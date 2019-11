Pur kommen 2020 auf große Unplugged-Tour

Wir starten mit einem kleinen Experiment. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Party – ein 40. Geburtstag vielleicht. Die Nacht ist nicht mehr ganz so jung und immer mehr Gäste ziehen sich von der Tanzfläche an ihre Tische zurück. In dem Moment zückt der DJ seine Geheimwaffe: den großen Pur-Party-Hitmix. Spätestens bei „Ich lieb’ dich (Egal wie das klingt)“ wimmelt es auf der Tanzfläche wieder von Discofox-Schwofern und Sie, liebe Leser, summen doch auch im Kopf schon die Melodie mit. Wer die größten Hits von Pur jenseits des Partykellers und zudem live hören möchte, bekommt bei drei „MTV Unplugged“-Konzerten 2020 die Gelegenheit dazu.

Beim besonderen Format des TV-Senders wird den Musikern der Stecker gezogen. Die Künstler stehen auf der Bühne plötzlich ohne Keyboards, E-Gitarren und sonstige elektronische Instrumente da, ein musikalisches Umdenken ist gefragt. Oftmals müssen die Arrangements der bekannten Songs an die neue Situation angepasst werden. So erscheinen „Hör gut zu“, „Lena“ und „Wenn Du Da Bist“ plötzlich in einem völlig neuen Klanggewand.

Auf Tuchfühlung mit den Fans

Doch nicht nur das. Für die TV-Aufzeichnungen der Unplugged-Reihe gehen die Stars mit ihrem Publikum auf Tuchfühlung. Beim legendären Konzert der Rockgruppe Bon Jovi spielte die Band vor nur 400 Zuschauern. Dass die dann aus nächster Nähe Richie Samboras alkoholisierten Komplettausfall erlebten, war aber wohl nicht so geplant.

Abgesehen von diesem schwankenden Zwischenfall reihen sich Pur mit dem Konzert in eine elitäre Musiker-Riege ein. Internationale Größen wie Eric Clapton, Nirvana und Bob Dylan sowie nationale Künstler à la Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg und Samy Deluxe ließen sich bereits auf der Bühne vom Strom nehmen.

Nach der Aufzeichnung kommt die Tour

Für die TV-Aufzeichnung der Akustik-Sause verschlägt es Pur nach München. Am 24. und 25. Juli heißt es für die Band aus Baden-Württemberg „Manege frei“ im Circus Krone. Umringt von Zuschauern steigen Pur jedoch nicht allein in den Ring. Frontmann Hartmut Engler lädt sich Unterstützung ins Zelt ein. Wer musikalisch mit an Bord sein wird, wird erst im kommenden Jahr verraten.

Das „pure“ Akustik-Abenteuer endet aber nicht, nachdem die Kameras ausgeschaltet sind. Im November 2020 startet die Band eine passende Tournee durch die Republik und macht auch für drei Konzerte zwei Zwischenstopps in der Region. Für den Auftritt in Köln (Lanxess Arena) am 9. Dezember sind noch reichlich Karten vorhanden. In Dortmund sieht es anders aus. Der ursprüngliche Auftritt am 12. Dezember ist schon so ausgebucht, dass für den 11. Dezember ein Zusatztermin angekündigt wurde. Die frohe Botschaft dürfte bei vielen Fans für „Funkelperlenaugen“ gesorgt haben.

Große Nachfrage

Apropos leuchtende Gucker: Der Hit darf heute auf keinem Pur-Konzert fehlen, 1988 kam er allerdings weniger an. Das passende Album „Wie im Film“ war das letzte der Gruppe, das sich nicht in den Charts platzieren konnte. Der Nachfolger „Unendlich mehr“ schaffte es immerhin auf Platz 45.

Den Durchbruch allerdings feierten Pur mit „Abenteuerland“, dass sich 1995 sieben Wochen auf Platz eins hielt. Ob der fesche Vokuhila, den Sänger Hartmut Engler zu der Zeit auf dem Kopf rockte, die Dämme brechen lies, ist ungeklärt. Fakt ist jedoch: Seitdem heimsten Pur sechs weitere erste und zwei zweite Chartplätze mit ihren Alben ein – und das trotz Englers aktueller Kurzhaarfrisur.

Termine: 9.12.2020 Köln (Lanxess Arena), 11.+12.12.2020 Dortmund (Westfalenhalle). Karten ab ca. 41 €.