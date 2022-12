Täuschend echt: Diese Tributebands touren durch die Region

Essen. Queen, ABBA, Pink Floyd oder Rammstein – Tributebands reproduzieren Klang und Optik bekannter Bands. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt.

Es ist eine Krux mit so mancher Musikband. Wer ganz groß rauskommt, füllt oft irgendwann Stadien, der Kartenkauf wird zu einem (zu) teuren Spaß oder bei besonders hoher Nachfrage gar pure Glückssache. Nicht selten sind Konzerte großer Stars innerhalb von Stunden ausverkauft – andere Gruppen haben sich längst aufgelöst oder deren Mitglieder bereits das Zeitliche gesegnet. Wie gut, dass es Tributebands gibt, die den Klang und oft gar die Optik der Originale in kleinerem Rahmen möglichst exakt nachbilden – vor allem in den kommenden Wochen und Monaten auch in der Region.

ABBA: Großer Pop aus Schweden

Ob die Hologramm-Show „Voyage“, erstmals gezeigt Ende Mai in London, jemals nach Deutschland kommen wird, wissen wohl nur Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid. Verschiedene Tributebands mit Live-Musikern buhlen seit Jahren um die Gunst der Fans der Schweden – zu den bekanntesten, international tourenden Projekten gehören ABBA Gold des deutschen Produzenten Werner Leonard und die nordirische Gruppe The Björn Identity mit ihrem „Tribute To ABBA“.

ABBA Gold: 30.12. Hagen (Stadth.), 4.3. Neuss (Stadth.), 9.3. Wuppertal (Hist. Stadth.), 11.3. Mönchengladbach (Red Box). Karten ab ca. 35 €. The Björn Identity: Tribute To ABBA: 31.1. Düsseldorf (Capitol). Karten ab ca. 52 €.

Die Konzert-Show "Abba Gold" kommt im Dezember in die Hagener Stadthalle. Foto: Jan Kocovski

Queen: Könige des Stadionrock

1991 starb Freddie Mercury, im selben Jahr gründeten sich MerQury, die seither mehr als 1500 „The Glory Of Queen“-Shows weltweit spielten. Sänger ist Johnny Zatylny aus Montreal. Bevorzugt auf dem deutschen Markt aktiv ist die Q-Revival Band um den Mönchengladbacher Gitarristen Stefan Pfeiffer, der seinem Vorbild Brian May nicht nur am Sechssaiter, sondern auch optisch nahekommt – schon in wenigen Tagen wieder mit dem Programm „God Save The Queen“ zu sehen und zu hören.

„The Glory Of Queen“: 24.1. Düsseldorf (Tonhalle), 1.4. Wuppertal (Hist. Stadthalle). Karten ab ca. 52 €. „God Save The Queen“: 27.12. Köln (Palladium), 28.12. Dortmund (Westfalenh. 2), 31.12. Wuppertal (Hist. Stadthalle), 11.2. Duisburg (Mercatorhalle), 18.2. Recklinghausen (Ruhrfestspielhaus), 10.3. Düsseldorf (Tonhalle). Karten ab ca. 45 €.

P!nk: Rotzige Rockröhre

Alecia Beth Moore, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen P!nk (nur echt mit stilisiertem „i“) spielt im kommenden Sommer ausgesuchte Stadionshows in Deutschland – für das Konzert in Köln am 9.7. sind noch Karten ab ca. 119 Euro erhältlich. Songs wie „Get The Party Started“ oder „Just Like A Pill“ bringt aber auch die Hagenerin Vanessa Henning in ihrer Tribute-Show „It’s All Pink“ mit vierköpfiger Band auf die Bühne.

It’s All Pink: 7.1. Unna (Lindenbrauerei). Karten ca. 22 €.

Pink Floyd: Prog für die Massen

Zu den beliebtesten Tributebands der Welt gehört, sicher auch dank stets imposanten Lichteffekten, The Australian Pink Floyd Show. Die Gruppe um Sänger Steve Mac feiert auf ihrer kommenden Arena-Tour den 50. Geburtstag des legendären Albums „The Dark Side Of The Moon“ und spielt dieses in voller Länge. Die zweite Showhälfte gehört weiteren Stücken der Prog- und Psychedelic-Rock-Legenden. Wer es etwas intimer mag, kann den vorwiegend in Clubs operierenden Kings Of Floyd oder Echoes eine Chance geben – letztere interpretieren Floyd-Songs auf ihrer kommenden Tour nur mit akustischen Instrumenten.

The Australian Pink Floyd Show: 9.3. Köln (Lanxess Arena), 18.3. Oberhausen (Rudolf Weber-Arena). Karten ab ca. 68 €. Kings Of Floyd: 7.1. Emmerich (Stadttheater), 13.1. Solingen (Cobra), 14.1. Schwerte (Rohrmeisterei), 3.2. Iserlohn (Parktheater), 18.3. Haltern (Aula des Schulzentrums). Karten ab ca. 36 €. Echoes: 4.2. Bochum (Christuskirche). Karten ca. 42 €.

AC/DC: Hardrock in feminin

Tribute mit Geschlechtertausch: Das Frauen-Quintett She’s Got Balls tourt mit Songs der Hardrocker AC/DC. Sängerin Iris Boanta wurde 2013 vom Deutschen Rock- und Pop-Musikerverband zur „Besten Deutschen Metalsängerin“ gekürt und interpretiert „Thunderstruck“, „You Shook Me All Night Long“ & Co. mit voller Inbrunst.

She’s Got Balls: 11.3. Dorsten (Fem Rock Festival, Treffpunkt Altstadt), 31.3. Oberhausen (Kulttempel), 1.4. Solingen (Cobra). Karten für die Solokonzerte ab ca. 25 €.

Depeche Mode: Synthie-Hymnen

Anfang der 90er integrierten Depeche Mode zunehmend (Blues-)Gitarren in ihren Synthie-Pop-Sound – entsprechend rockig klingt das Original seither auch live (4.+6.6. Düsseldorf, Arena, Karten ab ca. 91 €). Verschiedene Ansätze verfolgen die Tributeacts. Während Remode mit Rockband-Aufgebot aufwarten, konzentriert sich das Trio Forced To Mode eher auf die elektronisch geprägten Hits der 80er, mit programmierten, scheppernden Drums.

Remode: 3.2. Oberhausen (Kulttempel). Karten ca. 28 €. Forced To Mode: 25.2. Krefeld (Kulturfabrik). Karten ca. 35 €.

The Cure: Melancholie pur

Die gerade beendete Europa-Tournee war für Robert Smith & Co. mit mehr als 60 ausverkauften Terminen ein voller Erfolg. Wer weiterhin Lust auf die düsteren Wave-/Postpunk-Songs von The Cure hat, der könnte Gefallen am deutschen Quartett Four Imaginary Boys – benannt in Anlehnung an das 1979er-Debütalbum „Three Imaginary Boys“ – finden.

Four Imaginary Boys: 3.2. Bochum (Zeche). Karten ca. 24 €.

Elvis Presley: Der „King“

Seine Cousine spielte ihm Elvis-Songs im Alter von acht Jahren vor, sagt Oliver Steinhoff – von da an war sein Interesse für den „King“ geweckt. Heute ist Steinhoff mehrfach ausgezeichneter Elvis-Imitator, in Dortmund schiebt er Ende Januar eine Doppelschicht.

Oliver Steinhoff: Elvis – His Life In Music, 28.1., 15.33 und 20.03 Uhr, Dortmund (Spielbank Hohensyburg). Karten Einzelshow ca. 68 €, Kombiticket für beide Shows ca. 102 €.

Simon & Garfunkel: Folk-Popstars

Viermal vereinigt und ebenso oft getrennt haben sich Paul Simon und Art Garfunkel seit 1957. Konstanter zusammen spielt, auf deutschen wie internationalen Bühnen, das Erfurter Quartett The Simon & Garfunkel Revival Band um Sänger und Gitarrist Michael Frank.

Simon & Garfunkel Revival Band, 12.1. Meschede (Stadth.). Karten ca. 41 €.

Da wird das „R“ gerollt: Völkerball um Sänger René Anlauff (3.v.li.). Foto: Headline Concerts

Rammstein: Pyro-Power

Wer Rammstein jemals live erlebt hat, weiß: Es wird wortwörtlich heiß. Auch Völkerball um Sänger René Anlauff, benannt nach der 2006er-Live-Platte der Teutonen-Tanzmetaller, sparen live nicht mit Pyrotechnik – und wie bei den großen Vorbildern muss der Keyboarder auch in der Tributeshow stellenweise Angst um seine Gesundheit haben ...

Völkerball: 30.12. Dortmund (Fredenbaumpark beim Lichterweihnachtsmarkt), 4.2. Attendorn (Stadthalle), 25.2. Düsseldorf (Stahlwerk). Karten ab ca. 36 €.

