Solidarfonds-Schlagerparty: Stimmungshits für Charity

Castrop-Rauxel. Große Namen der Stimmungsmusik-Branche wie Michelle und Mickie Krause kommen Ende April zur Solidarfonds-Schlagerparty nach Castrop-Rauxel.

Die Solidarfonds-Schlagerparty kehrt zurück. Nach dreijähriger Corona-Pause können Schlagerfans am Sonntag, 30. April 2023, wieder in der Europahalle Castrop-Rauxel feiern. Seit der Gründung des Solidarfonds vor 33 Jahren ist das Benefiz-Festival für Schlagerfreunde im Ruhrgebiet eine feste Größe im Jahreskalender. Stars wie Roland Kaiser, Olaf Henning oder Anna-Maria Zimmermann standen und stehen dabei nicht nur regelmäßig auf der Bühne, sondern engagieren sich auch im Vorstand und Kuratorium der gemeinnützigen Stiftung.

Für die Solidarfonds-Party gilt: Alle Künstlerinnen und Künstler stellen sich in den Dienst der guten Sache. Mit dem Erlös werden Bildungs- und Sozialprojekte in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus unterstützt – zuletzt u.a. Initiativen für behinderte Kinder, eine Weihnachtswunsch-Aktion in Witten, die Palliativstation der Kinder- und Jugendklinik Datteln sowie Schulen in den Flutgebieten an der Ahr, denen bei der Wiederbeschaffung zerstörter Unterrichtsmaterialien geholfen wurde.

Solidarfonds-Schlagerparty: Oli.P und Vincent Gross erstmals dabei

Mehr als 100.000 Euro jährlich werden an Fördergeldern ausgeschüttet. Der Neustart der – seit mehr als drei Jahrzehnten stets ausverkauften – Schlagerparty ist für die NRW-Stiftung dabei auch wirtschaftlich von großer Bedeutung. „Wir sind stolz und glücklich, gleich wieder ein hochkarätiges Programm präsentieren zu können‘‘, sagt der Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Kohlmann.

Am Vorabend des Mai-Feiertages starten die Besucher zu einem sechsstündigen Hit-Marathon. Zwei Sänger sind erstmals dabei: Oli P. („Flugzeuge im Bauch“) und Vincent Gross („Nicht allein sein“) feiern ihre Solidarfonds-Premiere. Zugesagt haben zudem Michelle, Mallorca-König Mickie Krause, Olaf Henning, Anna-Maria Zimmermann, Jörg Bausch und der „Yesterday Man“ Chris Andrews. Hinzu kommen Achim Petry, die Grand-Prix-Gruppe Wind, Sandy Wagner, Saskia Leppin und Vivien Gold.

Jubilar Michael Holm singt „Mendocino“

Einem Künstler können die Fans vorzeitig zum runden Geburtstag gratulieren. Michael Holm wird im Juli 80 Jahre alt. Seit mehr als 50 Jahren zählt er zu den erfolgreichsten Schlagersängern in Deutschland. Zur Solidarfonds-Party wird er auch diesmal einige seiner Klassiker – von „Mendocino“ bis „Tränen lügen nicht“ – mitbringen. Zwei Geheimnisse werden erst während des Festivals gelüftet: Wer als Special Guest auftritt – und wer diesmal mit dem Goldenen Mikrofon der NRW-Stiftung ausgezeichnet wird. Beim letzten Festival 2019 nahm Jürgen Drews den Preis entgegen. Seit den Anfängen 1989 gehört er mit 28 Live-Auftritten zu den treusten Wegbegleitern und Förderern des Solidarfonds. In diesem Jahr hat er mit 77 Jahren Abschied von der Bühne genommen.

Wer auch immer es ist: Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen gespannt sein, wer unangekündigt auftreten wird. Ein weiterer Gast steht hingegen bereits fest: Die Moderation übernimmt erstmals Sänger und WDR 4-Moderator Jürgen Renfordt.

Solidarfonds-Party, 30.4., 19 Uhr, Europahalle, Europaplatz 6, Castrop-Rauxel. Karten für ca. 47 € sind u.a. auf reservix.de und bald auch auf wir-lieben-tickets.de erhältlich. Weitere Infos zur Stiftung auf www.solidarfonds-nrw.de.

