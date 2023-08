Olgas Rock: Umsonst, draußen – und international

Crowdsurfing unterm Förderturm: Das Festival Olgas Rock in Oberhausen garantiert auch 2023 mit Bands wie Good Riddance, Any Given Day und Slime wieder für Stimmung im Publikum.

Oberhausen. Das Oberhausener Gratis-Festival geht am 11. und 12. August 2023 in die nächste Runde. Mit dabei: die Lieblingsband von Metallicas Lars Ulrich.

Das ehemalige Landesgartenschau-Gelände Olgas Park in Oberhausen wird alljährlich zwei Mal lautstark aus seinem Dornröschenschlaf geweckt – bei „Ruhr in Love“ und zwei Monate später bei Olgas Rock. Für Olgas Rock 2023 beginnt am Montag, 7.8., der Aufbau.

Olgas Rock 2023: Den Samstag eröffnet ein Männerchor mit schiefen Tönen

Zwei Bühnen gilt es zu errichten (die Videowand dazwischen wird diesmal aus Kostengründen eingespart). An zwei Tagen zupfen darauf 18 Bands aus acht Nationen ihre Vier- und Sechssaiter. Soweit die Festival-Mathematik. Denn wie viele Herren der Schöpfung im alternativen Männerchor Emscherspatzen zur besten Mittagessenszeit den Samstag ansingen, ist uns nicht bekannt. Dafür aber, dass sie so ehrlich sind zuzugeben, oft schräg statt immer harmonisch, aber stets begeistert ihr Liedgut zu intonieren. Ein ungewöhnliches Festival-Booking, das, wie Kevin Kerndl verrät, von den Skapunks Sondaschule inspiriert ist: „Die hatten bei einem ihrer Auftritte bei uns mal einen Männergesangsverein dabei, das kam sehr gut an.“

Metallica-Support aus Norwegen zu Gast in Oberhausen

Vom Einheizer zur Mittagszeit zu einem der Top-Acts am (Freitag-)Abend: Bokassa kommen aus Norwegen und begeisterten nicht nur Veranstalter Kerndl: „Eine ­Booking-Agentur schlug sie uns vor. Ich kannte sie gar nicht, hab mal reingehört und war sofort schockverliebt.“ So ging es Metallicas Lars Ulrich beim eingängigen Mix aus Punk, Hardcore, Metal und (Stoner-)Rock der Nordmänner schon vor ein paar Jahren. Der Trommler des größten Metal-Acts der Welt ernannte Bokassa zu seiner neuen Lieblingsband und lud sie ein, als Support auf der 2019-er Metallica-Tour weltweite Stadionluft zu schnuppern – keine ganz schlechte Referenz in der Bandbio.

The Rumjacks sorgen mit Irish-Fok-Punk für Stimmung

Die Rumjacks, die den Freitagabend nach Bokassa beschließen, kommen aus Australien. Zumindest ursprünglich, mittlerweile leben die Bandmitglieder in diversen europäischen Ländern. Ihr schmissiger Irish-Folk-Punkrock ist jedenfalls bestens geeignet, die Stimmung des oft jungen und zu später Stunde gewiss in nicht unerheblichen Teilen bierseligen Publikums noch einmal kräftig zu heben.

Techno auf der Trompete

Das schon am Freitag stilistisch bunt gemischte Programm runden Naft aus Belgien mit Techno- und House-Klassikern ab, die das Sextett auf Blasinstrumenten und zwei Schlagzeugen interpretiert. Wiener Schmäh bringen danach Voodoo Jürgens und seine Band nach Oberhausen: Der österreichische Liedermacher präsentiert schwarzhumorige Texte über Antihelden im angesagten Austropop-Sound.

Heimlicher Top-Act beim Olgas Rock 2023: ein lautstarkes Frauen-Duo aus Chile

Die weiteste Anreise zum Festival haben Frank’s White Canvas. Das Frauen-Duo aus Chile stellt seinen wuchtigen Alternative-Rock am Samstag bereits um 15.25 Uhr vor. Für Kerndl haben die Deutschland-Debütantinnen eigentlich Top-Act-Status – „aber wir haben sie relativ spät ins Line-up genommen, da waren die besten Slots schon belegt.“

Metalcore im Olga-Park: Any Given Day aus Gelsenkirchen

Die letzteren beiden, gewissermaßen die Startnummern 17 und 18, sind für harte Töne reserviert: Das Festival beschließen ab 21.50 Uhr Any Given Day aus Gelsenkirchen. Die Metalcore-Truppe um den bulligen Sänger Dennis Diehl ist bereits zum dritten Mal auf der Olga zu Gast, um mit Riffbrettern wie „Never Surrender“ die Nackenwirbel der Headbanger zu beanspruchen.

Schütteln ihr Haar für die Fans: Any Given Day aus Gelsenkirchen sind Top-Act beim Olgas Rock 2023 im Oberhausener Olga Park. Im vergangenen Jahr begeisterten sie u.a. das Publikum bei Bochum Total. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Ruhrpott Rodeo trifft Olgas Rock

Zuvor feiert mit Slime die deutsche Punkband schlechthin ihre Olgas-Rock-Premiere. 1979 in Hamburg gegründet, haben Slime mit dem Gladbecker Alex Schwers seit 13 Jahren den Macher des „Ruhrpott Rodeo“-Festivals am Schlagzeug – „gute Verbindungen gab es also“, erklärt Kevin Kerndl, doch terminlich hat es in diesem Jahr zum ersten Mal gepasst.

Lostboy Lino rappt zu Grunge-Gitarren

Damit auch der Samstag musikalisch abwechslungsreich bleibt, wird das Programm u.a. von Lostboy Lino aus Stuttgart komplettiert, der seine deutschsprachigen Raps mit Grunge-Gitarren kombiniert. Außerdem gibt’s etwa noch Melodycore mit Good Riddance und Angry Youth Elite, Alternative-Rock (Annisokay und Flash Forward) und tanzbaren Ohrwurm-Indiepoprock mit Captain Disko.

Wann startet Olgas Rock 2023?

Olgas Rock 11.+12.8., Fr 16.30 Uhr (Einlass: 16 Uhr), Sa 13.15 Uhr (Einlass: 13 Uhr), Olga-Park, Vestische Str. 45, Oberhausen. Eintritt frei. Mehr Infos gibt auf der Festivalseite.

