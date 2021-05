Die Twenty One Pilots waren fleißig: Nach dem längsten Musikvideo der Welt kommt nun ein neues Album.

Streaming Twenty One Pilots: Der nächste Flug durch die Musikwelt

Essen Twenty One Pilots melden sich mit einem neuen Album zurück und präsentieren es übermorgen im Livestream.

Tyler Joseph und Josh Dun, die Mitglieder des Duos Twenty One Pilots, sind bekannt dafür, sich nicht auf einen bestimmten Musikstil festlegen zu lassen. Rap-Rock, Indie, Pop, Metal, Elektro oder auch Reggae (bei ihrem in Deutschland bekanntesten Hit „Ride“) – durch all diese Genres flogen die „Piloten“ aus Columbus auf ihren bisherigen fünf Alben.

Guinness-Weltrekord für längstes Musikvideo von Twenty One Pilots

Ab morgen steht die neue Platte „Scaled And Icy“ in den Läden. Darauf enthalten sind die Singles „Shy Away“ und „Choker“. Erstere kommt mit Wave- und Postpunk-Einflüssen daher, während das poppige „Choker“ sich ähnlich wie „Ride“ oder weitere ältere Hits wie „Stressed Out“ und „Heathens“ im Formatradio wohlfühlen dürfte.

Zuletzt im Gespräch war die Gruppe zum Jahresende 2020, als sie den Guinness-Weltrekord für das längste Musikvideo aller Zeiten einstellte. Zum Song „Level Of Concern“ sandten 162.000 Fans eigene Videobeiträge ein, die vom Technik-Dienstleister Imposium aneinandergeschnitten wurden. Das Resultat: ein 4264 Stunden, zehn Minuten und 25 Sekunden langes Werk, das den bisherigen Rekordhalter Pharrell Williams („Happy“, 24 Stunden lang) vom Thron stürzte.

Ihr neues Album „Scaled And Icy“ stellen Joseph und Dan pünktlich zur Veröffentlichung im Livestream vor. Für deutsche Fans gilt dabei: Wecker stellen – die Show startet in der Nacht zum Samstag um 2 Uhr.

Info:

Twenty One Pilots Livestream Experience: 21.5., 2 Uhr, Karten für 20 Dollar (umgerechnet ca. 16 €) gibt’s auf der englischsprachigen Seite live.twentyonepilots.com.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps