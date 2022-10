Pop-Superstar Pink kommt 2023 nach Köln

US-Popstar Pink geht im nächsten Jahr wieder auf Europatour und kommt dabei auch nach Deutschland. Karten gibt’s ab Mittwoch 12.10.

Drei Jahre liegt die erfolgreiche „Beautiful Trauma Tour“ von Alecia Beth Moore alias Pink („Just Give Me A Reason“, „What About Us“) zurück, nun kündigte der Popstar eine Rückkehr nach Europa im kommenden Jahr an. Eines von vier Deutschland-Konzerten der „Summer Carnival“-Tour findet dabei am 8.7.23 im Kölner RheinEnergiestadion statt.

Pink: „Es wird magisch!“

„Es waren drei lange Jahre und ich habe Live-Musik so sehr vermisst.... Also ist es endlich Zeit! Ich bin so aufgeregt, zurück nach Europa zu kommen, um zu singen, zu weinen, zu schwitzen und neue Erinnerungen mit meinen Freunden zu schaffen. Es wird magisch!“, verspricht Pink, die über 60 Mio. Alben verkauft hat und für ihre spektakulären Live-Shows bekannt ist. Neben Köln besucht der US-Superstar Olympiastadion auch Berlin (28.06.), das Münchener Olympiastadion (05.07.) die „Heinz von Heiden Arena“ in Hannover (12.07.) beenden.

Wann und wo es Karten gibt

Karten für alle Konzerte gibt es ab Mittwoch, 12.10., 10:00 Uhr, zunächst im exklusiven Presale unter www.eventim.de. Am Freitag, 14.10., 10:00 Uhr, startet dann der allgemeine Vorverkauf und Karten sind unter anderem auf www.ruhrticket.de erhältlich. Kunden und Kundinnen von o2 erhalten mit Priority Tickets im exklusiven Vor-Vorverkauf von Pink sogar bereits ab Montag, 10.10., 10 Uhr Zugriff auf ein limitiertes Ticket-Kontingent. Infos dazu hier.

