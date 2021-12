The Cure kommen im Herbst 2022 nach Köln

The Cure gehen 2022 mit einem neuen Album auf große Tournee und kommen am 22.11. auch nach Köln. Karten gibt’s bereits ab Mittwoch, 8.12.

Ganze 44 Konzerte in 22 Ländern wollen die Musiker der britischen Indiepop-Legende The Cure im kommenden Jahr geben. Sieben Shows davon absolvieren Robert Smith & Co. in Deutschland – am 22.11. kommen sie NRW-exklusiv in die Kölner Lanxess-Arena. Karten für das Konzert gibt’s ab 8.12., 10 Uhr, exklusiv auf tickets.kj.de. Der allgemeine Vorverkauf startet am 15.12.

The Cure 2022 in Köln: 135 Minuten lange Liveshow

Die mit 135 Minuten Länge angekündigte Live-Show soll Songs aus allen Schaffensperioden der Band enthalten – sowie erstmals auch wieder die Vorstellung brandneuer Songs. Mit dabei hat die Band dann nämlich ein neues Album, das in Kürze erscheinen soll. Auch hierzu ließ die Band bereits eine Laufzeit verlauten: Exakt 67 Minuten lang soll das 14. Studioalbum der Band sein.

Rückkehr auf die Bühne nach drei Jahren

Zuletzt waren The Cure bei gefeierten Headliner-Shows im Festivalsommer 2019 live zu sehen. 1978 gegründet, kann die Band aus einer immensen Songauswahl sämtlicher Studioalben schöpfen – darunter wegweisende Werke wie „Pornography“ (1983), „Disintegration“ (1989) und „Bloodflowers“ (2000), mit Songklassikern wie „A Forest“, „Boys Don ́t Cry“ oder „Friday I’m In Love“. Im Oktober und November 2022 ist die Band um Sänger und Songwriter Robert Smith mit Simon Gallup (Bass), Jason Cooper (Drums), Roger O’Donnell (Keyboard) und Reeves Gabrels (Gitarre) auf der Bühne zu erleben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps