Luxusjachten am Rhein: Die „boot“ lädt nach Düsseldorf

Willkommen zum größten Event des Jahres für die weltweite Wassersport-Community. Neun Tage lang kommen auf der boot 2020 in Düsseldorf alle auf ihre Kosten: ob lang geliebtes Hobby oder neu entfachte Leidenschaft. Die "boot" 2020 liefert in mehr Hallen noch mehr Wassersport und letztlich noch mehr Spaß.

Info „boot Düsseldorf“ - die Infos zur Messe Termin: 18-26.1., tägl. 10-18 Uhr, Messegelände Düsseldorf, Hallen 1-17 (außer 8b), Stockumer Kirchstr. 61. Tageskarte: 19 € (VVK), 25 € (vor Ort), erm. 12 € (vor Ort); 2-Tageskarte: 27 € (VVK), 33 € (vor Ort). Mehr Infos: www.boot.de.

Ganz gleich, ob Motorboote, Segel-, Luxus- oder Superyachten, Ausrüstung, Zubehör, Tauchen, Segeln, Tourismus und so weiter. Die Messe bietet alles, was das Herz begehrt. Modernste Messearchitektur in Reinkultur verkörpert zum Beispiel die neue Halle 1. Hell und lichtdurchflutet bietet sie den Ausstellern hervorragende Präsentationsmöglichkeiten. Auf der boot wird sie zur Heimat der mittelgroßen Motoryachten mit Innenbordmotor von 30 bis ca. 60 Fuß (10 bis 20 Meter). Mit dabei sind unter anderem Großserienhersteller wie Jeanneau, Bénéteau, Bavaria, Sealine oder Greenline. Auch die beliebten, gemütlichen, niederländischen Stahlyachten, beispielsweise aus der Traditionswerft Linssen, werden hier einziehen. Der Besucher hat damit ein weltweit einzigartiges und vielfältiges Angebot an mittelgroßen Motoryachten unter einem Dach.

Exklusive Marken sind auf der Messe vertreten

Dem wachsenden Segment der Luxus-tender, Chase boats und Shadow boats widmet sich die Halle 5. Unter dem Begriff „Superboats“ versammelt sich alles was luxuriös, schnell, innovativ und elegant ist. Exklusive Marken wie z.B. Sacs, Wally, Frauscher, DeAntonio, Boesch, Fjord, Windy und Anvera werden ihre Neuigkeiten in diesem Segment präsentieren. Ein „Chase Boat“ oder „Shadow Boat“ ist weit größer und luxuriöser als ein normaler Tender und begleitet die Superyacht auf ihrer Reise oder dient als exklusives Fahrtenboot. Die luxuriöse Ausstattung eines solchen Bootes kann ganz nach den Wünschen des Besitzers gestaltet werden.

Die Beach World in der Halle 8a ist das Herzstück des Trendsports auf der boot 2019. Zu sehen gibt es spektakuläres Tow-In Windsurfen, und Wakeboarding mit waghalsigen Sprüngen über Obstacles und Kicker Boxen. Und natürlich die Wellenprofis auf der stehenden Riesenwelle „THE WAVE“.

Die Halle 6 bleibt unverändert das Herzstück des Luxussegments auf der Messe. Alles was Rang und Namen in der Super Yacht Branche hat, ist hier an Bord und zeigt seine schnittigen Schönheiten. Auch wer dann seinen Liegeplatz in einer der exklusiven Superyacht Marinas wie Venedig oder Porto Novi in Montenegro buchen möchte, kann dies direkt vor Ort auf der Galerie in Halle 6 tun.

Beach World trifft den Nerv von Wassersportfans

Weiter geht’s mit einem Ausflug in die „Beach World“ in der Halle 8a. Hier treffen sich die Wassersportfans zum Surfen, Kiten, SUP boarden mit den Stars und Sternchen der internationalen Szene. Ob „THE WAVE“ oder „Flatwaterpool“, angesagt ist was Spaß macht.

Die Faszination, die der Tauchsport ausübt, ist ungebrochen, und Halle 3 ist für Tauchfans der Treffpunkt schlecht- hin. Hier tauschen sich Profis und Einsteiger aus, informieren sich über das aktuellste Equipment und testen es direkt im Tauch- becken. Sehr beliebt sind hier auch die begleiteten Schnupper- tauchkurse. In der Water Pixel World in Halle 4 steht die Unter- wasser-Film und -Fotografie im Fokus

Wenn sich am 18. Januar 2020 die Tore der boot Düsseldorf öffnen, startet in den Hallen 11 und 12 gleichzeitig auch die größte Tauchausstellung der Welt. Und mit deutlich mehr als 400 Ausstellern wird sie eine einzigartige Konzentration der Branche zeigen. Jedes Jahr feiern hier viele tausend Taucher, ein einzigartiges Event, was weltweit seinesgleichen sucht. Dazu zeigen internationale Top-Destinationen der Tauchszene ihre Vielfalt und machen allen Besuchern Lust auf „Meer“.