immer mal solche Momente, wo ich das in Frage gestellt habe, was alles mit dem Musik-Business mitkommt. Dinge, die sehr weit von dem weg sind, wofür ich als Person stehen will. Da muss man seinen Weg finden und vieles über sich selbst erfahren. Ich war ja sehr jung, als ich angefangen habe. Jetzt bin ich einem Punkt, wo ich ohne schlechtes Gewissen auch mal ‘Nein’ sagen kann.

In ihrem Element: Mandy Capristo fühlt sich beim Singen immer noch ganz besonders wohl. Foto: Dirk Schuster / WAZ FotoPool

Würden Sie sagen, sie haben „Fesseln gesprengt“?

Das würde vielleicht ein bisschen zu weit führen. Aber ich habe viel gelesen, viel meditiert, das hat den Charakter geschärft.

Bereuen Sie etwas, das Sie mal getan haben?

Ich bin grundsätzlich ein sehr privater Mensch. Manchmal war es schwierig, am Flughafen Magazine zu sehen, die mich auf dem Cover hatten. Ich sah eine Frau, die denselben Namen hatte, aber die nicht weiter weg von mir sein könnte. Da hatte ich einige Gänsehautmomente und dachte: Was haben die mit meiner Identität gemacht? Klar: Gewisse Dinge wie Überschriften kann ich nicht kontrollieren, meine Haltung, meine Aussagen hingegen schon.

Hatten frühere Manager bei solchen Problem-Geschichten ihre Finger mit im Spiel?

Die Schlagzeilen hatten nichts mit dem Management zu tun. Aber es waren schon hier und da Leute am Werk, die gerne ein Bild von einer Person malen und dir sagen: ‘Hey, komm, das und das verkauft sich besser.’ In den letzten Jahren habe ich mir ein Team mit Menschen aufgebaut, die eine ähnliche Vision für meine Karriere haben, aber auch bedacht sind, dass ich privat glücklich bin. Eben weil sie wissen, aus was für einer Maschinerie ich komme.

Die Disney-Show trägt ja den Titel „Dreams Come True“: Welchen Traum müssen Sie sich denn noch erfüllen?

Der aktuelle Traum ist die Veröffentlichung der nächsten Solo-Platte. Da wurde sehr viel dran gefeilt. Mir ist wichtig, dass ich die relativ bald mit meinen Fans teilen kann. Auch möchte ich mich mehr für Dinge engagieren, die wirklich von Bedeutung sind, sprich meine Stiftungsarbeit intensivieren.

Und in 10-20 Jahren?

An oberster Stelle steht Zufriedenheit. Ich möchte nicht mehr das Gefühl haben, irgendwas bereuen zu müssen und wünsche mir glückliche, gesunde Menschen um mich herum.

Termine „Disney On Ice – Dreams Come True“:20.3. Oberhausen (König-Pilsener-Arena), 21.3. Köln (Lanxess Arena). Karten ab ca. 60 € erhalten Sie in unseren LeserLäden, unter und auf www.ruhrticket.de.