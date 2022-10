Die Britische Band Depeche Mode mit Sänger Dave Gahan spielt am 04.07.2017 im Rahmen der Global Spirit Tour ein Konzert in der VELTINS-Arena Gelsenkirchen.Foto: Ilja Höpping / Funke Foto Services

Die Britische Band Depeche Mode mit Sänger Dave Gahan und Martin Gore ( im Hintergrund, Gitarre, Keyboard) spielt am 04.07.2017 im Rahmen der Global Spirit Tour ein Konzert in der VELTINS-Arena Gelsenkirchen.Foto: Ilja Höpping / Funke Foto Services

Die Britische Band Depeche Mode mit Martin Gore ( Gitarre, Keyboard) spielt am 04.07.2017 im Rahmen der Global Spirit Tour ein Konzert in der VELTINS-Arena Gelsenkirchen.Foto: Ilja Höpping / Funke Foto Services

Die Britische Band Depeche Mode mit Andrew Fletcher( Keyboard) spielt am 04.07.2017 im Rahmen der Global Spirit Tour ein Konzert in der VELTINS-Arena Gelsenkirchen.Foto: Ilja Höpping / Funke Foto Services

Düsseldorf/Berlin. Depeche Mode machen auch nach dem Tod von Keyboarder Andrew Fletcher weiter. Die kommende Tournee führt die Briten im Juni nach Deutschland.

Die größte Synthie-Pop-Band der Welt meldet sich zurück: Am Dienstagnachmittag kündigten Depeche Mode in Person der verbliebenen Bandmitglieder Dave Gahan und Martin Gore auf einer Pressekonferenz im Berliner Ensemble ein neues Album an. Das 15. Studiowerk trägt den Titel "Memento Mori" (dt.: Sei dir der Sterblichkeit bewusst) und erscheint Ende März, ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde allerdings noch nicht bekanntgegeben. Mit der Ankündigung eines neuen Albums und einer Welttour entgegnet die Gruppe den Auflösungsgerüchten, die auf den Tod von Gründungsmitglied und Keyboarder Andrew Fletcher folgten, der am 26. Mai dieses Jahres 60-jährig einem Riss in der Hauptschlagader erlag. "Der Titel stand auch bereits fest, bevor Andy starb", erklärte Gore.

"Wir hatten bei den Arbeiten eine wirklich gute Zeit, besser, als so manches Mal in der Vergangenheit. Martin und ich schickten viele Ideen hin und her, ich habe auch einige Gesangsparts ins iPhone gesungen und schlecht gespielte Gitarren aufgenommen", ergänzte Sänger Dave Gahan mit einem Lachen auf dem Gesicht. Fletcher, so der Frontmann, "sei im Geist immer mit uns im Studio gewesen. Wir sind aber immer noch im Verarbeitungsprozess seines Todes, überlegen auch, wie wir ihm im Rahmen der Konzerte Tribut zollen werden".

Depeche Mode: Zwei Konzerte in Nordrhein-Westfalen

Live unterstützt werden Gahan und Gore zudem weiterhin von Keyboarder Peter Gordeno und Schlagzeug Christian Eigner. Erste mehrsekündige Sequenzen neuer Stücke wurden im Rahmen der Pressekonferenz ebenfalls vorgestellt. Kurz nach der PK reist das Duo zurück nach New York, um letzte Detailarbeiten am Album fertigzustellen.

Depeche Mode: Martin Gore (links) und Dave Gahan machen auch ohne den im Mai verstorbenen Keyboarder Andrew Fletcher weiter. Foto: Andreas Lander / picture alliance / dpa

Mit "Memento Mori" werden Depeche Mode im Juni in Deutschland touren. Fans in Nordrhein-Westfalen sollten sich den 4. und 6. Juni vormerken, wenn die Briten zum insgesamt siebten und achten Mal in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena auftreten. Bereits auf den Touren zu den Alben "Playing The Angel " (2006), "Sounds Of The Universe" (2010) und "Delta Machine" (2013) spielten Depeche Mode an Ort und Stelle jeweils zwei Konzerte. Auf der vergangenen Tournee zur bis dato letzten LP "Spirit" gab es Shows in der Gelsenkirchener Veltins-Arena (2017) sowie Kölner Lanxess Arena (2018).

Depeche Mode: Vorverkauf startet am Mittwoch, 5. Oktober für PayPal-Kunden

Karten für die beiden Konzerte in Düsseldorf können Fans bereits ab Mittwoch, 5. Oktober erwerben. Um 10 Uhr startet, zunächst exklusiv für Kunden des Online-Zahlungsdienstleisters PayPal, der Vorverkauf auf livenation.de/paypal. Der exklusive Vorverkauf auf ticketmaster.de beginnt am Folgetag, ebenfalls um 10 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf läuft am Freitag, 7. Oktober an, erneut um 10 Uhr.

Weitere Konzerte in Deutschland stehen am 26. Mai auf der Leipziger Festwiese, am 20. Juni im Münchner Olympiastadion, am 29. Juni im Deutsche Bank Park in Frankfurt sowie am 7. Juli im Berliner Olympiastadion an.

Depeche Mode: Weltweit erfolgreich seit mehr als 40 Jahren

Seit ihrer Gründung in der englischen Kleinstadt Basildon im Jahr 1980 haben Depeche Mode 14 Studioalben und 58 Singles veröffentlicht. Mit Hits wie "Just Can't Get Enough", "People Are People", "Enjoy The Silence" oder "Personal Jesus" erspielten sich die Engländer eine weltweite Fangemeinde und haben bis heute mehr als 100 Millionen Platten verkauft. Seit "Songs Of Faith And Devotion" (1993) kletterte jedes Studioalbum in Deutschland auf Platz eins der Charts.

