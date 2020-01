Essen. Die Hörspiel- und Kinoheldinnen „Bibi und Tina“ gehen mit neuem Musical und altbekannten Songs auf Tournee.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Bibi und Tina – das Konzert“: Mitsingen ausdrücklich erlaubt

„Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina ...“ – nicht nur für kleine Mädchen gehören diese Zeilen zum Grundwissen, auch viele Eltern können das Titellied aus der beliebten Hörspielreihe längst auswendig mitsingen. Und inzwischen gibt es ja auch vier Kinofilme, dank derer noch weitere Songs zu echten Ohrwürmern geworden sind. Wer das Bedürfnis hat, die schmissigen Refrains mal aus voller Kehle öffentlich mitzuschmettern – oder zumindest seinen Kindern dieses Vergnügen bereiten will –, ist bei „Bibi & Tina – das Konzert“ genau richtig.

„Bibi & Tina - das Konzert“

In dem Musical erleben die beiden ewig-13-jährigen besten Freundinnen wieder ein Abenteuer rund um den Martinshof, wo die Pferdenärrinnen traditionell ihre Sommerferien im Sattel verbringen – auf Amadeus und Sabrina eben.

Schon das erste Live-Musical „Bibi & Tina – Die große Show“ mit den original Songs von Peter Plate und Ulf Leo Sommer lockte vor einigen Jahren rund 250.000 Zuschauer in die Hallen, die Soundtracks aus den mittlerweile vier Kinofilmen wurden mehr als anderthalb Millionen Mal verkauft. Grund genug also, die beiden Freundinnen erneut auf musikalische Deutschlandtour zu schicken – mittlerweile zum vierten Mal und mit einer ganz neuen Geschichte.

Erster Film von Detlev Buck

Mit dabei sind ihre Freunde Holger, Alex und viele andere bekannte Figuren aus den Hörspielen und Filmen – und alle musikalischen Kracher von „Up, Up, Up (Nobody Is Perfect)“ bis „Mädchen gegen Jungs“.

Schon seit 1991 sind „Bibi und Tina“ ein Phänomen, das ursprünglich als Ableger der Hörspielserie „Bibi Blocksberg“ an den Start ging und vor allem junge Mädchen ansprach, die gern Geschichten rund um Freundschaft, Pferde und Teeniesorgen hören wollten – immer mit einem guten Schuss Humor und viel „Hex, hex“. 2014 brachte Produzent Detlev Buck dann den ersten Kinofilm über die beiden Freundinnen auf die große Leinwand, drei weitere Streifen folgten. Bei vielen alten und neuen Fans sind die Filme Kult, und dazu tragen auch die frechen und lustigen Songs bei. Kinder und Jugendliche können meist jede Zeile mitsingen – und ihre Eltern ebenfalls, wenn auch eher unfreiwillig denn aus Überzeugung.

Da kommt nun das Musical ins Spiel: Hier ist Mitsingen und sogar Mittanzen erlaubt, sogar ausdrücklich erwünscht. Die Zuschauer dürfen sich auf gut zwei Stunden „Bibi und Tina“ nonstop freuen – mit allen großen Filmhits, Live-Band und Figuren im Originaloutfit (Bibi in rot, Tina in blau), in Szene gesetzt von Licht- und Spezialeffekten. Ein echtes Spektakel also, in dem es aber tatsächlich auch eine Handlung geben soll: Bibi und Tina, soviel ist zumindest klar, verbringen ihre Ferien wieder einmal rund um Martinshof und Burg Falkenstein, wo es ein neues Abenteuer zu bestehen gilt.

Ein Wiedersehen gibt es dabei mit beliebten Charakteren wie Tinas zupackender Mama Susanne und dem gutaussehenden Bruder Holger, Graf Falko von Falkenstein mit seinen ordentlich karierten Jacken und seinem Sohn Alex, Tinas adeligem Dauerfreund. Auch der zwielichtige Herr Kakmann, der ja in den Kinofilmen eine Kehrtwende vom reichen Betrüger zum Öko-Hippie vollzogen hat, darf in keiner „Bibi & Tina“-Show fehlen.

Schon Kinder ab drei Jahren können übrigens das Konzert besuchen – die ganze Familie ist eingeladen zum Zuschauen und Mitsingen. Die Texte dürften ja bekannt sein: „Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind ...“

Termine: 18.1. Essen (Colosseum), 19.1. Dortmund (Warsteiner Music Hall), 26.1. Siegen (Siegerlandhalle), 27.1. Wuppertal (Historische Stadthalle), 1.3. Düsseldorf (Mitsubishi Electric Halle), 3.3. Bochum (RuhrCongress), 11.3. Münster (Halle Münsterland). Karten (teilweise nur Resttickets) gibt’s ab ca. 30 € unter 0201 / 804 60 60, in unseren LeserLäden sowie online auf www.ruhrticket.de.