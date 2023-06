Neues GOP-Programm „Sailors“ startet im Juli

Essen. Das neue GOP-Programm „Sailors“ mischt jede Menge Seemannsgarn mit Akrobatik. Artisten und Artistinnen tummeln sich in einer Hafenkneipe.

„Die kleine Hafenkneipe hat viele schon geseeeeehn“, schmachtete Jonny Hill 1988 ins Mikro, während im Hintergrund eine Mischung aus Country und Shanty dudelt. Es ist ein von Hafenromantik und Fernweh durchtränkter Song, der fast vergessen lässt, dass Hill aus Österreich und nicht von der Waterkant stammt.

Seemänner und ihre Geschichten begeistern die Menschen also auch noch Hunderte Kilometer von der Küste entfernt. Das hat auch das Team des GOP erkannt und wagt im neuen Programm „Sailors“ einen Blick in eine kleine Hafenkneipe. Besucher und Besucherinnen nehmen ab dem 13. Juli zwischen rauen Seebären und leichten Mädchen am Tresen Platz.

Kanadierin tauschte Hörsaal gegen Pole

Wer das GOP kennt, weiß, dass die illustren Gestalten nicht nur da sind, um Seemannsgarn zu erzählen. Sie alle zeigen sich auch von einer akrobatischen Seite. Mit Leichtigkeit bewegt sich zum Beispiel Alexanne Plouffe am vertikalen Pole. Als die Kanadierin die Zulassung zur Zirkusschule in Québec bekam, studierte sie gerade Deutsch und Spanisch. Ohne zu zögern, entschied sie sich gegen den Hörsaal und für luftige Höhen.

Ein Absolvent dieser Zirkusschule ist auch Gabriel Drouin. Jedoch bleibt er mit seinem Cyr-Rad auf dem Bühnenboden. Dort geht es allerdings nicht weniger rasant zu, wenn sich der große Reifen immer und immer schneller mit Drouin darin dreht. Der einstige Junioren-Weltmeister im Karate und passionierte Artist, ist jedoch auch hinter der Bühne aktiv – mit „Sailors“ feiert er sein Regiedebüt.

Zwei Akrobaten führen in „Sailors“ Regie

Nagelritz singt in der Hafenkneipe und führt durch das Programm. Foto: GOP Variete / GOP Entertainment

Diese Position teilt sich Gabriel Drouin mit Artisten-Kollege Francis Gadbois. Natürlich hat auch er sich eine eigene Rolle in der neuen Show auf den Leib geschneidert. Der Kanadier mit dem eindrucksvollen Bart – mal voll, mal zum Schnurrbart gezwirbelt oder als backenbetonende Haarpracht getragen – ist Kunstradfahrer und Jongleur. Allerdings lässt Gadbois keine Bälle durch die Luft fliegen, sondern Zigarrenschachteln.

James Holt stammt hingegen nicht aus dem Heimatland von Elch und Ahornsirup, sondern Koala und BBQ. Der Australier wollte eigentlich Grafikdesigner werden, als er mit 20 Jahren eine Show des „Cirque du Soleil“ besuchte und sich Hals über Kopf in die Akrobatik verliebte. Nach erfolgreichen Auftritten in Japan, Australien und Neuseeland, möchte James Holt sein akrobatisches Können am ­Chinese Pole nun auch auf euro­päischen Bühnen unter Beweis stellen.

Geschichtenerzähler Nagelritz führt durch den Abend

Mit jeder Menge Seemannsgarn verbindet Geschichtenerzähler Nagelritz die einzelnen Nummern miteinander. Der Musiker, der jenseits der Bühne Dirk Langer heißt, hat nicht nur eine gut geölte Kehle, sondern auch eine durchaus humorvolle Seite.

Neben sehnsüchtigen Seemannsliedern überzeugt Nagelritz mit Kabarett und Comedy. Die eine oder andere skurrile Geschichte aus den Häfen dieser Welt dürfte natürlich auch dabei sein. Die gehören einfach dazu, wenn sich Seemänner, Fischer und leichte Mädchen auf einen Drink im sicheren Hafen treffen.

Die Infos zur Show

Sailors, 13.7.-10.9., Do+Fr 20 Uhr, ab 16.8. auch Mi 19 Uhr, Sa 18+21 Uhr, So 14-18 Uhr, Tickets ab 39 €. Bis zum 6.8. haben Kinder bis einschl. 14 J. in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Infos www.variete.de

