Sommerfestival sorgt rund um den Berger See für Stimmung

Gelsenkirchen. Beim Sommerfestival Schloss Berge in Gelsenkirchen treffen Ballermannhits, auf Karussells, Kunsthandwerk und Kinderunterhaltung.

Dicht an dicht drängten sich im vergangenen Jahr die Menschen beim Sommerfestival Schloss Berge rund um den Berger See in Gelsenkirchen. Die weißen Pagodenzelte wurden förmlich von der Welle an Besucherinnen und Besuchern verschluckt.

Ob es in diesem Jahr wieder so viele Menschen an den See lockt, lässt sich noch nicht prophezeien. Klar ist jedoch: Das Programm wird erneut facettenreich. Vom 14. bis 16. Juli dröhnen Synthesizer ebenso über das Gelände wie Gitarrenriffs und Ballermann-Hymnen.

Ikke Hüftgold singt beim Sommerfestival am Freitag

Letztere liefert direkt am Freitagabend (22 Uhr) kein Geringerer als Ikke Hüftgold. Der Mann mit dem Trainingsanzug ist Stammgast auf der Schinkenstraße. Gerne begrüßt der Partysänger seine Fans mit einem erhobenen Mittelfinger und bekommt zahlreiche Fingerchen aus dem Publikum zurückgesteckt.

Ja, als Bühnenfigur ist Ikke Hüftgold nach eigenen Aussagen ein „Arsch“ – aber ein durchaus erfolgreicher. Hits wie „Ich schwanke noch“ und „Modeste Song“ laden zum Mitgrölen ein.

Kinder können sich austoben

Samstag und Sonntag geht es im Schlosspark deutlich familienfreundlicher zu. Von 11-18 Uhr macht die „Toggo“-Tour des Fernsehsenders Super RTL Station in Gelsenkirchen. Auf der Bühne stellen Daniele Puccia und Iggi Kelly im Doppelpack mit Eske Hohlen ihre neuen Songs vor.

Außerdem zeigt Influencer Jannik Freestyle, dem auf der Internetplattform YouTube knapp eine halbe Millionen Menschen folgen, seine Fußballtricks. Austoben können sich Kinder in der „Toggolino“-Spaßwelt und beim beliebten „Buzzer Run“ von Woozle Goozle.

Voller, voller, Sommerfestival. Im vergangenen Jahr war gerade die Kinderwelt gut besucht. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Beim Sommerfestival gibt es Rock aus verschiedenen Jahrzehnten

Musik für Erwachsene gibt es am Samstag natürlich auch. Den Anfang um 16.30 Uhr machen The Servants. Die fünf Herren präsentieren Rockklassiker der 60er-, 70er- und 80er-Jahre. Einem ganz speziellen Jahrzehnt widmet sich hingegen die Tributeshow am Abend.

Mit Vokuhilas, Schulterpolstern und Spandexhosen wagen die Sängerinnen und Sänger eine Reise in die 80er-Jahre (19.30 Uhr). Frei nach dem Vorbild der TV-Show „Formel Eins“ führt Moderator „Mickie Sixx“ durch das Programm und präsentiert seine prominenten Pop-, Rockstars „Live on Stage“. Die späten 90er und frühen 2000er lässt hingegen ab 22 Uhr Captain Jack mit Hits wie „Iko Iko“ aufleben.

Am Samstag erleuchtet ein Höhenfeuerwerk den Himmel

Der Sonntag rückt die Singer/ Songwriter ins Rampenlicht. Bevor die Mikroständer für die Bochumerin Vanessa (15 Uhr) und ihre Gitarre aufgebaut werden, zeigen die Tänzer und Tänzerinnen des Gelsenkirchener KC Astoria (11 Uhr) ihr Können.

Es übernimmt das Duo Wolke (16.15 Uhr) mit tiefträumerischen Klängen, bis schließlich der Waliser Dean Newman das Festival ausklingen lässt (17.15 Uhr). Aber nicht nur auf der Bühne ist beim Sommerfestival einiges zu sehen. Es warten wieder ein Kunsthandwerkermarkt, Karussells, Foodtrucks und ein Höhenfeuerwerk (Sa 22.30 Uhr) auf die Besucher und Besucherinnen.

Die Infos zum Festival

Sommerfestival Schloss Berge, 14.-16.7., Fr ab 17 Uhr, Sa-So ab 11 Uhr, Adenauerallee 103, Gelsenkirchen. Eintritt frei.

