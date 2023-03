Feste Ritt in die Vergangenheit: Mittelaltermärkte in NRW

Essen. Der Frühling wird in NRW mit einer Zeitreise begrüßt: Die Saison der Mittelaltermärkte startet – Ritter, Gaukler und Händler kommen in die Region.

Wirklich einladend wirkt das Mittelalter historisch korrekt betrachtet nun nicht gerade: Schmutz und Dunkelheit herrschten vor, Armut prägte den Großteil der Bevölkerung und an jeder Ecke lauerte der Tod. Und trotzdem fasziniert uns die Epoche zwischen 500 und 1500. So sehr, dass wir sie in Rockmusik verpacken und in Filmen und Serien aufleben lassen. Hautnah dabei sein können wir sogar häufig fast vor der eigenen Haustüre. Gemeint sind natürlich , die die Region in den kommenden Tagen ereilen. Wir haben eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Am kommenden Wochenende wird der Frühling in Menden mit altertümlichem Handwerk, Handel, Speis und Trank begrüßt. Den ganzen Tag über stehen Spektakel wie Ritterkämpfe, wandelnde Gaukler und Märchenstunden für Jung und Alt auf dem Programm. Wer mit Trinkhörnern und Holzschnitzerein nichts anfangen kann, freut sich eventuell über den verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt.

Mendener Frühling, 25.+26.3., 10-18 Uhr, Innenstadt, Menden. Eintritt frei.

Kein Aprilscherz: Auch Unna macht eine Zeitreise und lockt Ritter, Handwerker, Gaukler und Marktleute in die Innenstadt. Kämpfe in schweren Rüstungen, Lehrstunden mit Pfeil und Bogen, märchenhafte Erzählungen und Kulinarisches an stilecht dekorierten Ständen können Besucherinnen und Besucher erwarten.

Historischer Westfalenmarkt, 1.+2.4., 11-18 Uhr, Innenstadt, Unna. Eintritt frei.

Die Kulisse passt: Das Kloster Graefenthal in Goch stellt die Location für einen mittelalterlichen Ostermarkt. Hier steht nicht der Osterhase im Mittelpunkt, sondern Spielleute, Ritter, Händler – und ein knuspriges Spanferkel.

Ostermarkt Kloster Graefenthal, 8.-10.4., Sa+So 11-20 Uhr, Mo 11-18 Uhr, Kloster Graefenthal, Maasstr. 48-50, Goch. Eintritt: 8 €, erm. 6 €, Kinder (5-16 J.) 6 €.

Stunts, Musik und Markt für die ganze Familie verspricht das traditionelle Osterspektakel an der Dortmunder Hohensyburg. Über 100 Stände und Zelte mit vorführendem Handwerk, ritterlichem Brauchtum, Krämerei und Gastronomie lassen die längst vergangene Epoche aufleben. Täglicher Programmhöhepunkt: Die Ritterturniere.

Mittelalterspektakel, 8.-10.4., 11-19 Uhr, Wiese an der Hohensyburg, Hohensyburgstr. 202, Dortmund. Eintritt: 15 €, Kinder 5 € (nur erstes Kind), hist. gekleidet 10 €.

Zum zweiten Mal erst laden die Vereine Ars Westfalica und Ad Delaturos zum mittelalterlichen Treiben auf dem Hammer Bauernhof ein. Neben Handwerkern und der Gastronomie sorgen die Künstler für stilechte Stimmung, darunter die Spielleute Vrevel und Feengleych.

Mittelaltermarkt, 21.-23.4., Fr 16-22 Uhr, Sa 11-22 Uhr, So 11-18 Uhr, Alter Bauhof Herringen, Zum Torksfeld 2, Hamm. Eintritt: 5 €, Kinder (8-13 J.) 3 €.

Marktplatz und Hauptstraße in Warburg entführen die Besucherinnen und Besucher auf eine Reise ins Mittelalter. Während die Schankwirte und Marktköche Kulinarisches aus der alten Zeit servieren, animieren Schausteller aller Art zum Mitmachen. Feuerkünstler, Musiker, Jongleure und Zauberer bringen Jung und Alt ebenfalls in Stimmung.

Spectaculum, 22.+23.4., Sa 11-23 Uhr, So 11-18 Uhr, Marktplatz+Hauptstraße, Warburg. Eintritt frei.

Auch wenn das Schloss Lauersfort in Moers offiziell zum Lanzenschwingen zweimal täglich einlädt, wird das Treiben auch von Handwerk und Handel begleitet. Auf einer Bühne spielen Musikanten, Gaukler und Feuerspucker wollen unterhalten. Ein Highlight: Hochseil-Artist Walter von der Heide.

Ritterturnier Schloss Lauersfort, 29.4.-1.5., Sa+So 11-22 Uhr, Mo 11-19 Uhr, Lauersforter Str. 36, Moers. Eintritt: 13 €, Kinder 6 € (nur erstes Kind), hist. gewandet 10 €.

