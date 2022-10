Politische Werkschau: Neue Banksy-Ausstellung in Mülheim

Die Ausstellung „The mystery of Banksy - A genius mind“ im Technikum in Mülheim zeigt 150 Werke des Superstars der Streetart.

Mülheim. Um den anonymen Künstler Banksy und seine Werke ranken sich viele Mythen. Originalgetreue Repliken gibt es nun im Mülheimer Technikum zu sehen.

Seine Werke richten sich an jede Person, nicht an eine bestimmte Gesellschaftsschicht – womöglich findet man sie deswegen nach ihrer Fertigstellung meistens an der frischen Luft, für alle zugänglich. Mit Schablonengraffitis auf offener Straße wurde Banksy, so das Pseudonym des Künstlers, berühmt. Bis heute sind sein Name, Alter und der aktuelle Wohnort unbekannt. „Es gibt ein paar Sachen, die man weiß. Hier und da veröffentlichte er Filme auf seinen Kanälen in den Sozialen Medien. Die zeigen, dass es sich bei Banksy um einen Mann handelt und dass er aus Bristol kommt“, erklärt Virginia Jean.

Die aus Großbritannien stammende und in Berlin lebende Gestalterin ist Kuratorin von „The Mystery Of Banksy – A Genius Mind“. Bis zum 15. Januar zeigt die Ausstellung im Mülheimer Technikum mehr als 150 originalgetreue Repliken von Gemälden, Graffitis und Installationen Banksys. Autorisiert ist die Schau nicht, denn eine Kontaktaufnahme mit dem Künstler ist nicht möglich. Trotzdem handelt es sich um die „gefragteste Streetart-Ausstellung Europas“, so formuliert es Oliver Forster, Geschäftsführer von Veranstalter Cofo Entertainment. Sie macht nach Austragungen in München, Berlin und Heidelberg nun Halt in Mülheim.

Banksy-Ausstellung: Mehr als 150 Exponate von 1997 bis 2022

Was gezeigt wird, deckt Banksys gesamte Schaffensperiode ab. Vom ersten bekannten Wandbild – „The Mild Mild West“ (1997), auf dem ein Teddybär drei Polizisten mit einem Molotow-Cocktail bewirft – bis hin zu aktuellen Werken mit pandemischem Bezug führt „The Mystery Of Banksy – A Genius Mind“ die Besucherinnen und Besucher durch die rund 25 Jahre, in denen Banksy mit seiner Kunst öffentlichkeitswirksam in Erscheinung trat.

Dabei geht es oft dezidiert politisch zu. In „Playmate Of The Month“ verziert der Künstler einen Panzer mit Hasenohren, dem Markenzeichen des Männermagazins „Playboy“. Das Leinwandgemälde „Devolved Parliament“ zeigt das britische Abgeordnetenhaus „House of Commons“, allerdings sitzen Affen anstelle von Menschen darin.

Nicht nur um die Ecke gedacht, sondern auch künstlerisch gefertigt ist „Season’s Greetings“, aufgetaucht im Dezember 2018 an einer Mauer im südwalisischen Port Talbot. Ein Kind spielt scheinbar fröhlich im Schnee – wer einmal links um den 90-Grad-Winkel blickt, sieht allerdings, dass es sich nicht um Eiskristalle, sondern einen Ascheregen aus einem brennenden Container handelt.

Zur Erklärung: In Port Talbot steht das größte Stahlwerk Großbritanniens, viele Anwohner klagen seit Jahren über die industriell herbeigeführte Luftverschmutzung. Dazu Kuratorin Virginia Jean: „Banksys Bilder sind eine Konfrontation mit der Wahrheit, vor der wir gerne die Augen verschließen. Er gestaltet keine verkopfte Kunst, sondern Werke mit einer Message, die alle sofort verstehen.“

Das Anti-„Disneyland“ bekommt einen eigenen Raum

Dass Banksy jedoch auch einen (zugegebenermaßen scheinbar morbiden) Sinn für Humor hat, bewies eine Installation, der im Technikum ein eigener Raum inklusive durchlaufender Video-Dokumentation gewidmet ist. 2015 eröffnete im englischen Ferienort Weston-super-Mare für fünf Wochen das „Dismaland“. Ein, so erzählt Virginia Jean, „für Kinder ungeeigneter Familien-Freizeitpark, in den alle eingeladen waren, möglichst wenig Spaß zu haben.“

Eine offensichtlich dystopische Parodie auf „Disneyland“, mit unfreundlichem bis depressivem Personal und Wurfbuden, an denen man beispielsweise versuchen konnte, mit drei Tischtennisbällen einen Amboss zu kippen. Das Konzept ging tatsächlich voll auf. Teilweise standen Gäste vor den Toren von „Dismaland“ (abgeleitet vom englischen Wort „dismal“, zu deutsch bedrückend, trostlos) länger als eine Stunde Schlange, um sich ausgiebig zu langweilen.

The Mystery of Banksy - A Genius Mind The Mystery of Banksy - A Genius Mind Eröffnung der Ausstellung "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" am Freitag, den 07. Oktober 2022 im Technikum in Mülheim Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

The Mystery of Banksy - A Genius Mind Kuratorin Virginia Jean bei der Eröffnung der Ausstellung "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" am Freitag, den 07. Oktober 2022 im Technikum in Mülheim Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Das Ganze gab es für den immerhin sehr günstigen Preis von drei Pfund Eintritt. Banksy ist generell kein Freund des Kapitalismus, das lassen auch viele weitere der nun in Mülheim ausgestellten Werke vermuten. Weswegen es niemanden verwundern sollte, dass der Künstler auf seiner Internetpräsenz darum bittet, „Ausstellungen mit meiner Kunst, die ohne meine Zustimmung und Beteiligung eröffnet wurden, entsprechend zu behandeln.“ Die Kuratorin von „The Mystery Of Banksy – A Genius Mind“ verweist hingegen darauf, dass „Banksy nicht Geld im engeren Sinne verteufelt, sondern eher, was damit oft gemacht wird.“ Weiter noch bezeichnet Virginia Jean Banksy als den „modernen Robin Hood, der zeigt, dass man mit Geld auch viel Gutes tun kann.“

16,8 Millionen Pfund für ein Krankenhaus und das Gesundheitssystem

Beweis dafür ist vor allem eines seiner aktuellsten Werke: Das Gemälde „Game Changer“ aus dem Mai 2020, das einen kleinen Jungen zeigt, der mit einer Krankenschwesterpuppe spielt, wurde im März 2021 für 16,8 Millionen Pfund versteigert. Der Erlös ging an die Uni-Klinik Southampton sowie weitere Einrichtungen des britischen Gesundheitsdienstes NHS.

>>> INFO:„The Mystery of Banksy – A Genius Mind“, bis 15.1.23, Di+Mi+So 10-18 Uhr, Do-Sa 10-20 Uhr, Technikum, Wissollstr. 18, Mülheim. Zeitfenstertickets gibt’s ab 18 €, erm. ab 14 €, Ki. 7-15 J. ab 10 €. Flextickets, die innerhalb eines bestimmten Monats eingelöst werden müssen, gibt’s auf wir-lieben-tickets.de mit dem Vorteilscode „ART“ für 19,20 € (regulär: 24 €).

