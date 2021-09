Rückkehr auf die Bühne: Die Scorpions kommen nach Dortmund

Die Scorpions kündigen eine Tour für den Juni 2022 an. Die Band um Klaus Meine kommt für ein Konzert in die Dortmunder Westfalenhalle.

Diese Ankündigung wird Hardrock-Fans erfreuen: Die Scorpions gehen 2022 auf „Rock Believer“-Tour durch Deutschland. Sechs Shows stehen in Deutschland an, eine davon führt Klaus Meine & Co. in die Region. Am 19. Juni spielt die Hannoveraner Rockband ein Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle. Karten für die Shows gibt’s ab Donnerstag, 30.9. 10 Uhr, zunächst für 24 Stunden exklusiv auf myticket.de und eventim.de. Ab Freitag, 1.10., 10 Uhr sind Tickets auch an allen anderen Vorverkaufsstellen verfügbar.

Sänger Meine erklärt im Vorfeld: „Wir hatten noch nie so eine lange Tour-Pause, wie jetzt während der Pandemie. Das hat den Appetit natürlich noch gesteigert, so dass wir jetzt dem Tourstart entgegenfiebern.“ Bei den Shows werden die Scorpions auch frisches Material spielen. Denn auch ein neues Album ist fertig: „Rock Believer“ wird am 11. Februar 2022 veröffentlicht, bereits am 21. Oktober 2021 erscheint die Vorab-Single „Peacemaker“.

Scorpions versprechen viel Energie und Power

Zum ersten Mal war auch Ex-Motörhead-Schlagzeuger Mikkey Dee bei Studioaufnahmen mit von der Partie. Er trat den Scorpions 2016 bei. Das Songwriting übernahm aber größtenteils eine bewährte Kombo: „Das Album hat die Scorpions-DNA, den Kern bilden die Schenker/Meine-Kompositionen“, sagt Frontmann Meine und ergänzt: „Wir haben als Band alle zusammen in einem Raum gespielt und die Songs aufgenommen – genau so, wie wir es damals in den 80er Jahren gemacht haben.“

Auch international wird die Band, die weltweit mehr als 120 Millionen Tonträger verkauft hat, im kommenden Jahr touren. Start der Welttournee ist in Las Vegas, wo die Band vom 26. März bis 16. April 2022 im Rahmen ihrer Residency im Planet Hollywood Hotel & Casino gastieren wird. Im Anschluss geht es über den Atlantik nach Europa, wo sie unter anderem in der Accor Arena in Paris - einer der größten Hallen des Kontinents - und weiteren neun europäischen Ländern spielen werden. Als Support haben die Scorpions Wolfgang Van Halen, den Sohn des legendären Eddie van Halen, und dessen Band Mammoth WVH verpflichten können.

