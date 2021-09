„Wie zwei Kumpels in der Kneipe“

Essen. Der „Fehlpass für die Ohren“ kommt. So kündigen Max Fritzsching und Michael Strohmaier jeden Sonntag ihren Podcast „Fums & Grätsch“ an. Darin bespricht das Moderatoren-Duo Aktuelles und Kurioses aus der Welt des Fußballs. Nun gehen die selbst ernannten Humorfachkräfte mit ihrem ersten Live-Programm sogar auf Deutschlandtour – und machen drei Mal Halt in der Region.

Kennengelernt haben sich die Fußball-Fanatiker 2010 bei der gemeinsamen Ausbildung im Büro. Sofort merkten sie, dass die Harmonie zwischen ihnen stimmt. Und das, obwohl es zwischen ihren Herzensvereinen eine große Rivalität gibt: Das Lieblingsteam des Ratingers Fritzsching ist Borussia Dortmund. Strohmaier, geboren in Gelsenkirchen, ist natürlich Schalke-Fan. Das hat sie aber nicht daran gehindert, auch neben der Arbeit eine Freundschaft aufzubauen: „Schnell waren wir als Joko und Klaas des Unternehmens bekannt.“

Schon mehr als 200 Folgen

Sie schrieben an einem Fußballblog und verfassten ein Buch über die Kreisliga. Irgendwann bemerkte Fritzsching, dass die Stimmen der Freunde gut zusammenpassen. Geboren war die Idee zum gemeinsamen Audioformat. „Ich habe vorher noch nie einen Podcast gehört“, erzählt Strohmaier. „Als Max damit ankam, habe ich ihn erstmal angeguckt wie ein Auto und gefragt: ,Und das hören sich Leute an?’“

Das war 2017. Heute lässt sich klar antworten: Ja, und ob sie das tun. Schließlich steht „Fums & Grätsch“, kurz FUG, in den Charts für Sportpodcasts regelmäßig weit oben. Nach mehr als 200 Folgen haben sich Fritzsching und Strohmaier eine beachtliche Stammhörerschaft aufgebaut. Woran das liegt? Wahrscheinlich daran, dass sie keine anstrengenden, intensivtaktischen Analysen bringen. Vielmehr setzen sie sich sarkastisch mit dem Sport auseinander: „Es ist bei uns so, als würden zwei Kumpels nebeneinander auf der Couch oder in der Kneipe sitzen.“

Dieses Gefühl soll auch auf Tour rüberkommen. Zwei Stunden über ihren Lieblingssport zu reden und sich dann zu verbeugen, kommt für das unzertrennliche Zweierteam nicht in Frage: Die Auftritte sollen keine Live-Podcasts, sondern interaktive Shows werden. Auf ihrem Programm stehen zum Beispiel Ratespiele. Oder ein Ballhochhalten-Duell, in das Fritzsching als „haushoher Favorit“ geht. Viel mehr will Strohmaier aber nicht verraten. Nur so viel: „Jede Show wird einzigartig. Es lohnt sich also – wenn man uns gut findet – auch zu mehreren Standorten zu kommen.“

Auf direkten Austausch mit ihrem Publikum legen die Podcast-Moderatoren ohnehin großen Wert: „Das macht wahnsinnig viel Spaß und ist am Ende eine Art Lohn für uns.“ Den bekommen sie vor allem durch ihre treuesten Zuhörer, die „#FUGUltras“. Erst kürzlich seien viele von ihnen aus ganz Deutschland und der Schweiz für einen Grillabend nach Iserlohn gereist. „Ich sage mit sehr viel Stolz, dass wir auch ein soziales Medium sind, in dem Freundschaften entstehen und wo es keinen Stress gibt“, bekennt Michael Strohmaier.

Gänsehaut und Vorfreude

Stress soll es ebenso wenig in Beziehungen geben, in denen nur ein Partner Fußballfan ist. Daher betont Strohmaier, dass es auch für Begleitungen die Chance gibt, einen schönen Abend zu haben: „Wir haben einige Punkte auf unserer Agenda, die man auch als Nicht-Fußballfan sehr, sehr lustig finden kann.“

Dass die Tour nach Verschiebung und Ungewissheit endlich starten kann, bereitet dem 34-Jährigen eine „aufregende Vorfreude“. Erst neulich habe er in einen anderen Podcast vor Live-Publikum reingehört: „Als das Intro begann, es Applaus gab und gejubelt wurde, hab ich Gänsehaut bekommen.“ Genau das werden die „Fums & Grätsch“-Moderatoren bald selbst erfahren. Genauer gesagt: bereits am kommenden Donnerstag. Dann nämlich feiern sie den Tourauftakt in Essen. „Ich kriege das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht“, sagt Strohmaier und verspricht: „Es wird wild.“

