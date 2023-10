Özcan Coşar: „Ich schrieb in drei Tagen eine komplette Show“

Essen. Der aus „Bratwurst & Baklava“ bekannte Komiker tourt mit dem neuen Solo „Jackpot“. Zwischendurch traf er auch noch Mike Tyson. Ein Interview.

Özcan Coşars Berufsleben gleicht einer Achterbahn. Der Stuttgarter war Breakdancer, Moderator, Laserdruck-Operator, absolvierte Ausbildungen zum Zahnarzthelfer und Sportlehrer. Am besten war der 42-Jährige nach eigenen Angaben aber immer darin, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Mit „Jackpot“ präsentiert Coşar nun sein fünftes Comedy-Solo. Über das Programm, ein Treffen mit einer wahren Sportler-Legende und seine enge Freundschaft zu Kollege Bastian Bielendorfer sprach der „Bratwurst & Baklava“-Podcaster mit Patrick Friedland.

Das neue Programm heißt „Jackpot“ – geht es darin viel um Glücksspiel?

Özcan Coşar: Ich spreche das Thema Glücksspiel an, aber es ist nur eines von vielen Themen. Oft sucht man das Glück ja im Geld, merkt aber am Ende, dass das Glück ganz woanders liegen kann. In der Zufriedenheit, in der Liebe, in der Familie vor allem. Der Großteil des Programms ist aber auch einfach wieder mein Leben. Echte, verrückte Storys, die ich durchlebt habe.

Was bedeutet Ihnen persönlich Glück?