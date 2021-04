Mit dem Mayday-Livestream im Wohnzimmer in den Mai tanzen

Dortmund Die Dortmunder „Mayday“ muss zum zweiten Mal in Folge ausfallen. Aber es gibt einen Livestream mit acht DJs.

Moby und The Prodigy begründeten am 30. April 1993 eine Ära. Die damals noch recht unbekannten heutigen Weltstars standen bei der ersten „Mayday“-Tanzveranstaltung in den Dortmunder Westfalenhallen auf der Bühne, 16.000 Menschen kamen zur „Judgement Day“ betitelten Premiere zusammen. Ab dann kamen jährlich bis zu 30.000 Freunde der elektronischen Musik am 30. April an den Rheinlanddamm, um vor Ort gemeinsam in den Mai zu tanzen.

Mayday wird aus der Westfalenhalle übertragen

Nun muss die „Mayday“ zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden, die Organisatoren der „I-Motion GmbH“ konnten aber acht DJs und Produzenten für ein achtstündiges Programm namens „#maydaystream“ gewinnen. „Nichts kann das Live-Erlebnis eines Raves ersetzen. Aber solange, wie diese Pandemie noch dauert, müssen wir aufeinander aufpassen – deswegen bringen wir Techno und Electro am 30. April direkt ins Wohnzimmer“, heißt es seitens der Veranstalter. Übertragen wird aus der Westfalenhalle 1, Startschuss ist um 18 Uhr.

Als Headliner konnte der Frankfurter Anthony Rother gewonnen werden, der vielleicht auch Stücke seines kürzlich veröffentlichten Albums „Cyberspace Reality“ in sein Set einfließen lässt. Ebenfalls hinter den Decks stehen Clara Cuvé, Elli Acula, Fjaak, Pan-Pot, Thomas Hoffknecht sowie die beiden Urgesteine Karotte und Marco Bailey, die schon in den frühen 2000ern bei der „Mayday“ auflegten. pf

#maydaystream, 30.4., 18-2 Uhr. Der kostenlose Stream ist unter anderem auf www.youtube.com/MaydayDeutschland abrufbar. Weitere Infos: www.mayday.de.