Özcan Coşar: „Bei Witzen ist der Ton entscheidend“

Essen. Bei Comedian Özcan Coşar geht es nicht immer 100 Prozent politisch korrekt zu – aber das muss auch gar nicht so sein, wie er im Interview verrät.

Vielseitigkeit ist eine seiner großen Stärken: Als junger Erwachsener gewann Özcan Coşar im Jahr 2000 die deutsche Breakdance-Meisterschaft, wird danach Zahnarzthelfer-Azubi und schließlich Comedian. Im September wird der Stuttgarter mit seinem Programm „Coşar Nostra“ endlich wieder touren – zuletzt bespaßte er sein Publikum vor allem im „Bratwurst und Baklava“-Podcast mit Bastian Bielendorfer. Patrick Friedland sprach mit Coşar (40) über die Tour, wahre Freundschaft, TV-Auftritte und Ethno-Comedy.

Wie geht es Ihnen nach anderthalb Jahren Pandemie?

Özcan Coşar: Mir geht es gut. Ich habe ja damals in Bitcoins investiert …nein, Spaß. Es war eine harte Zeit, es fühlte sich so an, als ob einem einer was wegnehmen wollte. Ich hatte noch Glück, dass ich die Podcasts habe und auch öfter im TV stattfand. Aber jetzt wünsche ich mir auch, dass wir die Tour endlich fortsetzen können.

„Coşar Nostra“ feierte im Dezember 2019 Vorpremiere – inwiefern passen Sie das Programm jetzt an die aktuelle Situation an?