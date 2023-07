Vicky Leandros verabschiedet sich mit einem guten Gefühl

Vicky Leandros startete ihre Abschiedstour in der Hamburger Elbphilharmonie. Für einige Konzerte kommt sie auch in die Region.

Der Auftakt ihrer Abschiedstournee in der Hamburger Elbphilharmonie war ein voller Erfolg. Zwei ausverkaufte Konzerte spielte Sängerin Vicky Leandros („Theo, wir fahr’n nach Lodz“) in ihrer Heimatstadt und wurde mit Standing Ovations und Blumen von den Fans verabschiedet. Weitere Tourtermine führen die 70-Jährige auch in die Region. Mit Kirsten Gnoth sprach Vicky Leandros über ihre Liebe zu Sprachen und wieso sie Hals über Kopf den amerikanischen Traum sausen ließ.

So ein Abschied ist auch immer die Chance, die eigene Karriere Revue passieren zu lassen. Sie wussten schon sehr früh, dass Sie Sängerin werden wollten. Woher rührte der Wunsch?

Vicky Leandros: Der Wunsch war einfach da. Ich kann gar nicht mehr sagen, woher er kam. Als junges Mädchen analysiert man auch nicht alles ganz genau. Ich wusste nur, dass es meine Leidenschaft war und ist, zu singen. Wir hatten auch eine gesangsbegabte Familie. Mein Vater war Sänger, meine Tanten und mein Großvater konnten sehr gut singen und Gitarre spielen. Das ist schon eine musikalische Familie.

Als junges Mädchen sind Sie auch das erste Mal im Fernsehen aufgetreten. Und zwar bei der „Aktuellen Schaubude“ mit dem Lied „Messer, Gabel, Schere, Licht“. Können Sie sich daran noch erinnern?