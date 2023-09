Köln. Peter Maffay will bald mehr Zeit für die Familie haben: Im Juli 2024 spielt der Pop-Rocker im Rahmen seiner Abschiedstournee eine Show in Köln.

Den Termin für das einzige geplante Konzert von Peter Maffay in Nordrhein-Westfalen, den 12. Juli 2024 in Köln, konnten sich Fans von Peter Maffay schon vorige Woche anstreichen. Mit Details wie dem exakten Spielort oder dem Programm hielt sich der Pop-Rocker allerdings noch bedeckt, als er am 14. September eine Tour ankündigte und versprach, dass „eine einmalige Situation auf uns zukommt“.

Nun steht fest, was sich hinter der kryptisch anmutenden Formulierung des 74-Jährigen verbarg. Im Rahmen einer Pressekonferenz im Kölner Music Store verriet Maffay, dass er 2024 ein letztes Mal auf große Tour gehen will, dann erstmals in Fußballstadien.

Peter Maffay: „Mehr Zeit für die Familie“

„In einem Tabaluga-Stück heißt es ‘Alles hat seine Zeit’. Und nächstes Jahr werde ich 75. Für mich ist es dann an der Zeit, privaten Dingen, meiner Familie mehr Zeit einzuräumen. Es wird kein finaler Abschied von der Bühne, aber es wird meine letzte zusammenhängende Tournee“, sagte der Musiker. Der Kartenvorverkauf für das einzige NRW-Konzert im Kölner RheinEnergieStadion am 12. Juli und alle weiteren neun Deutschland-Termine der „We Love Rock’n’Roll Farewell Tour“ ist sogleich gestartet.

Peter Maffay in Gelsenkirchen: Star-Comedian entert Bühne

Bei den Auftritten wird Maffay ausgiebig auf seine dann schon 60 Jahre andauernde Musikerkarriere zurückblicken. Im Januar 1970 erschien seine erste Solo-Single „Du“, bereits sechs Jahre zuvor schloss er sich der Band The Beat Boys an, mit der er im bayerischen Waldkraiburg und Umgebung erste Bühnenerfahrungen sammelte.

Maffays erste Solo-Single erschien 1970: „Du“

Ein Auftritt in der „ZDF Hitparade“ machte ihn über Nacht in Deutschland berühmt. Die Folge war die erste Nummer eins in den Charts – „Du“ verkaufte sich bis heute mehr als eine Million Mal. 1979 folgte der erste Sprung an die Spitze der Album-Hitliste, der neue deutlich rockigere Stil auf „Steppenwolf“ kam beim Publikum nachweislich gut an.

Es folgten Hits wie „Über sieben Brücken mußt du gehen“, „Lieber Gott“ und die Tabaluga-Hymne „Nessaja“. Bis heute erreichten 19 Maffay-Alben Platz eins der Album-Charts, ein weiterhin gültiger Deutschland-Rekord, seine Tonträger-Verkäufe belaufen sich auf etwa 50 Millionen. Eine große Karriere – und die wird im Sommer 2024 im größtmöglichen Rahmen gefeiert. Bei der Pressekonferenz gab Maffay erste Einblicke in das geplante Design der Live-Produktion. Maffay und seine Band werden auf einer riesigen, gezackten Bühne stehen, mehrere große Leinwände sollen auch von den hinteren Plätzen gute Sicht auf das Geschehen ermöglichen. Die Konzerte werden voll bestuhlt.

Peter Maffay: Duett mit Anastacia

Eine weitere Ankündigung hatte Maffay für seine Fans noch parat: Zusammen mit Anastacia, die am 22. September das Album „Our Songs“ mit englischsprachigen Interpretationen deutscher Chart-Hits veröffentlicht, nahm der gebürtige Rumäne „Just You“, eine Version seines Nummer-eins-Songs „So bist du“ auf. „Mich erreichte eine zauberhafte Anfrage, die ich liebend gern annahm. Ich finde sie, seitdem ich sie erstmals wahrgenommen habe, großartig“, sagte Maffay. Bei der kommenden Tour dürften er und seine Band das Stück allerdings im Original darbieten ...

>>> Info: Peter Maffay live: 12.7., 19.30 Uhr, Köln, RheinEnergieStadion. Karten ab ca. 60 €.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps