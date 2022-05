MTV bringt die EMAs nach Düsseldorf

Düsseldorf. Hochkarätige Musikstars am 13. November in Düsseldorf: Die Show zu den MTV Europan Music Awards kommt in diesem Jahr in die Landeshauptstadt.

Am 13. November zieht es die Stars in die NRW-Landeshauptstadt: Wie gestern bekannt gegeben wurde, lässt der amerikanische Fernsehsender MTV die beliebten European Music Awards in diesem Jahr im Düsseldorfer PSD Bank Dome stattfinden. Damit feiert die Preisverleihung ihr 25-jähriges Bestehen in Deutschland.

Bislang durfte erst sechs Mal eine deutsche Stadt die Show ausrichten, zuletzt begrüßte 2012 Moderatorin Heidi Klum in Frankfurt Musiker und Fans. Im vergangenen Jahr besuchten unter anderem Ed Sheeran, Imagine Dragons und Måneskin Austragungsland Ungarn.

EMAs finden im Düsseldorfer PSD Bank Dome statt

Welche Musikstars den Rather Dome besuchen, steht allerdings noch nicht fest. Zu Gerüchten, Megastar Dua Lipa komme im November nach Düsseldorf, wollten sich die Veranstalter nicht äußern. Noch stehe kein Programm, nähere Informationen wolle man erst nach und nach im Sommer veröffentlichen. Ein weiterer Wermutstropfen: Wie viele Tickets und ob es überhaupt welche im freien Verkauf geben wird, stand ebenfalls noch nicht fest.

Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller betonte die enorme internationale Strahlkraft, die so ein Event für die Stadt bedeute, es seien großartige Neuigkeiten: „Diesen November wird der internationale Musik-Fokus auf die Landeshauptstadt gerichtet sein, sie wird zum Hotspot der modernen Popkultur. Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass Düsseldorf sich damit in die Reihe der europäischen Metropolen wie unter anderem Paris, London, Berlin, Rom, Sevilla und Amsterdam einreiht.“

Kritik an der Awardshow

Die EMAs wurden als Gegenstück zu den US-amerikanischen Video Music Awards eingeführt. Die Preisträger werden von den MTV-Zuschauern im Internet gewählt. Einen Kritikpunkt gibt es allerdings seit Jahren: Obwohl europäische Stars im Vordergrund stehen sollen, dominieren amerikanische Musiker die Show.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps