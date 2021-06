Tourverlegung und Streamkonzert: Simply Red auf Zeitreise

Essen. Simply Red mussten ihre Deutschland-Tour auf den November 2022 verlegen. Zunächst können sich Fans aber auf ein Streamkonzert von 1996 freuen.

Fußball-Songs – zweifelsohne ein Musik-Genre, an dem sich die Geister scheiden. Auch Simply Red durften sich bereits an einem solchen Stück versuchen. 1996, zur Europameisterschaft in der englischen Heimat, erschien „We’re In This Together“ als offizieller Song zum Turnier. An die erstaunlich wenig stimmungsvolle Pathos-Ballade erinnern sich 25 Jahre danach wohl nur beinharte Fans der Popband um Sänger Mick Hucknall, nicht mal in Großbritannien erreichte die Single einen Platz in den Top Ten der Charts.

Zu der Zeit befanden sich Simply Red trotzdem auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Die Alben „Stars“ und „Life“ verkauften zusammen weltweit mehr als zwölf Millionen Einheiten, für die Single „Fairground“ gab es sogar in Deutschland eine Goldene Schallplatte. So durften sich Hucknall & Co. am 29. Juni 1996 über ein ausverkauftes „Old Trafford“ freuen, 60.000 Menschen kamen zum Konzert in das Stadion des Kult-Klubs Manchester United.

25 Jahre alter Auftritt im „Old Trafford“ mit 19 Songs

Ein Vierteljahrhundert später wurde die bisher unveröffentlichte Aufnahme aufwendig nachbearbeitet und wird nun am 30. Juni als Stream im Internet gezeigt. 19 Songs, darunter die Hits „Some­thing Got Me Started“, „Start“ und natürlich „Fairground“ gibt es zu hören und zu sehen. In Anbetracht der damaligen Situation überraschend: „We’re In This Together“ hatte es nicht in die Setlist geschafft.

Unterdessen musste die Band nun leider ihre geplante Deutschland-Tournee mit Konzerten in Dortmund und Köln um ein Jahr auf November 2022 verschieben. „Ich habe die meiste Zeit meines Lebens damit verbracht, für mein Publikum zu singen. Es fühlt sich so seltsam an, dies derzeit nicht tun zu können. Ich vermisse es so sehr und es wird eine wundervolle Inspiration sein, wenn die Fans wieder ihre Bands erleben können“, sagt Mick Hucknall zur Verlegung.

Simply Red im „Euro ‘96 – Live at Old Trafford“-Stream: 30.6., 20 Uhr. Zugänge kosten ca. 10 €.Simply Red live auf „All The Hits“- Tournee: 18.11.22 Dortmund (Westfalenhalle), 20.11.22 Köln (Lanxess Arena). Karten ab ca. 58 €.

