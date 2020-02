Konzert Oden an die Arbeiterklasse: Die Dropkick Murphys in Dortmund

Dortmund. Die Dropkick Murphys mischen seit 1996 Irish Folk mit knallhartem Punkrock und politischer Attitüde. Am Dienstag spielen sie in Dortmund.

Es gelingt nicht vielen Künstlern, einen Song zu schreiben, der in zahllosen Sportstadien der westlichen Welt ständig rauf und runter läuft – die Dropkick Murphys gehören aber zu dieser erlesenen Gruppe.

Dabei entstand der wohl größte Hit der Band aus Quincy, Massachusetts (USA), einem Vorort von Boston, eher durch Zufall. Den Text für „I’m Shipping Up To Boston“ fand Bassist und Co-Sänger Ken Casey in einem Archiv mit Poesie des 1967 verstorbenen Folksängers Woody Guthrie auf einem Stück Papier. Um die Verse zimmerten die Dropkick Murphys ein mächtiges Folkpunk-Instrumental mit irischer Prägung.

Eine Heimathymne der Dropkick Murphys wurde ein Millionenseller

Nach einigen Jahren wurden vor allem Videospielhersteller auf den Song aufmerksam. In den Eishockey-Games „NHL 11“ und „NHL Slapshot“ schallte das Stück dem Spieler im Hauptmenü in schöner Regelmäßigkeit entgegen, in „Guitar Hero: World Tour“ und „Rock Band“ konnten die einzelnen Spuren sogar originalgetreu mit Plastikgitarren nachgespielt werden.

Irgendwann gab es auch in den Arenen der Region kein Entkommen mehr vor der Hymne für die lokale Arbeiterklasse – eine passende Ergänzung der Stadion-Playlists bei den Boston Bruins (Eishockey), Celtics (Basketball), Red Sox (Baseball) und New England Patriots (Football). Über die Jahre verkaufte sich die Single, ursprünglich 2006 auf dem Album „The Warrior’s Code“ veröffentlicht, allein in den USA mehr als eine Million Mal.

Acht Alben bis zur ersten Top-Ten-Platzierung

Nach und nach schwappte die Erfolgswelle auch zu uns nach Deutschland herüber, mit dem achten Longplayer „Signed And Sealed In Blood“ erreichte das Sextett vor sieben Jahren erstmals eine Top-10-Platzierung. Mittlerweile füllen Ken Casey & Co. auch hierzulande große Hallen. Die aktuelle Europa-Tournee führt die Band am kommenden Dienstag nach Dortmund.

Dann gibt’s neben Futter fürs Tanzbein auch wieder ebensolches fürs Hirn. Aus ihrer altruistischen Haltung machten die Dropkick Murphys in und abseits ihrer Songs nie ein Geheimnis. Über die Jahre engagierten sich die Bandmitglieder immer wieder in verschiedenen Charity-Projekten für Textilproduzenten, Pflegekräfte, schwerkranke Kinder oder auch Angehörige von US-Soldaten, die in Afghanistan gefallen sind.

Den einen oder anderen Benefiz-Auftritt gab es ebenfalls. „Wir sind nun mal eine Punkrockband, die in ihren ersten Jahren vor zehn grölenden Säufern auf bepissten Pub-Böden gespielt hat. Natürlich können wir heute unsere Mieten bezahlen, aber wir werden niemals unsere Wurzeln vergessen“, stellt Sänger Al Barr klar.

Klare Kante gegen Republikaner

Keinen Spaß verstehen sie allerdings, wenn „der Feind“ ihre Songs für Werbezwecke nutzt. So griff die Gruppe den Republikaner Scott Walker, seines Zeichens ehemaliger Gouverneur des US-Bundesstaates Wisconsin, scharf an, als dieser „I’m Shipping Up To Boston“ 2015 bei Wahlkampfauftritten abspielen ließ. „Bitte hör auf, unsere Musik in irgendeiner Art und Weise zu nutzen – wir hassen dich!“, schrieb die Band auf Twitter.

Wer die Show in Dortmund besucht und noch nie zuvor bei einem Konzert der Dropkick Murphys war, dürfte bei den Zwischenansagen aufhorchen. Die macht Barr nämlich gern auf Deutsch. Seine Eltern lebten 20 Jahre in Wien, sie erzogen ihn bilingual. „Das erleichtert die Kommunikation bei Auftritten in Deutschland und Österreich erheblich“, gibt er zu.

Und dann erklingen sie, die großen und mitreißenden Hymnen wie „Rose Tattoo“, „The Boys Are Back“ oder „The State Of Massachusetts“. Dudelsack, Fiddle, fette Gitarren, hohes Tempo, Mitgrölchöre – alles dabei. Nur das zum Sound passende Whiskeyglas sollte man aus Sicherheitsgründen wohl lieber nicht mit in den Pogo-Pit nehmen ...

Dropkick Murphys, 11.2., 19.30 Uhr, Westfalenhalle, Rheinlanddamm 200, Dortmund. Karten für ca. 49 € gibt’s in unseren LeserLäden, unter und auf www.ruhrticket.de.