Parkour-Sportler machen Zeche Zollverein zum Treffpunkt

Marek rennt auf die Betonwand zu, hebt ab, schwingt sich hinüber, um dahinter fast lautlos wieder auf dem Boden zu landen. „Ich bin schon als kleines Kind viel geklettert, habe Unsinn gemacht und bin weggerannt“, sagt der 18-Jährige. „Dafür ist dieser Sport perfekt – bloß, dass ich jetzt keinen Unsinn mehr mache. Ist doch besser, als vor dem PC zu hängen.“

Seit drei Jahren rennt, springt und überwindet Marek Matt fast täglich Hindernisse, meist an der Parkour-Anlage auf der Essener Zeche Zollverein. Parkour, die französische Kunst der effektiven Fortbewegung, hat sich im Revier vielerorts als urbaner Sport etabliert. Auf dem 2017 gebauten Übungsplatz in Essen mit Betonklötzen, Rohren, Mauern, Treppen und Stangen trainieren nahe der Kokerei sieben Mal in der Woche Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene Ü40 ihr Geschick, sich mit ihrem Körper über jedes Hindernissen von A nach B zu bewegen.

Parkour-Sportler gewinnt „mehr Balance im Alltag“

„Für mich ist das Bewegungskunst. Parkour war mein Reha-Sport, der mir nach einer schweren Krankheit geholfen hat, ein Verhältnis zu meinem Körper aufzubauen“, erklärt Trainer Justus Kanter, während um ihn ein Dutzend Jungen im Grundschulalter herumtoben und sich an den Hindernissen versuchen. „Seit drei Jahren trainiere ich sehr intensiv und habe seitdem ein anderes Bewegungsgefühl und auch mehr Balance im Alltag“, so der 29-Jährige.

Die Parkourläufer Pit Hantzsche (l.) und Justus Kanter trainieren vor dem charakteristischen Doppelbock auf der Essener Zeche Zollverein. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Gemeinsam mit acht anderen Trainern bietet er die offenen, kostenlosen Parkour-Kurse auf Zeche Zollverein an: Themen- und Techniktraining, Training für Mädchen, Krafttraining, Flowtraining und Ü40-Training – organisiert von der AWO-Jugendhilfe Essen. „Zwischen sechs und 18 Leute kommen zu den Trainings, vor allem Jungs“, erklärt Justus, „manche kommen seit Jahren, andere hier habe ich noch nie gesehen.“

Erwachsene und Kinder trainieren auf Zollverein nebeneinander

Die Parkour-Anlage ist frei zugänglich. Daher kommen an diesem Trainingsabend nicht nur die aufgedrehten Kinder für ihre Parkour-Stunde aus allen Richtungen des Zechengeländes zusammen, auch viele Erwachsene nutzen den Trainingsort für ihren Sport. Justus’ Trainerkollege Pit Hantzsche verteilt Desinfektionsmittel und Teilnehmerlisten an die tobenden Jungs, die beim Springen, Landen und Durcheinanderlaufen immer mal wieder stolpern oder stürzen – ohne dass es ihnen etwas auszumachen scheint.

Schon gewusst? Ursprung: Parkour geht auf die „Méthode naturelle“ zurück, ein Training, das der Franzose Georges Hébert Anfang des 20. Jahrhunderts an der Uni Reims lehrte. Er ließ seine Studenten in der Natur rennen, springen, klettern, balancieren und schwimmen – ganz ohne Konkurrenzkampf. Schnittstelle: Raymond Belle und sein Sohn David Belle entwickelten seit den 80ern „le parcours“ in der urbanen Beton- und Stahl-Landschaft Pariser Vororte weiter. Parkour überschneidet sich mit Sportarten wie Freerunning, Tricking oder Extremhindernislauf.

Pit versucht sie zu bremsen: „Jetzt, wo ich weiß, wie viel Sprungkraft ihr habt, üben wir einen ,Safety Vault.’“ An einem hüfthohen Rohr zeigt der 18-jährige Trainer die sichere Sprungvariante. „Aus Sicherheit haben wir hier an mehreren Stellen Kontakt mit dem Rohr, denn was passiert, wenn man schnell abspringt ohne einsehen zu können, was dahinter ist?“, fragt der Parkour-Läufer, stoppt seine Sprung-Bewegung oberhalb des Rohrs und setzt sich darauf, „wenn ich hier bemerke, dass es hinter dem Hindernis 100 Meter steil runtergeht, kann ich mich so schnell noch draufsetzen.“

„Wenn ich stürze, ist das mein Fehler und nicht der Fehler des Betons“

Der Fokus des Sports liegt darin, möglichst kontrolliert die Sprünge, Schwinger, Balancier-Bewegungen und Salti durchzuführen, um die Verletzungsgefahr zu minimieren. „Wir lernen, uns auf Fehler einzustellen, und irgendwann wird es Intuition, wie du dich sicher abfängst, wenn der Sprung mal zu kurz war“, sagt Justus Kanter. „Ich mag Beton. Das ist stabiler als eine Holzkiste und wenn ich stürze, ist das mein Fehler und nicht der Fehler des Betons.“

Pit Hantzsche gehört zu den Parkour-Läufern, die regelmäßig auf Zeche Zollverein in Essen ihrem Sport nachgehen. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Erfahrene Parkour-Sportler stünden oft ewig vor einem Hindernis herum, um sich geschickte Bewegungsabläufe zu überlegen und in Etappen vorab zu testen. „Die Angst ist wichtig, sie warnt dich“, so Justus. Deshalb würde der Parkour-Nachwuchs sich selten während des Trainings verletzen. „Die meisten Verletzungen entstehen in den Pausenzeiten, wenn die Kinder unkonzentriert drängeln und schubsen“, berichtet der 29-Jährige, „aber die meisten Pflaster gebe ich ohnehin nicht Kursteilnehmern, sondern Externen, die die Hindernisse einfach so austesten.“

Zeche Zollverein: Wenn die Eltern mit dem Sohn trainieren

Für Justus, Pit und Marek ist die Parkour-Anlage auf der Zeche in Essen nicht nur Trainingsort, sondern auch Treffpunkt. „Das Einzigartige hier sind die Menschen“, sagt Pit. Oft säßen sie nach dem Training noch zusammen. Manchmal bringe einer eine Gitarre mit. „Es lohnt sich, wir finden hier Inspirationen, auch außerhalb des Trainings“, sagt er. Das gelte auch für die jüngsten Parkour-Sportler. „Die Kinder haben schnelle Erfolgserlebnisse, knüpfen hier neue Freundschaften und kommen deshalb immer wieder“, sagt der 18-Jährige, „Einmal haben die Eltern von einem Kursteilnehmer mittrainiert – ihrem Sohn konnten sie aber nicht das Wasser reichen.“