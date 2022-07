Konzertabsage Shawn Mendes sagt komplette Tour ab – kein Konzert in Köln

Köln. Sänger Shawn Mendes hat den Rest seine „Wonder: The World Tour“ abgesagt – betroffen davon ist auch das Konzert am 3. Juli 2023 in Köln.

Shawn Mendes sagt seine komplette Tour ab, das teilte der kanadische Popstar auf seinen Social Media Kanälen am Donnerstagvormittag mit. Davon betroffen ist auch sein Konzert in der Kölner Lanxess Arena, das am 3. Juli 2023 stattfinden sollte.

Mendes hatte seine „Wonder: The World Tour“ aufgrund der Pandemie schon mehrfach verschieben müssen, dass er die Konzertreise nun komplett absagt, kommt für die Fans überraschend. Laut eigener Aussage hadert der Künstler mit gesundheitlichen Problemen, er habe die Rückkehr auf die Bühne falsch eingeschätzt.

Kein Mendes-Konzert in Köln

„Die Realität ist, dass ich nicht darauf vorbereitet war, wie schwierig das Touren nach so langer Zeit ist.“ Nach Gesprächen mit seinem Team sei dem Sänger klageworden, dass er sich „die Zeit nehmen muss, die ich mir persönlich nie genommen habe, um mich zu erden und stärker zurückzukommen“, heißt es weiter. Mendes müsse nun seine Gesundheit an erste Stelle setzen.

Der 23-Jährige gab jedoch gleichzeitig zu verstehen, dass die Auszeit nicht bedeute, er mache keine Musik mehr oder verzichtet zukünftig auf das Touren. „Ich kann es kaum erwarten, euch in Zukunft auf Tour zu sehen. [...] Ich werde zurückkommen, sobald ich wieder geheilt bin.“

Im Vorverkauf erworbene Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

