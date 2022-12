Varieté für Bücherwürmer: „Bookshop“ im Essener GOP

Essen. Aktuell wird im Essener GOP noch die Show „Playback“ gespielt – wenige Tage nach dem Jahreswechsel unterhält „Bookshop“ die Gäste.

Die Buchhandlung: Ein Ort, an dem sich Leseratten neuen Stoff für spannende Stunden kaufen, aber auch interessante Bekanntschaften knüpfen können. Wer Plaudereien oder Inspirationen sucht, wendet sich gemeinhin an Chef oder Chefin – im Falle des „Bookshop“ im Essener GOP heißt sie Frau Sonntag. In die Rolle schlüpft Amélie Demay, Fans des Varieté-Theaters vielleicht aus dem Programm „La Luna“ bekannt.

Die neue Show feiert am 5. Januar Premiere an der Rottstraße und thematisiert einige beliebte Persönlichkeiten der Literaturgeschichte. Verkörpert werden diese, vielleicht nicht immer hundertprozentig eng der Romanvorlage entsprechend, von Mitgliedern des Ensembles. Ob es zu Lebzeiten William Shakespeares schon den „Chinesischen Mast“ gegeben hat, darf beispielsweise mindestens angezweifelt werden. Das aus Südfrankreich stammende Duo Simon und Bénédicte begegnet sich jedenfalls an eben jenem meterhohen „Chinese Pole“ – als Romeo und Julia.

„Bookshop“: Romeo, Momo und Crusoe sind Thema

Auch Michael Endes „Momo“ oder Daniel Defoes „Robinson Crusoe“ spielen in „Bookshop“ eine Rolle, soviel sei verraten. Doch wie gewohnt stehen natürlich auch im ersten Programm des neuen Jahres die artistischen Leistungen im Vordergrund. Die Freunde Alex und Vlad präsentieren Ikarische Spiele, bedeutet: Sie wirbeln sich im Takt der Musik gegenseitig durch die Luft, drehen Pirouetten und schlagen Salti – das Ganze bis zur Perfektion durchchoreographiert. Partnerakrobatik mit einem Schuss Romantik zeigen Michele und eben „Frau Sonntag“ Amélie Demay, das Ganze zu beschwingten Tango-Klängen. Den Hula-Hoop-Reifen hat sich hingegen Gwenadou Schroeckleloeck verschrieben, die Französin stand zuletzt 2019 im „Grand Hotel“ auf der Essener GOP-Bühne.

Helena Jans vertraut an den Strapaten einem eher knochigen Partner. Foto: GOP Variete / GOP Entertainment

Für den Humor im Bücherladen ist vor allem Joel Baker (kl. Foto) zuständig, der in San Francisco die Clownschule durchlief und nun am anderen Ende der Welt mit seiner Kunst unterhält. Darüber hinaus überzeugt der Kalifornier auch durch seine Körperbeherrschung. Handstände, Stuhlbalance und weitere Akrobatik gehören zu Bakers Performance dazu.

Strapatenshow mit nicht ganz lebendigem Begleiter

Deutlich morbider angelegt, aber nicht minder beeindruckend ist der Auftritt von Helena Jans. Die Belgierin glänzt an den Strapaten mit einem eher unkonventionell aussehenden Partner. Für eine eigens kreierte Nummer dachte Jans daran, was wäre, wenn ihr Artistik-Partner plötzlich sterben würde – und bastelte eine Skelettpuppe. Gemeinsam mit „Oscar“ wirbelt sie ab dem 5.1. im GOP durch die Luft.

Der Keulenjonglage hat sich Bekka Rose verschrieben. Die Kanadierin, 2017 in der Heimat zur „Jongleurin des Jahres“ gekürt, sticht in der von Männern dominierten Disziplin heraus und will Nachwuchskönnerinnen inspirieren. „Irgendwann möchte ich eine Show nur mit weiblichen Jongleurinnen kreieren“, sagt sie. Bis dahin teilt sie sich aber erstmal in Essen die Bühne mit mehreren Männern – wie dem Dreiergespann TriOle, das mit Kontrabass, Akkordeon und Trommel für Musik in der etwas anderen Buchhandlung sorgt.

>>> INFO: „Bookshop“ im GOP

Termine: 5.1.-5.3., Mi+Do 20 Uhr, Fr+Sa 18+21.15 Uhr, So 14+18 Uhr, GOP Varieté-Theater, Rottstr. 30, Essen. Karten ab 39 €. Das aktuelle GOP-Programm „Playback“ läuft noch bis einschließlich 31.12., Restkarten gibt’s ab 39 €. Alle Tickets und weitere Infos gibt’s auf www.variete.de/essen

