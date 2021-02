Schicken Sie uns Ihre Fragen: Schiller im Live-Interview

Essen. Bevor sein neues Album "Summer in Berlin" erscheint, ist Christopher von Deylen alias Schiller bei uns am 11. Februar zu Gast im Live-Interview.

Sechs Nummer-Eins-Alben, mehrere Platinauszeichnungen und zahllose ausverkaufte Arenen im In- und Ausland - Christopher von Deylen alias Schiller gehört zu den erfolgreichsten deutschen Musikern der vergangenen 25 Jahre.

Am Freitag, 12. Februar, erscheint sein neues Album "Summer In Berlin". Zu diesem Anlass beantwortet Christopher von Deylen am Donnerstag, 11. Februar, ab 19 Uhr live im Videostream auf unsere und Ihre Fragen!

Schicken Sie uns Ihre Fragen per E-Mail an wir@funkemedien.de. Eine Auswahl werden wir dem Künstler im Laufe des Interviews stellen.