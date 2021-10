Tabaluga-Tournee macht Halt in NRW

Essen. Tabaluga aus der Feder von Peter Maffay geht wieder auf Tour. Der kleine Drache sucht in Hattingen, Duisburg, Siegen und Olpe nach der Vernunft.

Dass dieser kleine Drache mittlerweile 4500 Jahre alt ist, das sieht man ihm wahrlich nicht an. Quietschfidel, knackig grün und nach wie vor wissbegierig singt sich Tabaluga immer mal wieder über die Bühnen des Landes.

Vernünftig ist er aber in all den Jahrtausenden wohl noch immer nicht geworden. Deshalb schickt eine der vielen Produktionen, die sich an den beliebten Stoff wagen, die Märchengestalt in der Region erneut auf die Suche nach der Tugend – und damit auf sein allererstes Abenteuer.

Rockmärchen von Peter Maffay und Rolf Zuckowski

4500 Jahre ist natürlich Quatsch, Tabaluga ist in dem bekannten Rockmärchen ein siebenjähriges Drachenkind. Allerdings entspricht ein Drachenjahr 100 Menschenjahre und „Auf die Reise zur Vernunft“ begab sich der Grünschnabel zum ersten Mal 1983.

Damals kam Peter Maffay nämlich mit besagtem Rockmärchen um die Ecke, veröffentlichte ein Konzeptalbum, das wider Erwarten zum Riesenerfolg avancierte. Kein Wunder, Unterstützung beim Schreibprozess bekam der deutsche Sänger von niemand geringerem als Kinderliedermacher-Legende Rolf Zuckowski und seinem langjährigen Text-Autor Gregor Rottschalk.

Ein Theater für Tabaluga in Oberhausen

Aus einem Konzeptalbum wurden insgesamt sechs Erzählungen über Tabaluga und seine Abenteuer. Peter Maffay füllte mit den passenden Tourneen jahrelang die großen Hallen der Nation. Oberhausen erbaute dem grünen Kinderheld anlässlich seiner Musicalpremiere sogar ein Theater in Form eines Drachenkopfes.

Von 1999 bis 2001 sangen sich Tabaluga, Lilli, Arktos & Co. in die Herzen der kleinen und großen Fans. Dann war allerdings Schluss, das Stage Metronom Theater wechselte fortan die Produktionen.

Nach Musical auch TV-Serie, Fulldome-Shows und Kinofilm

Dem Erfolg tat das relativ abrupte Ende des eigentlich auf Dauer geplanten Musicals keinen Abbruch. Es folgte eine Zeichentrickserie, Fulldome-Shows erst in Hamburg, dann in weiteren Planetarien sowie 2018 ein Kinofilm mit Popstar Wincent Weiss als Tabaluga-Sprecher.

Die pompöse Produktion mit Rockband und Maffay auf der Metronom-Bühne ist allerdings kleineren Musicalaufführungen gewichen, in diesem Fall der Inszenierung von Whynot-Produktionsleiter Michael Thinnes.

Geschichten über die Liebe, Glück und die Vernunft

Immer wieder stellt sich der geflügelte Abenteurer auf die Bühne, um seine Fans zu unterhalten. Er begibt sich auf die Suche nach der Liebe, befreit Lilli, kämpft gegen Arktos, verschenkt Glück, lässt sich von der Zeit beschenken, verbündet sich mit seinem Erzfeind und rettet Grünland und die Eiswelt. Auf der aktuellen Tournee wird Tabalugas allererste Geschichte als Musical erzählt.

Tabaluga hört mal wieder seinem Vater Tyrion nicht zu. Der hat die Faxen endgültig dicke und schickt seinen Sohn auf die Reise nach der Vernunft – alte Drachentradition. Natürlich nicht, ohne dem Sprössling einen Rat mit auf dem Weg zu geben: Er solle sich auf die „Kraft, die alles bewegt“ verlassen, die Fantasie.

Die große Erkenntnis zum Schluss

Auf seiner Suche begegnet der fortgeschickte Sohn dem Mond, die Uhr der Welt. Er lernt die fleißigen Ameisen kennen, den Riesen Grycolos und den Baum des Lebens.

Er legt sich mit dem Feuersalamanderweibchen Pyromella an, und auch wenn sie erkennen, dass sie keine Freunde werden, so beschließen sie, keine Feinde zu sein. Tabaluga besucht die Kaulquappenschule und stößt auf den Storch Arafron – keine gute Kombination.

Von Oktober bis März in der Region unterwegs

Am Ende seiner Reise trifft er auf die uralte Meeresschildkröte Nessaja und erkennt, dass der Weg zur Vernunft niemals endet. Zum Glück, denn so kann sich der kleine Drache von Oktober bis März alleine in der Region gleich mehrmals auf die Suche machen, und zwar von Duisburg bis Siegen.

>>> Info:

Tabaluga oder Die Reise zur Vernunft, 29.10. Hattingen(18 Uhr, Henrichshütte im LWL-Industriemuseum), 18.11. Duisburg (17 Uhr, Rheinhausenhalle), 7.1. Siegen (18.30 Uhr, Siegerlandhalle), 2.2. Olpe (17 Uhr, Stadthalle).

Tickets ab ca. 30 € sowie Infos gibt’s unter www.whynot.events