Auch in Hagen wird die aufleuchtende Jahreszeit mit der Nachahmung des dunklen Zeitalters begrüßt, aber die Markttreibenden werden der eigentlich tristen Epoche Lebenslust und Spaß verleihen. „Hagen blüht auf“ mit Filzwaren, Bernsteinen, Schmiedekunst, Jonglage und reichlich Speis und Trank von den Tavernen.

Mittelaltermarkt - Hagen blüht auf 2022, 6.+7.5., Sa 11-21.30 Uhr, So 11-18 Uhr, Adolf-Nassau-Platz und Teile des Volksparks, Hagen. Eintritt frei.

Auf 10.000 Quadratmetern wird das große Heerlager aufgebaut, über 350 Akteure stellen dabei das Leben im späten Mittelalter in Dormagen dar, dazu stoßen rund 50 Händler. Fehlen darf dabei auch nicht der original nachgestellte „Sturm auf Zons“ mit Kanonendonner und einer Schlacht.

Sturm auf Zons, 12.+14.5., Fr 18-22 Uhr, Sa 12-20 Uhr, So 11-18 Uhr, Wiesenstraße/Freilichtbühne, Dormagen. Eintritt 6 €.

Für drei Tage bevölkern Schotten, Wikinger und Kelten den Fredenbaumpark. Die Akteure und Markttreibenden bringen nicht nur das Mittelalter in den Vredener Park, sondern verlassen mental auch das Land. Besucher tauchen in die irisch-schottische Geschichte ein – mit allem, was dazugehört, vom Geschichtenerzähler über Live-Musik bis zum Schaukämpfer.

Fredenna, 12.-14.5., Fr 14-24 Uhr, Sa 11-1 Uhr, So 11-18 Uhr, Fredenbaumpark, Vreden. Eintritt frei.

Die Wikinger kommen – nach Witten! Und sie bringen einen ganz besonderen Gast mit: den Drachen Fangdorn. Vier Meter hoch und zwölf Meter lang ist das Fabelwesen, das den Schatz der Elfen bewacht. Wer genug vom täuschend-echten Feuerspucker hat, kann eine Runde mit den Wikingerschiffen drehen, die vor Anker liegen.

Die Wikinger kommen, 13.+14.5., Sa 11-22 Uhr, So 11-19 Uhr, Freizeitbad Heveney, Querenburger Str. 35, Witten. Eintritt: 10 €, Kinder 5 €, hist. gewandet 8 €.

Der Kurpark verwandelt sich für ein Wochenende ins Suderlager. Suderlage hieß Bad Waldliesborn, damals noch Grenze Lippstadt, nämlich früher. Es war eine Bauernschaft. Vermutlich hatte diese weniger als 100 Einwohner gezählt. Das Historische Markttreiben lockt hingegen hoffentlich mehr Besucher an.

8. Mittelalterliches Suderlager, 13.+14.5., 11-18 Uhr, Kurpark Bad Waldliesborn, Parkstr. 10, Lippstadt. Eintritt frei.

Die Kulisse passt: In Grefrath findet der Mittelaltermarkt an der Dorenburg im Freilichtmuseum statt, da fehlen lediglich die historisch gekleideten Akteure, die die Illusion vom mittelalterlichen Treiben perfektionieren. Der Samstag endet mit einem Tavernenspiel.

Mittelaltermarkt, 13.+14.5., 12-18 Uhr, Niederrheinisches Freilichtmuseum, Am Freilichtmuseum 1, Grefrath.

Bei den Ritterspielen in Kalkar stehen ganz klar die Ritter hoch zu Ross und ihre Turnierspiele, die sie mit Lanzen bestreiten, im Vordergrund. Aber auch Handwerkskunst, fahrende Leute, Spiel und Spaß für Kinder sowie Musik kommen nicht zu kurz.

Kalkar Ritterspiele, 13.+14.5., Uhrzeit t.b.a., Festwiese „Im Schwanenhorst“, Kalkar.

Ein Fest zu Ehren des Königssohnes aus der Nibelungensaga: In Xanten findet das schon traditionelle Siegfriedspektakel statt. Stelzenläufer, Puppenspieler, Minnesänger und Zauberer bespaßen die Besucherinnen und Besucher, ebenso wie lanzenstechende Ritter und der Drache Fangdron.

Siegfriedspektakel, 18.-21.5., Do-Sa 11-22 Uhr, So 11-19 Uhr, Nordwall, Xanten. Eintritt: 15 €, Kinder (6-16 J.) 8 €, hist. gewandet 12 €.

Es ist neben dem Xantener Siegfriedspektakel wohl das bekannteste Mittelalterfest in der Region. Das Broicher Pfingst-Spekakulum in Mülheim. Im großen errichteten Heerlager im MüGa-Park können sich Besucherinnen und Besucher auf stilechte Kulinarik, authentische Live-Musik und mittelalterliche Darbietungen freuen.

18. Broicher Pfingst-Spektakulum, 27.-29.5., Sa 13-22 Uhr, So 11-22 Uhr, Mo 11-19 Uhr, Schloß Broich, Am Schloß Broich 28, Mülheim. Eintritt: 15 €, Kinder (über 1 m, unter 16 J.) 7 €, hist. gewandet 13 €.

