Tanz in den Mai NRW: Zwischen Rave, Rock und Schlager

Essen. Der 1. Mai fällt endlich wieder auf einen Wochentag – das will ausgenutzt werden. Wir bieten Eventtipps aus der Region aus verschiedenen Genres.

Ein langes Wochenende zum Monatswechsel – darauf dürfen sich viele Millionen Menschen erstmals seit drei Jahren freuen, da der 1. Mai auf einen Montag fällt. Der letzte traditionelle „Tanz in den Mai“ liegt coronabedingt sogar noch ein Jahr länger zurück. In der gesamten Region locken Veranstalter am 30. April mit abwechslungsreichen Angeboten zwischen Live-Musik, Großraumpartys und Bühnenstücken – wir haben eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Mayday in Dortmund

Für den Traditions-Rave in den Westfalenhallen setzt Veranstalter I-Motion dieses Jahr verstärkt auf härtere Klänge. Gleich zwei der drei Bühnen, die „Factory“ und das „Empire“ werden mit Hardstyle und Gabber beschallt – in der „Arena“ sorgen unter anderem Amelie Lens, Dominik Eulberg, Karotte und Lilly Palmer für elektronische Tanzmusik unterhalb der 160 Beats-per-minute-Grenze.

19-9 Uhr, Westfalenhallen, Rheinlanddamm 200, Dortmund. Karten ab ca. 76 €.

Starlight Express in Bochum

Das Kult-Stück hält einen neuen Weltrekord: Für „Das Phantom der Oper“ am New Yorker Broadway fiel vorige Woche der letzte Vorhang. Mit nun fast 35 Jahren ist „Starlight Express“ das am längsten an einem Standort aufgeführte Musical der Welt. Gefeiert werden kann das am 30. April. Um 21 Uhr gibt es eine Spätvorstellung, es folgt ab ca. 23.30 Uhr eine Aftershow-Party mit Livemusik im Foyer des Theaters, bei der auch Rusty, Pearl & Co. zugegen sein werden.

21 Uhr, Starlight-Express-Theater, Stadionring 24, Bochum. Karten ab ca. 80 €.

Irish Rock in Arnsberg

Hier fließt das Guinness sicher in Strömen: In der Berbketalhalle im Stadtteil Schreppenberg erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Mischung aus Balladen, klassischem Irish-Folk und ungestümem Celtic-Punk. Für Stimmung sorgen die aus Norwegen anreisenden Greenland Whalefishers, die einheimischen Muirsheen Durkin & Friends sowie Paddys Punk aus Leipzig und Dessau.

19.30 Uhr, Berbketalhalle, Habichthöhe 40, Arnsberg. Karten ab 18 €, Vorverkaufsstellen auf muirsheen-durkin.de.

Rock in den Mai in Herne

„Pommesgabeln raus“, ist das Motto in den Flottmann-Hallen. Die allesamt aus dem Ruhrgebiet stammenden Bands Layment, Dawn Of Destiny und Grave Intentions sowie Sängerin Korry Shadwell unterhalten mit Heavy- Power- und Symphonic Metal. Nach dem Ende der Live-Auftritte können durstige Kehlen in der Flottmann-Kneipe gelöscht werden.

18 Uhr, Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5. Herne. Karten ca. 23 €.

Solidarfonds-Schlagerparty in Castrop-Rauxel

Stimmungsmusik für den guten Zweck: Der Erlös der Benefizveranstaltung ist für die Bildungs- und Sozialprojekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche der Solidarfonds-Stiftung NRW bestimmt. Sechs Stunden lang unterhalten Genre-Größen wie Michelle, Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, Michael Holm und Olaf Henning, dazu gibt’s einige 90er-Hits von Oli.P.

19-1 Uhr, Europahalle, Europaplatz 6-10, Castrop-Rauxel. Karten ca. 47 €.

Tanz in den Mai in Oberhausen

Und nochmal Schlager: Auch die Partykneipe Heidekrug im Stadtteil Alstaden lädt zur Stimmungssause. Für rhythmisches Klatschen und Schwofen im Publikum sorgen hier unter anderem Michael Fischer, die aus dem RTL-Dschungelcamp bekannte Jasmin Herren und Steffen Jürgens.

18 Uhr, Partykneipe Heidekrug, Luisenstr. 60, Oberhausen. Karten ca. 24 €.

Early Bird Festival in Duisburg

Mit dem Slogan „Das erste Festival des Jahres“ werben die Veranstalter des „Early Bird“ in der Villa Rheinperle. Zwölf Stunden lang werden Fans elektronischer Tanzmusik bedient, denen das Programm der Mayday (siehe oben) zu hart ist. Gestört aber geil, Younotus, The Disco Boys, Moguai und Plastik Funk bedienen unter anderem die DJ-Decks und spielen zumeist melodiösen House und EDM.

15-3 Uhr, Villa Rheinperle, Villenstr. 2, Duisburg. Karten ab ca. 28 €.

Tanz in den Mai in Kalkar

Im Wunderland beginnt der Tanz in den Mai schon am 29. April. In unterschiedlichen Bars auf der Kneipenstraße des Freizeitzentrums unterhalten DJ Dominic Vogt sowie Entertainer Andreas Solisko in Begleitung einer Sängerin mit Hits aus Pop, Rock, Dance und Schlager. Am Abend darauf darf Solisko nochmal ran – dann allerdings alleine auf der Bühne.

Jeweils 21 Uhr, Wunderland, Griether Str. 110-120, Kalkar. Karten ca. 30 €.

Tanz in den Mai in Dortmund

Wiederum völlig andere musikalische Geschmäcker bedient in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai das Domicil. Im stilvollen Ambiente der für Jazz-Konzerte bekannten Lokalität gibt es drei Tanzflächen mit Klängen aus verschiedenen Genres. Für Funk und Soul, aber auch aktuelle Charts- und House-Songs sorgt das 44&more-DJ-Team.

21 Uhr, Domicil, Hansastr. 7-11, Dortmund. Karten ca. 20 €.

