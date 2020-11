Michael Mittermeier: „Ich glaube, ich hatte es schon“

„Ich glaube, ich hatte es schon“, heißt das neue Buch von Michael Mittermeier. Gleich auf den ersten Seiten beschreibt der 54-Jährige darin, wie er just diesen Satz auf einer Zugfahrt von einem mitreisenden „Business-Kasper“ zu hören bekam. Die Begründung für die Selbstdiagnose war dabei ebenso schräg, wie die Tatsache, dass besagter Kasper seinen Mundschutz zum herzhaften Niesen abnahm. Im Interview erfuhr Stefan Moutty aber auch, wie der bayrische Comedian den ersten Corona-Lockdown ganz privat erlebte.

Herr Mittermeier, ist die Episode mit dem „Business-Kasper“ im Zug wirklich so passiert?

Die ist genau so passiert, ja. Und das war tatsächlich gleich meine erste Zugfahrt nach dem Lockdown. Ich hab’ schon gedacht, vielleicht hat der das auch nur für mich gemacht – für mich, den Komiker. Aber ich muss ja dankbar sein für die absurden Dinge, die mir passieren. Und ich bin froh, dass ich den Humor nicht verloren habe, um die komischen Sachen aus dem Wahnsinn ’rauszufiltern.

Der Begriff „Business-Kasper“ lässt bei Ihnen gewisse Vorbehalte vermuten. Wodurch qualifiziert man sich zum Business-Kasper?

„Business-Kasper mit Schalldämpfer“, lautet das komplette Zitat. Jeder kann sein Business machen, aber zum Kasper wird er, wenn er das ganze Abteil teilhaben lässt an seiner angeblichen Wichtigkeit. Und dieser Typ hatte mit Mundschutz im Zug telefoniert und gemeint, er müsste deshalb auch noch doppelt so laut in den Hörer schreien – da wird so einer zum Kasper.

Sie schreiben, Sie hatten drei Monate lang keinen Aufritt, das sei wie drei Monate kein Sex. Wie haben Sie das kompensiert?

Indem ich mich von der Comedy ein bisschen losgesagt habe. Ich war mehr mit meiner Familie zusammen und hab’ meine Stimmung mit Nebenaktivitäten oben gehalten.

Zumindest in der ersten Phase musste Ihre Familie aber als „Witzableiter“ herhalten …

Ja, aber das hab’ ich nach zwei Witzen aufgegeben. Meine Frau ist da ziemlich straight, die sagt mir dann eben: „Noch ein Witz und du bist tot!“ Und was meine Tochter angeht – was will ich denn einer Zwölfjährigen für Witze erzählen?! Das funktioniert nicht, sogar bei einem richtig guten. Zum Beispiel der übers Niesen in die Armbeuge. Wenn ich da auf der Bühne erzähle, „Ich hab’ zwei Wochen gebraucht, bis ich gemerkt habe, es muss die eigene sein. Ich hab’ drei Freunde verloren!“, dann bricht jeden Abend ein ganzer Saal zusammen, alle lachen. Erzähl ich den meiner Tochter, dann guckt sie mich an und fragt: „Und?“

Stattdessen haben Sie dann ein Buch geschrieben.

Ja, ich liebe das Schreiben. Wenn ich die Zeit habe und total darin eintauche, dann bin ich selbst mein Publikum. Das ist, als ob ich vor mir selber auftreten würde. Ich bringe mich selbst zum Lachen, mit dem, was ich aufschreibe. Das ist wie auf der Bühne zu improvisieren – nur, dass ich das einzige Publikum bin.

Anderes Lockdown-Thema: Alkohol. Sie schreiben recht unbefangen von den ganzen leeren Weinflaschen in der Wohnung. Da hab’ ich mich gefragt: Wein? Der Mann ist doch Bayer …

Mag sein, aber ich bin nicht so der Biertrinker. Und Bier macht ja total bräsig untertags. Für Whiskey war’s dann aber doch ein bisschen zu früh, das ist so eine Abendangelegenheit. So kam’s zu Weißwein. Ich trinke aber auch nur die schweren Weine. Die leichten sind nichts für mich, die kann man meinetwegen im Gottesdienst ausschenken. Der Wein muss schon eine richtige Farbe haben.

Vielleicht kam die Abneigung gegen Bier aber auch aus Ihrer Kindheit. Im Buch berichten Sie davon, dass die Kinder in Bayern immer das „Noagerl“ aus dem Maßkrug trinken dürfen.

Das Noagerl ist der letzte Rest abgestandenes Bier im Krug – man kann auch frisches Kölsch sagen. Es ist jetzt nicht so, dass alle bayrischen Kinder das trinken. Aber wenn eins fragt, heißt es meistens, „Ja mei, a Noagerl geht scho…!“ Bei mir war’s halt so, dass ich mit Zwölf einmal von ganz vielen Maßkrügen getrunken habe. Jeder, den ich gefragt habe, hat halt gesagt, „Na gut, jetzt nippt der einmal“. Aber irgendwann war’s halt zu viel für einen Zwölfjährigen …

Haben Sie eigentlich mal wieder was von U2-Sänger Bono gehört, in dessen Vorprogramm Sie 2001 in Berlin aufgetreten sind?

Ja, wir haben uns immer wieder mal getroffen und da ist eine Freundschaft draus geworden – man sieht sich leider nur nicht so oft. Zu seinem 60. Geburtstag im Mai hab’ ich ihm eine gute Flasche Whisky geschickt.

Stimmt es, dass er mal in einer Ihrer Vorstellungen war?

Ja, als ich vor ein paar Jahren in London gespielt habe. Ich hatte ihn vorher in Berlin gesehen und ihn eingeladen, und dann kam er tatsächlich mit ein paar Freunden. Alle waren ganz aufgeregt, es war ja nur ein kleiner Club mit 100 Leuten. Aber ich war sehr stolz, dass ich ihm mal was zurückgeben und ihn mit meinen Gags zum Lachen bringen konnte.

Am Oberhausener Centro sind Sie Ende der 90er Jahre in einem speziellen Comedy-Club aufgetreten. Können Sie sich erinnern?

Ja, klar. Wir wollten da eine Form des Quatsch-Comedy-Clubs mit deutschen und englischen Comedians machen. Das hat Thomas Hermanns damals mit dem Besitzer des Comedy Store in London eingetütet. Hat leider nicht so wirklich funktioniert (lacht). Obwohl da wirklich illustre Gäste aus England aufgetreten sind. Dylan Moran, Bill Bailey, Hattie Hayridge, Joe Grant – wer die Szene kennt, schlägt die Hände überm Kopf zusammen. Die gehören zur Speerspitze der britischen Stand-up-Bewegung.

Buch & Bühne – die Infos:

Michael Mittermeier: „Ich glaube, ich hatte es schon. Die Corona-Chroniken“ (Kiepenheuer & Witsch, 12 €).

Derzeit geplante Auftritte: 3.12. Gelsenkirchen (Emscher-Lippe-Halle), 15.12. Düsseldorf (Savoy Theater), 2.3. Oberhausen (Luise-Albertz-Halle). Weitere Termine und Infos finden Sie online auf: www.mittermeier.de