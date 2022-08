Suzi Quatro – das Mädchen aus Detroit

Mülheim. Suzi Quatro rockte schon mit 14 die Clubbühnen, zum Star wurde sie in Europa. Mit 72 zupft sie immer noch den E-Bass – nächste Woche in Mülheim.

In den 70er-Jahren war sie das Cover- und Postergirl der Jugendpresse. Sechs Mal gewann Suzi Quatro den „Bravo Otto“, ihr Starschnitt im schwarzen Lederoverall zierte unzählige Kinderzimmer – und ohne Songs wie „Can The Can“ oder „If You Can’t Give Me Love“ kam kein Diskotheken-DJ durch den Samstagabend. Doch die erste Rock-Queen der Pop-Geschichte hatte sich den Erfolg auch hart erarbeitet und das Showgeschäft in ihrer amerikanischen Heimat von der Pike auf gelernt.

Nur der Bass war noch nicht vergeben

Schon als Siebenjährige begleitet die kleine Suzi ihren Vater in dessen Jazzband auf den Bongos. Sie bekommt klassischen Klavierunterricht und spielte Percussion im Schulorchester. Als sie mit 14 in die Band ihrer Schwestern einsteigt, hat die Jüngste keine Wahl, auf welcher Position: „Es hieß einfach, ,Du übernimmst den Bass’, die anderen Instrumente waren auch schon vergeben. Von meinem Vater habe ich dann einen Bass bekommen, und als ich mir den zum ersten Mal umhängte, wusste ich sofort: Das ist mein Instrument“, erinnert sich die heute 72-Jährige in unserem Interview.

Mit 14 in die erste eigene Band

Den 1957er Fender Precision Bass besitzt sie heute noch, mittlerweile hängt er neben diversen Auszeichnungen an ihrer Wand. Er ist ein Monstrum für die 1,52 Meter große Musikerin. Gegen ein handlicheres Modell tauschen wollten sie ihn dennoch nie: „Wenn man mit 14 Jahren einen Fender Precision bekommt und keine Ahnung hat, dass es Alternativen gibt, dann gewöhnt man sich an das Instrument. Ich bin froh mit meinem großen Bass – ein großes Stück Holz mit einem schönen langen Hals daran.“

Den Fender Bass als Waffe eingesetzt

The Pleasure Seekers heißt die Band der Quatro-Schwestern und zweier Freundinnen. Familie Quatro lebt in Detroit. Der Großvater war aus Italien in die USA eingewandert und hatte seinen Namen von Quattrocchi (zu deutsch: vier Augen) zu Quatro amerikanisiert. Im Großraum der „Motor City“ sind die Pleasure Seekers als eine der ganz wenigen weiblichen Garagenrock-Bands in den Clubs unterwegs. Ein hartes Pflaster für junge Musikerinnen in den 60er-Jahren, doch Suzi weiß sich zu wehren: „Ein Kerl vor der Bühne machte mal ein paar sehr obszöne Gesten zu mir. Da hab ich ihm eins mit meinem Bass rübergezogen und so getan, als ob es zur Show gehört. Er ist umgefallen wie ein Sack Zement.“

Mit Iggy und Alice die Bühnen geteilt

Detroit ist zu dieser Zeit eine Brutstätte des harten Rocks. Iggy Pop, die MC 5, Bob Seger, Alice Cooper, Ted Nugent – sie alle starteten von dort aus ihre Karrieren. „Das waren alles meine Kollegen. Man ist einfach ständig in denselben Clubs aufgetreten“, erinnert sich Suzi Quatro an ihre Lehrjahre.

Traum aller Teenager: Suzi Quatro in den 70ern. Foto: Getty Images / Redferns/Getty Images

Mit Beginn der 70er-Jahre wird der Rock allgemein härter. Aus den Pleasure Seekers werden Cradle, die das Interesse des britischen Erfolgsproduzenten Mickie Most (Herman’s Hermits) wecken. Genauer gesagt, interessiert ihn die singende Bassistin, nur ihr bietet er einen Vertrag an. Ihre Schwestern sind nicht begeistert, aber Suzi Quatro greift zu und geht mit Most nach England.

Vorbild für Joan Jett

Mit 20 Jahren fängt sie fern von Heimat und Familie neu an. Ihre erste Single „Rolling Stone“ wird gleich ein Hit – allerdings ausschließlich in Portugal. Im Mai 1973 geht der zweite Versuch, „Can The Can“, dann durch die Decke – in England wie Deutschland wird der Rock-Stampfer zur Nummer eins und machte das kleine Energiebündel im Lederdress über Nacht zum Star und Poster-Girl.

Es folgen weitere Hits wie „Daytona Demon“, „Devil Gate Drive“ oder „Wild One“ – zumindest sind sie es in Europa und Australien. In ihrer Heimat, den USA, floppen alle Veröffentlichungen. Das prüde-bigotte Mutterland des Rock’n’Roll scheint noch nicht bereit für ein rockendes Mädchen. Immerhin leistet sie Pionierarbeit: Joan Jett etwa ist begeisterter Suzie-Fan, ihr gelingt mit „I Love Rock’n’Roll“ Anfang der 80er, was Quatro versagt bleibt. Zwar geht sie 1975 mit Alice Cooper auf große US-Tour, um ihre Hits zu promoten. Ihr größten Erfolge daheim bleiben aber eine Nebenrolle in der populären US-TV-Serie „Happy Days“ und ein Charts-„Ehrentreffer“ mit dem Chris-Norman-Duett „Stumblin’ In“ 1978.

2021 erschien das neue Album „The Devil In Me“

Auch in Deutschland sinkt Suzi Quatros Stern in den 80ern, stattdessen wird sie zweifache Mutter. Mit Sohn Richard produziert sie heute ihre Alben – denn aufgegeben hat die Vollblutmusikerin den Rock’n’Roll nie. Im vergangenen Jahr erschien ihr aktuelles Werk „The Devil In Me“, die Tour dazu musste verschoben werden. Nun holt sie u.a. in Mülheim ihren Auftritt nach. Gut möglich, dass dort so manch in Ehren ergrauter Starschnitt-Besitzer dabei ist, der Suzi vor fast 50 Jahren mit seiner Stimme einen „Bravo Otto“ bescherte.

Suzi Quatro live: 13.8. Mülheim (Ruhrbühne-Open-Air im MüGa-Park, Am Schloß Broich 28-32), Karten: 32 €.

