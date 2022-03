St. Patrick’s Day 2022: Partys in Oberhausen und Essen

Oberhausen. Der St. Patrick’s Day viel am 17.3. in vielen Kneipen und Pubs gefeiert. Auf der Burg Vondern geht die grünste Party der Welt gleich vier Tage.

Vermutlich dürfte der Schutzpatron der Iren, Saint Patrick, nicht damit gerechnet haben, dass mal solch ein Wirbel um seine Person gemacht wird. Er soll im fünften Jahrhundert das Christentum auf die grüne Insel gebracht haben. Dass es dazu allerdings kaum gesicherte Fakten gibt, stört die feierfreudigen Iren nicht – sie lassen es jedes Jahr zum Todestag des Missionars, dem 17. März, ordentlich krachen. Auch in Deutschland wird dieser Tradition gefrönt.

Vielerorts wird in Pubs oder Kneipen die grünste Party der Welt gefeiert. Wie im Fritzpatrick’s in Essen-Rüttenscheidt zum Beispiel. Hier tritt ab 19.30 Uhr die Band Crashandoh auf. Dazu gibt es Bier und deftiges Essen. Murphy’s Pub & Grill in Recklinghausen lockt die Gäste am 17. und 18. März mit Live-Musik von Rob Sure.

Konzertreigen auf der Oberhausener Burg Vondern

Im „The Irish Rover“-Biergarten auf der Burg Vondern in Oberhausen gibt es gleich ein ganzes „St. Patrick’s Day-“Wochenende vom 17. bis 20. März. Den Konzertreigen läutet die Berliner Folk-Band Cobblestones ein. In ihrem Repertoire sind Klassiker aus Irland und Schottland – vom zotigen Trinklied bis zur wehmütigen Ballade. Arbeitende müssen sich beim Auftakt sputen, Einlass ist um 17 Uhr. Da haben es die Iren schon leichter – der St. Patrick’s Day ist dort ein Feiertag.

Auf das Wochenende kann hierzulande hingegen am Freitagabend angestoßen werden. Ob mit Guinness oder Kilkenny, das ist Geschmackssache. Die Musik jedenfalls kommt von MacCabe & Kanaka. Die Band aus dem Norden Deutschlands bringt Shantys und A-capella-Stücke mit ins Ruhrgebiet.

Zum genauen Hinhören lädt das Duo Tír Saor ein. Die beiden Musiker aus dem Raum Bad Münstereifel vertonen in ihren Songs Mythen und Legenden aus Irland und Schottland. Den Abschluss macht am Sonntag, 20. März, ein weiteres Duo: Whiskerlad. Paddy Gee und Marc Hoper haben sich der traditionellen Kneipenmusik von den britischen Inseln verschrieben.

Live-Streams aus den USA

Wer den St. Patrick’s Day lieber vom heimischen Sofa aus feiern möchte, muss nicht auf zünftige Musik verzichten. Die irisch-amerikanische Folk-Punk-Rock-Band Flogging Molly streamt ihren Live-Auftritt aus Los Angeles. Frühaufsteher können sich den Stream einen Tag später, am 18. März, ab fünf Uhr morgens ansehen. Doch keine Sorge: Abrufbar wird er bis zum Sonntag sein. Tickets gibt es ab ca. 18 € über www.floggingmolly.com

Aus Boston geht ebenfalls ein Stream ins World Wide Web. Im House of Blues spielen The Dropkick Murphys und übertragen das Konzert auf ihrer Facebookseite und dem YouTube-Kanal. Wer live dabei seien möchte, kann das in den wirklich frühen Morgenstunden des Freitags – uns erreicht das Konzert hierzulande um 2 Uhr. Wie lang genau der kostenlose Stream online seien wird, verraten die Murphys nicht.

Egal ob im Biergarten oder Daheim – dem alljährlichen grünen Wahnsinn lässt sich mit Freude verfallen. Bleibt nur noch eines zu sagen: Slàinte Mhath. Der gälische Trinkspruch bedeutet „gute Gesundheit“ und die kann in diesen Tagen jeder gebrauchen.

Die Infos zum Programm:

Termine:

17.3., 18 Uhr, Cobblestones 18.3., 18 Uhr, MacCabe &

Kanaka

19.3., 18 Uhr, Tír Saor

20.3., 16 Uhr, Whiskerlad.

The Irish Rover Biergarten,

Burg Vondern, Arminstr. 65, Oberhausen.

Tagestickets 15 €,

Wochenendpass 35 € über

www.the-irish-rover.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps